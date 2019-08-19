+Видео. +Галерея. Смотрите, как круто выступали рокеры на Go Narva!

Дата публикации: Вчера, 14:19 Просмотрено: 297

Как всегда, были на выоте исполнившие свои лучшие композиции Avenue и Чиж & Co.

Солист группы Терминаатор Яаагуп Креэм в ходе концерта сказал: "Мы были в Нарве в 1994 году, и, наверное, надо было бывать здесь чаще, вы - хорошая публика. Спасибо, Нарва!" Прием был действительно горячим: Терминаатор продемонстрировал настоящий, классический рок. Uma2rman исполнила песни из прославившего их фильма "Ночной дозор", которые зрители исполняли вместе с музыкантами. Концерт закончился в 2.00, публика осталась довольна

Автор: Ирина Токарева

Ирина Токарева

Фотогалерея: Ирина Токарева





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