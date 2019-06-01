Второй завод «Аквафор» или щебень? Для властей выбор очевиден

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Нарвское городское собрание в очередной раз выразило отрицательное отношение по поводу ходатайства о выдаче разрешения на добычу полезного ископаемого в горном отводе известнякового карьера Kadastiku IV и о выдаче разрешения на проведение геологического исследования Kadastiku V.

Сланец и известняк в карьере «Нарва» добывают бесперебойно, но его качество якобы не годится для производства бетона с целью строительства добротных шоссейных дорог первого класса. Фото из архив редакции.

Председатель стратегической комиссии Нарвского горсобрания и зампредседателя горсобрания Лариса Оленина пояснила нашему издательству, что депутаты уже неоднократно выражали своё отрицательное мнение по поводу работ в известняковом карьере и теперь вновь его подтверждают.

- Закон требует от городского собрания выражать свою позицию каждый раз, когда запрашивается разрешение на добычу полезного ископаемого, это обязательная процедура. Прошлый раз свой отказ мы оформляли весной этого года. Свою позицию мы ясно довели до сведения фирмы Ikaros Grupp и менять её не собираемся, - сказала она.

Решает правительство

Наша газета уже подробно писала о том, что представители промышленных парков, расположенных по соседству, аргументированно возражали против добычи известняка. Своего мнения они и по сей день не изменили. Вадим Орлов, руководитель по маркетингу Целевого учреждения «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA), подтвердил свою позицию в недавнем интервью на Радио 4.

Отметим, что окончательное решение о разрешении добычи полезных ископаемых выдаётся не местными властями, а правительством ЭР. По поводу участка Kadastiku III местные власти также выражали отрицательное отношение, однако разрешение все же было получено. На сегодняшний день работы там не ведутся, так как фирма-разработчик не обеспечила отвод воды, требуемый по проекту. В настоящий момент разговор о будущем карьера (участков IV и V) идет на уровне министерств, а 4 сентября в Нарве ждут министра окружающей среды, чтобы на месте познакомить его с обстоятельствами дела.

Алексей Евграфов, мэр Нарвы:

- Для города это простой и очевидный выбор: если придет фирма, которая будет разрабатывать карьер (создав тем самым 5-7 рабочих мест), то закроется ряд предприятий двух промышленных парков, расположенных поблизости от карьера — Intec-Nakro и Ида-Вирумааский промышленный парк, созданный при участии государства. А это уже порядка нескольких сотен рабочих мест. Если помимо собственно взрывных работ, которые могут быть опасны, добавятся проблемы с трудовой занятостью населения, шум, вибрация, «убитые» дороги от большегрузов, ухудшение экологии – то все это не работает на благо города.

Мэр подтвердил, что управа имеет письменные мнения от представителей промпарков, которые однозначно выражают протест планам разработки карьера в связи с рисками ухудшения окружающей среды, а также в связи с тем, что при взрывных работах в карьере невозможно на предприятиях промпарков использовать оборудование высокой точности. По словам мэра, представители завода «Аквафор» заявляли: если добыча известняка начнется в Нарве, их завод закроется, если же карьер не будет разрабатываться, то «Аквафор» начнет строить второй завод.

Алексей Евграфов:

- Для благоприятного разрешения конфликта интересов я предлагал представителям «Аквафора» и Ikaros Grupp встретиться и договориться о пробных взрывах, чтобы ситуация была совершенно ясной, но такая встреча так и не состоялась.

Наша справка: Карьер «Кадастику» разрабатывался в период 1970 – 1991 гг. Разрешение на разработку известнякового карьера Kadastiku IV (а в перспективе и Kadastiku V) запрашивается с целью объединения старого карьера с новыми, чтобы тем самым обеспечить устойчивое использование горного отвода и полезного ископаемого. На период 2023 – 2027 гг. запланировано строительство дороги E20 Jõhvi – Narva 2+1, и, по оценке Департамента шоссейных дорог, этому сопутствует дополнительная потребность в строительном известняке в объеме 1 200 000 м³. Известковый щебень необходим также при строительстве перспективного объезда Нарвы и Силламяэ в период 2030+. Источник: проект решения, канцелярия НГС.

Софья Боборенко



