Мэр Нарвы: мы абсолютно готовы к получению титула Культурной столицы Европы

Мэр Нарвы Алексей Евграфов в прямом эфире "Актуальной камеры" заявил, что политический раздрай, который был в городе, не помешает получить титул Культурной столицы Европы-2024. По словам мэра, 28 августа весь Евросоюз узнает о победе Нарвы.

"Я первый раз здесь. Потрясающая атмосфера. Столько людей здесь, представляющие разные сферы деятельности", - поделился впечатлениями от президентского приема Алексей Евграфов.

По словам мэра, город и команда организаторов готовы к 28 августа, когда станет известно Нарва или Тарту получит титул Культурной столицы Европы-2024. "В понедельник, 26 августа, ждем оценочную комиссию к нам в Нарву. Целый день будем с ними ходить, рассказывать, показывать. И уже в среду, 28 августа, встречаемся в Таллинне. Будет итоговое заседание, на котором и станет известно решение. И о нем узнает вся страна и весь Евросоюз. Надеюсь, что Нарва победит", - не теряет оптимизма Евграфов.

"Политический раздрай, который был в нашем городе, не помешал, а может, даже наоборот, встряхнул, заставил переосмыслить ситуацию, посмотреть по-другому на сам процесс организации. Мы готовы абсолютно", - добавил мэр.

Источник: rus.err.ee





Читайте также:





Культурная столица: победа зависит от каждого из нас

Нарва подала заявку на титул "Культурная столица Европы-2024"

Мэр Нарвы оценил занимающуюся заявкой на соискание титула "Культурная столица Европы" команду

Культурная столица даст еще и общую картину желаний и предпочтений нарвитян



