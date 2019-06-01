В Нарве станет одной улицей больше

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Масштабные ремонтные работы, ведущиеся этим летом строителями международной компании Yit Infra Eesti AS в одном из центральных районов Нарвы, а именно между пятиэтажными «хрущевками» по Таллиннскому шоссе и детским садом «Пяйкене», сродни строительству новой улицы. И хоть проляжет эта улица по старой внутри­квартальной дорожке, отличаться от своей предшественницы она будет кардинально.

В центре жилого квартала Нарвы строят новую полноценную дорогу. Фото: Наталья Соболева

Дорога была и проезжей частью, и тротуаром

Но прежде, чем рассказать о том, что же планируется возвести на территории нынешней стройки, спрашиваем у прохожих: знают ли они что-нибудь о ведущемся тут строительстве. Олег, житель одной из соседних пятиэтажек, считает, что это горуправа делает что-то для расположенного вблизи садика. О новой дороге слышал, но еще не знает, будет ли таковая напрягать жильцов домов-«хрущевок». Говорит, что если с этой дороги можно будет заезжать во дворы, то хорошо, к тому же жителям обещали парковочные места поблизости от их домов.

Алевтина и еще две дамы, проживающие в районе Торгового центра, признались, что вообще не в курсе того, что тут за стройка. Узнав о новой дороге, которая скоро появится в этом месте, не скрывают радости:

- Это приятно, Нарва должна благоустраиваться!

Из всех наших собеседников самой осведомленной о происходящих работах оказалась дворник Ирина. Она поведала, как председатель квартирного товарищества, где она живет и работает, рассказывала жильцам, что результатом строительства станет новая дорога с тротуарами и парковками. Появление тротуаров, на взгляд женщины, явление позитивное. «Сколько лет живем в этих домах, столько дорога здесь без тротуара, - делится своими соображениями Ирина. - и люди, и машины двигались по одной дороге. Понятно, что родители волновались, выпуская на улицу маленьких детей. А теперь требования к дорогам жесткие - должны соответствовать европейским нормам.

Обещали нам парковки, посмотрим, какие они будут, на сколько мест, тогда и решим строить ли нам свою. Не знаем, где при новой планировке поставят мусорные контейнеры, сейчас с ними большая проблема: тут же весь город ходит, кидают все что не лень. И как тут будет ходить транспорт — насквозь через наш район или нет — мы тоже пока не знаем...».

Тоомас Мяги: теперь это будет широкая, безопасная, светлая и чистая улица.

Улица без названия

Ответить на вопросы редакции, а заодно и жителей, по поводу ведущегося строительства мы попросили Тоомаса Мяги, старшего специалиста по дорогам Отдела коммунального хозяйства и строительства Нарвского департамента городского хозяйства.

Он согласился с тем, что новую дорогу, которую строит фирма Yit Infra Eesti AS, можно назвать новой улицей. Правда, в отличие от другой похожей новой улицы - Фама-пыйк, которая изначально, еще до строительства, получила свое название, вновь возводимая улица своего названия не имеет.

Тоомас Мяги:

- Раньше это была узкая внутри­квартальная дорога. Теперь мы делаем ее полной - нормативной, двусторонней, с тротуарами по обеим сторонам и освещением. Названия у этой улицы пока нет, но есть свой кадастровый номер. Конечно, никому не запрещено в порядке гражданской инициативы предложить ей оригинальное название.

- Тоомас, какие проблемы города поможет разрешить эта стройка?

- С постройкой магазина Fama на эту улицу легла очень большая нагрузка. Особенно в плане пешеходного движения и особенно днем.

Теперь это будет цивилизованная широкая, безопасная, светлая, чистая и красивая улица. Автомобили и велосипеды не будут мешать пешеходам. А учитывая, что этой дорогой активно пользуются гости города и так называемые «продуктовые туристы», у новой улицы будет еще и важное репутационное значение.

Фото: Наталья Соболева

Сквозного проезда не будет

- Движение по ней, вы сказали, будет двухполосным. Значит, и сквозным тоже?

- Нет, въезд на нее будет находиться на прежнем месте (напротив магазина «Океан» - ред.), проехать можно будет до трансформаторной будки (что напротив магазина Fama), затем нужно будет объехать ее и вернуться этой же дорогой назад. Первоначально у нас была мысль сделать выезд с этой улицы к магазину Fama, но позже от нее отказались: слишком опасно. Ведь тогда получился бы полный перекресток, и для регулирования движения на нем пришлось бы ставить светофор. К тому же в том месте улица Рахвавяльяк сильно спускается вниз и у водителей поднимающихся наверх автомобилей практически отсутствует видимость того, что происходит наверху.

- Эта дорога пройдет внутри жилой зоны. Кому будет разрешен проезд по ней?

- Всем. Это же городская территория.

Фото: Наталья Соболева

И парковки — для всех

Не секрет, что в центре Нарвы, в том числе у жилых домов, существуют проблемы с бесплатными парковочными местами. Жители ближайших домов уповают на новые парковочные места, которые появятся в результате этого строительства. Где именно намечено разбить новые парковки и для кого они будут предназначены: для жителей или покупателей торгового центра?

Тоомас Мяги:

- Парковок намечено построить несколько: в конце этой улицы, у девятиэтажного дома Таллиннское шоссе, 33, будет большая парковка. Другая появится позади садика «Пяйкене», где сможет парковаться какое-то число водителей, привозящих в садик детей (в свое время мы ремонтировали дорогу по Харидусе и там предусмотрены парковки для этого детсада, но их оказалось недостаточно). Третья парковка расположится в сторону проспекта Кангеласте. Плюс еще одна парковка, которую построят у трансформаторной будки. Скорее всего, это будут парковочные места общего пользования без указания конкретных адресатов. Запрещать парковаться на них по ночам, как это происходит, например, на парковках магазина Fama, мы не будем. Учитывая то обстоятельство, что ряд товариществ уже сделал себе парковки, этого должно хватить для удовлетворения потребностей в парковках местного населения.

- Хотелось бы, чтобы на новой улице было чище, чем было здесь раньше...

- Планировкой предусмотрены новые места для мусорных контейнеров. Они будут расположены по другую сторону дороги, а не там где стоят сейчас. Мы встречались с руководством квартирных товариществ во время проектирования и пришли к выводу, что так будет удобнее, к тому же дома смогут объединяться для строительства одной площадки.

Фото: Наталья Соболева

«Сюрпризы» нарвских недр

По наблюдениям жителей, подготовительный этап к асфальтированию улицы занял довольно продолжительное время. Люди отмечали, что строители довольно долго и тщательно занимались земельными работами. С чем же это было связано?

Тоомас Мяги:

- Действительно, больше половины времени ушло именно на приведение в порядок скрытых под землей коммуникаций. Их там очень много, включая теплотрассу, газ, электрику, водопровод и канализацию. Труднее всего дались работы по газопроводу: износилась изоляция, ее меняли, как и изоляцию на электросетях. Некоторой дополнительной защиты потребовала и теплотрасса. На сегодня все эти работы завершены. Сейчас надо будет делать основу для дороги, поребрики, и надеюсь, что через две недели можно будет приступить к асфальтированию.

- Тоомас, а будет ли дорога у детского сада ответвляться - в сторону улицы Харидусе?

- Окончательно этот вопрос еще не решен. Там очень высоко стоят теплотрассы, и поэтому прокладка дороги нереальна чисто технически.

- Что, на ваш взгляд, самое трудное в прокладке новых дорог и улиц?

- Все проекты согласованы с сетевиками, но случается так, что последние сами не имеют всех необходимых рабочих чертежей и не всегда знают, как глубоко и что именно в земле находится. Начинаем копать и натыкаемся на «сюрприз». Например, какой-нибудь кабель или действующую водопроводную трубу. В этом плане новые улицы строить очень трудно, как трудно и просчитать все будущие затраты. Именно поэтому у поставок всегда имеется резервный фонд и именно из-за проблем с коммуникациями фирма Yit Infra Eesti AS, выигравшая нашу госпоставку, не смогла начать строительство в прошлом году и сроки окончания строительства, намеченные на конец августа, сдвигаются.

По информации, полученной редакцией от Департамента городского хозяйства и имущества, городскому бюджету этот проект обойдется в 523 898,81 евро, включая работу про прокладке дороги, обустройству парковок и освещения, а также надзор собственника.

Не последняя в этом году

Отремонтированная улица, о которой мы вам рассказали, по словам Тоомаса Мяги, не последняя из тех, которые в этом и следующем годах появятся в Нарве. Уже строится улица Юханова, в начале осени стартует второй этап реконструкции улицы Раквере, в планах окончание строительства Энергия пыйк (где со временем к тому же появятся парковки на 56 и 11 мест). Также сейчас ведутся поставки по обустройству улиц Креэнхольми-Уускюла пыйк, Мальми-Пушкина и Электрияма тее.



Наталья Соболева



