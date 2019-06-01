Зачем детскому саду своя теплица?

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На территории нарвского детского сада Päikene недавно появилось новое строение. Представьте себе - большая теплица.

Хели Адамович уверена, что работы в теплице помогут привить 6-7-летним детям многие хорошие качества, а также расширят их запас слов на эстонском языке. Фото: Светлана Зайцева

Ее ваш корреспондент увидела, можно сказать, случайно: проходя мимо Päikene, имею привычку с любопытством заглянуть через ограду - очень уж мне нравится ландшафтный дизайн этого учебного заведения. На днях увидела сквозь кусты знакомые всем полусферические плексиглазовые очертания и решила полюбопытствовать: действительно ли теплица, зачем и для кого?

Директор Päikene Хели Адамович удовлетворила мое любопытство:

- Да, эту большую стандартную теплицу (к слову сказать, с системой автоматического проветривания) мы поставили в июле. Она – важная часть нашего учебно-воспитательного процесса. Надеемся, что работы в теплице помогут привить нашим воспитанникам трудолюбие, любознательность, навыки экологического мышления и плюс ко всему это возможность расширить их словарный запас на эстонском языке.

Фото: Светлана Зайцева

Вообще же, как известно, освоение языка эффективнее идет именно через действие, практические занятия любым видом деятельности.

- Занятия элементарным садоводством и огородничеством уже в стенах детского сада, а потом и школы сегодня очень популярно в странах Европы, особенно в Дании, Великобритании. Так что, можно сказать, нарвский детский сад Päikene в тренде?

- Откровенно говоря, о том, чтобы быть в тренде, мы думали меньше всего. Идея поставить на нашей территории теплицу родилась из существующей программы обучения. По весне воспитанники старших групп под руководством учителей выращивают рассаду. Дети изучают, как прорастают зернышки, смотрят корневую систему растений, учатся за ними ухаживать. И потом эти саженцы идут просто в никуда. Вот мы и подумали: а почему бы не высаживать их в теплицу, выращивать дальше и потом, может статься, даже к столу подавать!

Фото: Светлана Зайцева

По словам г-жи директора, от открытых огородных грядок решили отказаться: «При наших климатических условиях это слишком сложная задача – вырастить на них урожай. А детей нельзя огорчать, их надо вдохновлять. Дети должны почувствовать, что их труд не проходит даром».

Фото: Светлана Зайцева

В теплице детского сада уже сегодня зеленеют посадки бархатцев, салата, свеклы, тыквы, укропа. Пока что это дело рук учителей, уточняет Хели Адамович, ведь теплицу поставили только месяц назад. Но дети уже сюда приходят – поливают, выдергивают сорняки. С энтузиазмом, говорит директор. Разговор здесь ведется на эстонском языке.

Светлана Зайцева



