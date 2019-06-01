Департамент развития Нарвы возглавил Юрий Сайя

Мэрия Нарвы на своем заседании в среду, 7 августа, назначила новым директором Департамента развития и экономики Юрия Сайя (48).

Юрий Сайя. Автор: Facebook

Согласно распоряжению городской управы, Сайя приступит к исполнению своих обязанностей с 15 августа.

Юрий Сайя стал победителем открытого конкурса на замещение должности, ставшей вакантной в апреле, когда пост директора покинул Георгий Игнатов. С первого раза найти ему замену не удалось, поэтому городским властям пришлось объявить повторный конкурс, завершившейся победой Сайя.

Юрий Сайя - уроженец Нарвы, который много лет назад переехал в Таллинн.

"За почти что двадцать лет я успел поработать в четырех больших компаниях - Tallinna Vesi, Eesti Raudtee, Eesti Energia, Rail Baltica, то есть получен очень большой опыт. Я часто бываю в Нарве, здесь живет моя мама, и мне все время очень хотелось вернуться обратно - отдать долг родному город", - говорил Сайя в недавнем интервью региональной газете "Северное побережье" ("СП").

В компании Rail Baltica он занимался поставками, являясь ведущим экспертом по поставкам в эстонском подразделении этого совместного предприятия.

По данным Коммерческого регистра, Юрий Сайя с 2003 года состоит в Партии реформ. Однако в интервью "СП" он сказал, что еще в 2008 году подал заявление о выходе из политической организации.

Источник: rus.err.ee