Лидер нарвских энергетиков: появилась некоторая определенность, что нас ждет в ближайшем будущем

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По словам председателя Нарвского профсоюза энергетиков Андрея Зайцева, на прошедшей в Таллинне 14 августа встрече представителей профсоюзов энергетиков с министрами и руководством концерна Eesti Energia наконец прозвучала информация, которая дает какую-то ясность по поводу того, что ждет сланцевую энергетику в ближайшем будущем.

Электростанция Auvere. Foto: Priit Simson

Андрей Зайцев в интервью нашему изданию рассказал об этом более подробно:

- На встрече прозвучало следующее: до 2023 года концерн Eesti Energia ежегодно должен будет обеспечивать среднесуточное потребление в стране — то есть производить не менее 1000 МВт электроэнергии. В работе будут находиться энергоблоки № 8, № 11 и электростанция Аувере. Плюс будут числиться в резерве еще два энергоблока, оборудованные системой сероочистки. Еще два блока, а именно № 3 и № 4 будут законсервированы и будут ждать наступления лучших времен на рынке электроэнергии. Наличие персонала на этих блоках не предусмотрено. Но из эксплуатации их выводить не будут. По словам руководства Eesti Energia, к концу августа-началу сентября в концерне будет проведена реструктуризация, и до 350 работников могут попасть под сокращение. Причем, акцент был сделан именно на этом слове - «до». То есть, надо понимать, в итоге сокращения в госкомпании окажутся меньше заявленных ранее. Но все равно для нас это большая цифра. (Ранее сообщалось, что число сокращаемых на Eesti Energia составит около 1000 человек - ред.).

- Было озвучено, представители каких специальностей войдут в этот список?

- Да, было сказано, что большинство из этого списка будут составлять шахтеры.

- Можно сказать, что на встрече 14 августа вы получили ответы на свои вопросы?

- Мы получили ответы на вопросы, которые планировали задать на своих «тихих» пикетах. К слову сказать, на встрече в Таллинне я обратился к министру экономики и инфраструктуры Таави Аасу и попросил, чтобы на возможном митинге 28 августа лично он вышел бы к людям и, поскольку прекрасно говорит на русском языке, ответил на все их вопросы.

- Так акция протеста 28 августа в Таллинне перед зданием Суперминистерства все-таки состоится?

- Пока я не отвечу ни да, ни нет. Этот вопрос обсуждается.

Напомним, что кризис в эстонской энергетике обострился весной этого года, когда Нарвские электростанции были вынуждены резко сократить объемы выработки электроэнергии из-за подорожания квот на выбросы углекислого газа и дешевого импортного электричества. С начала года Eesti Energia сократила 500 человек, еще около 1300 работников были отправлены на лето в вынужденный отпуск.

Наша справка: 14 августа в Таллинне представители Нарвского энергетического профсоюза, независимого профсоюза шахтеров и энергетиков, Центрального союза профсоюзов Эстонии встречались с министром финансов Мартином Хельме, министром экономики и инфраструктуры Таави Аасом и представителями концерна Eesti Energia.

Светлана Зайцева









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