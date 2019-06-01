ФОТО. Подготовка к долгожданному фестивалю Go Narva! идёт полным ходом + (Программа фестиваля)

Программа фестиваля

18.00. Открывается вход на территорию замка Герман. Открытие и приветствие от огранизаторов фестиваля. Любимые рок-хиты всех времён.

19.00. Группа «Леприконсы» из Беларуси открывает концертную программу своим весёлым и драйвовым выступлением.

20.00. Группа «Полюса» из Санкт-Петербурга продолжит заданный темп своими напористыми и одновременно романтическими хитами.

21.00. Группа AveNue, хозяева площадки, по праву выступят в середине программы фестиваля. Все любимые хиты за всю богатую историю группы!

22.00. Чиж & Со с юбилейной программой, посвящённой 25-летию группы.

23.30. Легенды эстонской сцены - Terminaator. Настоящий рок и неподдельный задор эстонской души! Самая поющая нация может петь не только хором, но и по-рокерски, не уступая мировым титанам рок-н-ролла!

01.00. Uma2rman - бесспорные хэдлайнеры многих фестивалей заставят замок плясать и радоваться, позабыв обо всём на свете! Золотые хиты и шлягеры от братьев Кристовских и их команды!

Источник: сайт GO Narva



