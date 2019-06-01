Директор Художественной школы: визуальная культура города стала богаче

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Новый учебный год в нарвской Художественной школе начался с открытия выставки «Творчество учеников». Этот год для юных художников и их учителей знаменательный, юбилейный – в октябре школе исполняется 30 лет.

В нарвской Художественной школе сформировался сильный педагогический коллектив. Фото: Виталий Школа

Открывшаяся в первый «рабочий» день выставка посвящена именно этой дате. В экспозиции собраны лучшие работы учеников разных лет. Это и живопись, и графика, и скульптура. Выставке отдано всё фойе первого этажа, но часть работ размещено и выше – результаты 30-летнего творчества в одном пространстве не поместились.

На открытии выставки педагогический коллектив, а также пришедших на церемонию детей и их родителей поздравил директор школы Геннадий Курленков. С ним мы побеседовали и об истории школы, и о ее сегодняшней жизни, и о планах на будущее.

- Геннадий, давайте начнем с цифр. С какими показателями школа входит в новый учебный год?

- В 2019/2020 году у нас будет более трехсот учащихся. В основной школе, где учатся пять лет, будет 240 учеников. Кроме того, открыты группы для взрослых – живопись, керамика, батик и компьютерная графика. Эти группы свободного обучения, работают они уже четвертый год, занимаются там в основном взрослые. В этом году мы набрали семь групп, 42 ученика.

- А сколько набрали первоклассников, новых учеников основной школы?

- Две группы, 30 ребят.

- В школу поступают все желающие или есть какие-то экзамены?

- В основную школу принимаем по конкурсу. Ребята сдают экзамены в мае, педсовет оценивает их на основании выполненных заданий. Кому-то приходится и отказывать.

- То есть мнение, что рисовать можно научить любого, неверно?

- Наверное, можно… У нас третий год работают группы, финансируемые государством, где занимаются те, кто хотел бы, но по тем или иным причинам не может учиться в основной школе. Чаше всего - из-за большой нагрузки. У нас 12 уроков в неделю, а в этих группах – от трех до девяти.

- Основа обучения в художественной школе – классика?

- Да, конечно. У нас есть группы, где мы учим росписи стен. Но это не граффити, не абстрактные буквы и эпатаж. Цветочные композиции, орнаментальные, фигуры людей. Преподается история искусств, от эпохи Возрождения, классической росписи стен. Это в специальных группах. А в основной школе – от первобытного искусства до современного.

- То есть дети в художественную школу идут. А отсев большой?

- Порядка 5 процентов за период обучения. Одни уходят, другие приходят. Если есть свободные места, мы принимаем учеников и в течение учебного года.

- С какого возраста, по вашему мнению, нужно начинать учиться изобразительному искусству?

- Думаю, что лет с пяти. И не уводить ребенка в сторону. Многие родители отдают и «в рисование», и в хоккей, и в «музыкалку». Много – это ничего. Это можно понять, ребенок постоянно занят, но нужно выбрать одно направление. А еще ведь школьные нагрузки! На фоне усталости не нравится ничего.

- Аттестат вашей школы имеет вес при поступлении в вуз?

- Некоторые учебные заведения не обращают на это внимания, для них главное – портфолио работ. Но, например, в России диплом об окончании художественной школы имеет значение. А наши ученики поступают и в вузы России.

- Геннадий, есть какая-то статистика, сколько ваших выпускников в дальнейшем связывают свою жизнь с изобразительным искусством?

- За 30 лет мы выпустили более 800 детей. Точной статистики мы не ведем, но каждый год порядка двух процентов наших выпускников поступает в профильные высшие учебные заведения. И многие из них стали специалистами в этой области – кто-то художником-дизайнером, кто-то архитектором, конструктором, педагогом по изобразительному искусству. Как пример могу привести главного архитектора Нарвы Ивана Сергеева. В нашей школе педагогами работают наши выпускники.

- Сложно совмещать творческую и педагогическую деятельность?

- Сложно, но можно. На сегодня у нас сформировался хороший педагогический коллектив. Люди продолжают заниматься творчеством, хорошо известны как художники – Владислав и Елена Кузнецовы, Ирина Сопина, Анатолий Романов, Шамиль Алиев.

- Продолжают творить, проводят выставки?

- Конечно. На прошлой неделе мы вернулись из Таллинна, где на двух площадках были представлены работы наших педагогов и учеников. Приняли нас тепло, отзывы самые хорошие. И во многих других выставках участвуем, это часть жизни художника.

- За 30 лет школа прошла путь от комнаты в городской библиотеке до сегодняшнего большого помещения в Доме народов. Хватает места?

- Помещения приходилось менять с ростом числа учащихся. 50, 100, 200, теперь 300. Сейчас учебных классов хватает, единственное – нет места для выставок. Наши «арт-коридоры» не заменят настоящего экспозиционного зала.

- Какова, по вашему мнению, самая большая заслуга нарвской Художественной школы за 30 лет ее деятельности?

- Скажу коротко: визуальная культура в городе стала богаче.

Отмечать свой юбилей художественная школа будет в октябре. Уже издан альбом лучших работ педагогов и выпускников, его презентация состоится на празднике, на торжество приедут гости из разных городов и стран. Мы обязательно посетим юбилей и расскажем о нем нашим читателям.

Виталий Школа







