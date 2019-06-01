Второй десант госчиновников в Ида-Вирумаа. На этот раз в Кохтла-Ярве

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Изменения в мире диктуют необходимость менять жизнь в отдельно взятой стране, регионе, городе. Об этом 5 и 6 сентября говорили пятьдесят столичных чиновников различных министерств и ведомств из Таллинна и сорок представителей местного самоуправления Кохтла-Ярве, частных фирм, школ, общественных организаций города. Под эгидой Министерства культуры Эстонии прошли вторые «полевые работы» госчиновников в Ида-Вирумаа. Первый такой десант был высажен год назад. Нынешний выезд получил громкое название: форум!

Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар (справа) также участвовала в работе форума. Фото: Евгений Капов

Участники поездки побывали на предприятиях, в медицинских учреждениях города, государственной гимназии Кохтла-Ярве. Потом состоялась дискуссия по поводу актуальных проблем Кохтла-Ярве. Был проведен и так называемый «мозговой штурм». Тема – почти что по Стэнли Крамеру: «Меняющийся мир и Кохтла-Ярве».

Мозговой штурм и его тема. Фото: Евгений Капов

Наша справка: «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир». Так назывался фильм американского режиссера Стэнли Крамера, вышедший на экраны в 1963 году. В нем знаменитый режиссер высмеял то, что раньше называли «язвами капиталистического общества». Однако время неумолимо бежит вперед. И сегодня тем «язвам» далеко до нынешних. Мир меняется бешеными темпами. И мы вместе с ним.

«Особой вражды не замечал»

Координатором дискуссии был советник Министерства культуры Эдуард Одинец. В поездке приняли участие и другие сотрудники этого ведомства. Некоторые из них ответили на вопросы журналиста.

Советник Минкульта Эдуард Одинец. Фото: Евгений Капов

- «Меняющийся мир и Кохтла-Ярве»… В какую сторону меняется мир? Во всем мире вражда между людьми набирает обороты. А как у нас? Мы ведь тоже живем в этом меняющемся мире?

Отвечает Артем Теплюк, советник Министерства культуры, представитель в Ида-Вирумаа:

- По крайней мере, если основываться на статистике, то за последние годы толерантность в обществе у нас стала на порядок выше. Если говорить о межнациональных отношениях в Ида-Вирумаа, то, работая здесь представителем Министерства культуры, какой-то особой вражды я не замечал.

- А как вам результаты аудита Госконтроля относительно обучения взрослых эстонскому языку?

- В общем, я соглашусь с теми заключениями, которые изложил Госконтроль.

Главные проблемы — пустые дома и эстонский язык

- Чиновники из столицы десантируются в Ида-Вирумаа во второй раз. В прошлом году они побывали во всем регионе, нынче сосредоточились на Кохтла-Ярве. На столах лежат листы с темой «мозгового штурма», которая звучит так: «Меняющийся мир и Кохтла-Ярве». В какую сторону меняется мир, и Ида-Вирумаа вместе с этим миром?

Отвечает Анне Ли Реймаа, бывший вице-канцлер Министерства культуры, ныне – руководитель отдела международных связей по вопросам интеграции:

- Если мы говорим об Ида-Вирумаа, мы знаем, что здесь есть тенденция к уменьшению населения, росту безработицы и так далее. В этом году мы сконцентрировали внимание на Кохтла-Ярве, чтобы вместе с городскими властями подумать, куда идти дальше, чем государство может больше помочь этому региону.

Директор Кохтла-Ярвесекой госгимназии Хендрик Агур и Анне Ли Реймаа. Фото: Евгений Капов

- И чем же?

- Мы говорили о решении архитектурных проблем, что здесь пустуют дома, о том, что надо сделать, чтобы поддержать местных людей.

- Одна из проблем заключается в том, что в городе проживают свыше 70-ти процентов людей, говорящих на русском языке, а обучение государственному языку находится на «не слишком высоком» уровне», что недавно подтвердил аудит Госконтроля. Об этом говорили?

- Конечно, в форуме участвовали представители Министерства образования, Фонда интеграции. Все эти вопросы необходимо решать вместе с местными властями.

Кохтла-Ярве, как, впрочем, и любой город Ида-Вирумаа, в «меняющемся мире» получает все новые и новые проблемы на свою голову.

Каждый год правительство констатирует, что северо-восток – регион, требующий особого внимания. Каждый год вспоминают про план развития Ида-Вирумаа (особенно – накануне каких-нибудь выборов). Сколько еще нужно таких планов, чтобы регион успевал за этим безумным, миром, не знает никто. Стэнли Крамер почти девятнадцать лет назад ушел в мир иной. Возможно, столичные чиновники ответят на этот вопрос?

Фото: Евгений Капов

Евгений Капов