Большинство нарвских аптек плохо представляют свое будущее после 1 апреля

Дата публикации: Вчера, 11:50 Просмотрено: 326

На минувшей неделе в Таллинне состоялся брифинг, посвященный аптечной реформе в Эстонии. Как известно, реформа стартовала в 2014 году. По прошествии 5 лет ее организаторы сочли, что находятся на верном пути. В какой точке этого пути находятся аптеки Нарвы — попыталось выяснить наше издание.

Когда-то это аптека была главной во всей Нарве. Что ее ждет через 8 месяцев? Фото: Татьяна Завьялова

Аптечная реформа завершится в апреле следующего года. Как известно, она должна разделить розничную и оптовую торговлю лекарствами. Право на владение аптеками останется только у провизоров, ибо Рийгикогу, ставшее инициатором реформы, считает, что сейчас в аптечной отрасли правят бал коммерсанты, а не фармацевты, и население по этой причине не получает услуг современного уровня и лекарств нужного ассортимента.

«Аптека должна быть прежде всего учреждением здравоохранения, а не работать как магазин», - пояснил на брифинге министр социальных дел Танель Кийк.

Категорически несогласны с такой постановкой вопроса сетевые аптеки, владельцами которых в большинстве случаев и являются предприятия оптовой торговли. «Речь идет о реформе, у которой отсутствует фактическое обоснование, - такое мнение в разговоре с нашей газетой высказал один из таких руководителей. - Аптечная услуга в Эстонии очень качественная... В аптечной реформе заинтересована только небольшая часть предпринимателей с образованием провизора, которые видят в этом для себя конкурентное преимущество».

Несмотря на то, что лекарства в нашей стране продаются и покупаются по-прежнему, изменения в рамках реформы уже происходят вовсю. С июня 2014 года оптовые торговцы утратили право создавать новые аптеки, а начиная с 1 апреля 2020 года большинство долей во всех аптеках должно перейти во владение независимых провизоров.

До завершения аптечной реформы осталось уже меньше восьми месяцев. Что же мы имеем в этой сфере сегодня? Если говорить о всей Эстонии, то, по заверению министерства, в настоящее время необходимым требованиям соответствуют более трети аптек: 200 из 492 частично или полностью принадлежат провизорам. Сетевые аптеки предпочитают другую статистику: из 492 аптек 334, согласно данным Департамента лекарств, не отвечают требованиям. А как обстоят дела в Нарве? Сколько аптек откроют свои двери 1 апреля 2020 года?

Про восемнадцать, похоже, придется забыть

Как сообщает нам советник сферы здоровья Департамента лекарственных средств Катри Ээспере, сейчас в Нарве работает 18 аптек, 10 из них являются основными (базовыми) и 8 – аптечными филиалами . Напомним: филиал - это аптека с пониженными требованиями в плане возможностей и квалификации специалистов, что допустимо в сельской местности и небольших городах.

Согласно вступившему в 2014 году в силу закону в городах с населением в 4000 человек и более (то есть и в Нарве в частности ), аптечные филиалы должны либо реорганизовать свою деятельность и стать базовой аптекой, либо закрыться. Таким образом, филиалы из имеющегося числа нарвских аптек мы пока сминусуем.

Перейдем к основным аптекам. В Нарве провизорам принадлежат лишь четыре из них. То есть, они соответствуют необходимым требованиям и в будущее могут смотреть спокойно. Это Kreenholmi Apteek ( ул. Креэнхольми, 39f), Narva Maksimarketi Apteek (Таллиннское ш., 30b), Soldino Apteek (ул. Мыйза, 5), Narva Südameapteek (Кангеласте пр., 24-1).

По сведениям департамента, есть также один аптечный филиал, имеющий хорошие шансы продолжить свою деятельность, поскольку частично принадлежит провизору. Ему нужно лишь преобразоваться в основную аптеку.

Итак, 5 аптек вместо 18? А как же доступность лекарств, которая, как уверяют реформаторы, пострадать не должна?

Катри Ээспере говорит, что Министерство соцдел настроено на более существенные результаты: «Мы верим, что аптечные услуги будут доступны для всех жителей Нарвы, потому что в Нарве есть аптеки, которые уже сейчас отвечают всем требованиям, а остальные еще успеют их выполнить».

Аптекари хранят молчание

Так что же сегодня происходит в нарвских аптеках? Какие усилия прилагаются к тому, чтобы фармацевтических заведений, готовых к 1 апреля 2020 года, оказалось в Нарве не 5, а гораздо больше? Мы решили созвониться с руководителями аптек и узнать все из первых рук.

В списке аптек на городском сайте narva.ee на этот момент почему-то находились 23 действующие в Нарве аптеки. Наш обзвон показал, что в действительности их меньше: некоторые телефонные номера уже вышли из оборота. Что же касается большинства других заведений, ответ по форме был разным, по сути — одним: разговаривать на тему реформы местные аптекари категорически отказывались.

И только в Narva Megamarketi Apteek (Раквере, 71) ее молодой руководитель в сдержанных тонах сообщила нам, что собирается приобрести филиал, в котором она работает, и преобразовать его в основную аптеку. Ну что ж, спасибо за смелость и успехов!

В такой ситуации мы связались с руководителем наиболее широко представленной в Нарве аптечной сети - BENU, которой принадлежат здесь 3 основные аптеки и 3 филиала, при этом 4 аптеки на правах партнерских отношений используют торговый знак Benu.

Кайди Кельт, исполнительный руководитель аптечной сети BENU:

- Если законодательство не изменится, то Benu Apteek Eesti OÜ должно закрыть 1 апреля 79 аптек. В Нарве закрытие угрожает шести аптекам Benu. Нарва и Ида-Вирумаа в целом ощутят на себе аптечную реформу особенно сильно. В Ида-Вирумаа при вступлении в силу изменений Закона о лекарствах всего закроется 17 аптек, что означает закрытие в Кохтла-Ярве почти половины имеющихся аптек. В Нарве из 22 аптек должна закрыться почти треть. Для клиентов ситуация особенно сложной станет в районе Кренгольма, где останется только одна аптека.

Государство идет ва-банк

Что же касается государства — оно свято верит, что аптеки перейдут в руки провизоров, несмотря на то, что в обществе преобладают утверждения, что средств для приобретения аптек у фармацевтов нет, нет и компетенций по ведению бизнеса. Минсоцдел призывает провизоров быть более активными и стоит на своем: возможности имеются.

Катри Ээспере:

- На домашней странице Департамента лекарственных средств есть руководство для тех, кто хочет стать владельцем аптеки (на эстонском языке): http://ravimiamet.ee/apteegiomanikuks-saamise-juhend?group=6, мы советуем с ним ознакомиться. Для того, чтобы стать владельцем предприятия или начать бизнес, провизор может обратиться в банк и обсудить конкретный план и возможные варианты. Также можно использовать, например, стартовый кредит Kredex или кредитную гарантию.

- Эстонская палата провизоров предлагает юридические и деловые консультации провизорам, которые заинтересованы в управлении аптекой, и готова выступать при необходимости в качестве нейтральной стороны для посредничества в предложениях по продаже для провизоров, – агитирует и председатель Эстонской палаты провизоров Карин Аламаа-Аас.

В то же время, по информации err.ee, крупные сети, являющиеся владельцами более половины эстонских аптек, пока что не продали ни одну из своих аптек, утверждая, что у провизоров нет ни денег, ни интереса.

В этой ситуации нельзя не предположить, что оптовые продавцы очень надеются, что аптечная реформа провалится, и все останется по-прежнему. Что еще может дать надежду на благополучное окончание реформы для них? Что аптеки перейдут провизорам чисто формально, а торговцы препаратами так и останутся реальными их владельцами. Ведь чтобы продать собственность по цене вложений за нее, кроме стараний сегодня нужен и счастливый случай.

Действительно на пользу делу и здоровью?

По мнению Карин Аламаа-Аас, только за пределами деловых интересов фармацевтических оптовиков провизор сможет сосредоточиться на потребностях пациента и тесно сотрудничать, например, с семейными врачами. А что думают о расширении независимости и ответственности провизоров сами семейные врачи?

Семейный врач из Нарвы Наталья Сычинская призналась, что не особенно следит за ходом аптечной реформы и не видит большой разницы между тем, каким аптечное дело было при главенстве оптовых продавцов и каким будет, если этим займутся независимые провизоры. Трудность, с которой столкнулась она — это то, что в аптеках зачастую отсутствует лекарство, которое доктор прописывает больному. И то, что сегодня провизоры зачастую дают покупателю «добрые советы», больше похожие на отсебятину. «Но решатся ли эти проблемы по окончании реформы, я не уверена», - размышляет она.

Надо сказать, что в ходе своего телефонного знакомства с руководителями местных аптек мы узнали, что в городе есть и такая категория, как структурное подразделение больницы. Его представляет только одно заведение — при ЦУ Нарва Хайгла. Заведующая аптекой Елена Пекарева сказала нам, что на их работе и статусе реформа никоим образом не отразится. Она заметила, что многого по ситуации в Нарве и самой реформе может не знать, но в целом ее приветствует: некую зависимость других аптек от продавцов лекарств она замечала.

Конечно, в городе, где тема массовых сокращений постоянно витает в воздухе, мы не могли не задаться вопросом: не маячит ли у нас впереди новое? Причем, с легкой руки Министерства социальных дел. Ответ на этот вопрос хотела бы знать и наша собеседница Татьяна, отдавшая нарвской фармацевтике несколько десятков лет. Сейчас же сотрудница аптеки сети BENU находится в постоянной тревоге: ясно, что изменения уже буквально стоят за углом, но чем это обернется для сотрудников данной конкретной аптеки — полный туман.

- В настоящее время мы не видим причин, по которым аптекари должны остаться без рабочего места. Спрос на аптекарей очень высок, так как в Эстонии работает относительно много аптек, - говорит Катри Ээспере. И заверяет нас, что «министерство социальных дел и Департамент лекарственных средств приложат все усилия для того, чтобы обеспечить своевременное соблюдение требований действующих в Нарве аптек».

Справка: В середине декабря 2018 года парламент перенес срок закрытия аптечных филиалов до вступления в силу реформы аптечной системы с 9 июня 2019 года на 1 апреля 2020 года.





Татьяна Завьялова



