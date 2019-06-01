Утвердили новую структуру управления

Дата публикации: Сегодня, 11:26 Просмотрено: 204

На последнем заседании Нарвского городского собрания были утверждены новые положения, регулирующие работу Финансового департамента Нарвской городской управы, городского архива, Департамента развития и экономики, Департамента архитектуры и городского планирования, а также Департамента городского хозяйства.

Утверждение новых положений городских департаментов стало следствием реструктуризации

городской управы. Фото: Наталья Соболева

По пояснению городского секретаря Антса Лийметса, утверждение новых положений о работе городских департаментов стало последствием решений о новой структуре городской управы, принятых в мае этого года вступившим в должность нового мэра Алексеем Евграфовым.

Напомним, тогда было объявлено не только о сокращении ряда рабочих мест, но и о перераспределении обязанностей между работниками и сведении под единое руководство ряда специалистов, например, бухгалтеров. При этом получается, что фактически изменения вошли в силу уже с 1 июня этого года, а их формальное подтверждение состоялось только на первой сессии горсобрания после отпуска.

Напомним также, что теперь согласно новой структуре у мэра отсутствуют заместители (вице-мэры), а директора всех городских департаментов должны входить в состав управы. Это создает интересную юридическую коллизию: ситуацию, при которой управа, как отдельный исполнительный орган власти, по факту не может требовать отчета с руководства подчиненных ей структур, так как сами главы департаментов являются членами управы. В прежней практике в состав управы помимо мэра города входили вице-мэры по различным вопросам или советники. Директора департаментов могли временно замещать ушедших в отпуск членов управы.

Софья Боборенко







