Город / Праздник+Видео. +Галерея. Смотрите, как круто выступали рокеры на Go Narva!
Дата публикации: Вчера, 14:19 Просмотрено: 297
Как всегда, были на выоте исполнившие свои лучшие композиции Avenue и Чиж & Co.
Солист группы Терминаатор Яаагуп Креэм в ходе концерта сказал: "Мы были в Нарве в 1994 году, и, наверное, надо было бывать здесь чаще, вы - хорошая публика. Спасибо, Нарва!" Прием был действительно горячим: Терминаатор продемонстрировал настоящий, классический рок. Uma2rman исполнила песни из прославившего их фильма "Ночной дозор", которые зрители исполняли вместе с музыкантами. Концерт закончился в 2.00, публика осталась довольна
Автор: Ирина Токарева
Ирина Токарева
Фотогалерея: Ирина Токарева
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