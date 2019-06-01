ФОТО. Подготовка к долгожданному фестивалю Go Narva! идёт полным ходом + (Программа фестиваля)

Город / ПраздникФОТО. Подготовка к долгожданному фестивалю Go Narva! идёт полным ходом + (Программа фестиваля)
Дата публикации: Сегодня, 15:30 Просмотрено: 130
В Нарвском замке уже установлена сцена. Основная идея фестиваля Go Narva!, как подчеркивает его организатор Юрий Новиков, выражена в девизе «Oleme вместе!».
«Oleme вместе!» - девиз, подчеркивающий, что однодневный фестиваль - это своеобразный мост дружбы, на котором выступят эстонские и российские исполнители, а слушать их будет как русскоязычная, так и эстоноязычная публика. «Одна из целей фестиваля - стереть грани между разными людьми. Недаром он проводится накануне важного исторического праздника - Дня восстановления независимости Эстонии, который никак не связан с современными политическими движениями», - рассказывает Юрий Новиков.
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Программа фестиваля
18.00. Открывается вход на территорию замка Герман. Открытие и приветствие от огранизаторов фестиваля. Любимые рок-хиты всех времён.
19.00. Группа «Леприконсы» из Беларуси открывает концертную программу своим весёлым и драйвовым выступлением.
20.00. Группа «Полюса» из Санкт-Петербурга продолжит заданный темп своими напористыми и одновременно романтическими хитами.
21.00. Группа AveNue, хозяева площадки, по праву выступят в середине программы фестиваля. Все любимые хиты за всю богатую историю группы!
22.00. Чиж & Со с юбилейной программой, посвящённой 25-летию группы.
23.30. Легенды эстонской сцены - Terminaator. Настоящий рок и неподдельный задор эстонской души! Самая поющая нация может петь не только хором, но и по-рокерски, не уступая мировым титанам рок-н-ролла!
01.00. Uma2rman - бесспорные хэдлайнеры многих фестивалей заставят замок плясать и радоваться, позабыв обо всём на свете! Золотые хиты и шлягеры от братьев Кристовских и их команды!
Источник: сайт GO Narva
Фото: Анна Белошеева