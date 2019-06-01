Нарвская высотка: асфальт уложен, акт не подписан

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Ремонт асфальтового покрытия, состоявшийся месяц тому назад перед 12-этажным домом в Нарве (ул.Пушкина, 20), ожидаемого порядка на прилегающей к нему территории, к сожалению, не принес.

Ходить у 12-этажного дома в Нарве по-прежнему нужно осторожно. Фото: Наталья Соболева

К территории, принадлежащей квартирному товариществу, претензий у пешеходов сегодня нет. Но прилегающие к ней дорожки, находящиеся в ведении муниципалитета, стали еще безобразней. Выполняя заказанные квартирным товариществом работы, техника фирмы N&V раскрошила на них асфальт. Теперь ходить там нужно еще более осторожно. Акт о выполненных работах правлением КТ Пушкина, 20 не подписан до сих пор еще и по другим причинам.

«Выламывают руки»?

Наша газета уже делилась радостью по поводу проводимого ремонта асфальта перед нарвской 12-этажкой (№ 27 от 3 июля 2019 года).

Ведь это весьма заметная часть центра города, место пересечения разных маршрутов движения - как горожан, так и туристов. Тем не менее, сообщали мы, квартирное товарищество этого дома, так и не дождавшись городских субсидий на ремонт заасфальтированной перед домом площадки, начало работы за собственный счет.

Итак, строители свое дело сделали, но ходить перед 12-этажкой по-прежнему нужно весьма осторожно. Чтобы не споткнуться, в том числе (особенно женщинам на каблуках) на грубом шве, оставленном аккурат посередине заасфальтированной площадки.

Председатель КТ Пушкина, 20 Людмила Усова для сведения жильцов вывесила в подъезде сообщение о том, что акт о приёмке работ ею до сих пор не подписан. Претензии у правления КТ — неэстетичный шов на новом асфальте, испорченный в ходе строительных работ фасад, раздробленный старый асфальт на дорожках.

Людмила Усова сообщила нашей газете, что правление КТ получило письмо от проводившей ремонт фирмы, в котором правление КТ просят представить в письменном виде причины отказа подписать акт и предложения по решению возникшей проблемы. А на словах руководитель работ, говорит председатель КТ, грозился сломать уложенный асфальт, если акт не будет подписан, а работы оплачены.

Людмила Усова:

- Это же прямой шантаж, хотя плохое качество выполненных работ очевидно! Каждый проходящий по этой территории может невооруженным глазом увидеть дефекты: грязь, песок, пористость уложенного асфальта. Мы хотели разобраться с фирмой по-хорошему, а нам, получается, «выламывают руки». Фирма нанесла явный ущерб товариществу в виде испорченных пластиковых окон, фасада и ступеней, оказавшихся замазанными гудроном. Да и вообще, если посмотреть на другие улицы Нарвы, где работает эта фирма, то не доставляет радости видеть дороги города в постоянных заплатках. Почему-то асфальт на велосипедных дорожках у того же дома Пушкина, 20, уложенный другой фирмой, и качественнее и глаже.

Сотрудничать — значит договариваться

Действительно, почему бы не решить все вопросы с товариществом по-доброму? - спросили мы у Ирины Егоровой, руководителя проектов OÜ N&V.

Ирина Егорова:

- Мы не отрицаем, что в ходе работ ненамеренно был испачкан битумной эмульсией цоколь фасада здания. Самим нам эту проблему не устранить - не наш профиль, но мы могли бы уменьшить выставляемый к оплате счет на сумму, необходимую для такого ремонта. Решение, устраивающее всех, всегда можно найти, если, конечно, уметь общаться и договариваться. Но дозвониться до председателя мы не можем, на просьбы выйти со встречными предложениями к нашей фирме она не откликается. Деловые партнеры должны не обижаться, а сотрудничать, договариваться. А в итоге такого «сотрудничества», которое у нас происходит с КТ Пушкина, 20, у нашей фирмы «зависли» деньги за выполненную работу.

На контроле у горсобрания

Федор Овсянников, депутат Нарвского горсобрания и руководитель фирмы Junona OÜ, этим же летом отремонтировавшей асфальтовое покрытие перед своим офисом на Тулевику, 6 (сопредельная территория с КТ Пушкина, 20), ремонтом, выполненным той же фирмой N&V, остался в целом доволен.

Федор Овсянников:

- Могло, наверное, быть и лучше. Но, на мой взгляд, ремонт выполнен нормально, и акт приемки работ я подписал. Асфальт со швом? А где вы видели в городе заплатки без шва?.. Видимо, так нужно. Я ведь в дорожном строительстве не специалист. А у нас в городе зачастую именно неспециалисты знают, как и что делать, и предъявляют претензии.

Федор Овсянников отметил, что члены горсобрания в курсе того, что городские дорожки у дома Пушкина, 20 нуждаются в срочном ремонте. По этому поводу он заметил, что вопрос находится на контроле горсобрания, муниципалитет должен будет сделать свою часть тротуаров - если не в текущем году, то в следующем.

Жителей 12-этажки такой расклад не сильно-то устраивает. Одна из собственников квартир по имени Татьяна, которой несколько раз в день приходится заходить и выходить из дома, узнав о перспективе ремонта тротуаров лишь в следующем году, заметила:

- Еще год спотыкаться об эти рытвины! Но дело не только в этом — для кого-то это может закончиться травмой, даже увечьем. В таком случае для города - судебными разбирательствами и выплатам нанесенного ущерба. Думаю, что ремонт тротуаров все же стоил бы намного дешевле.

Еще один сквер!

Председатель городской комиссии по строительству Владимир Мижуй в свою очередь сказал нашей газете, что вынесет этот вопрос на комиссию, которая сделает соответствующие предложения мэрии. Изначально по этому поводу были соображения, по его словам, включить реконструкцию пятачка у 12-этажки в план работ будущего года. Но, не исключено, что эта реконструкция станет составной частью тендера на кольцо, который уже скоро будет объявлен. Похоже, что парковая аллея по улице Пушкина получит свое продолжение в виде еще одного уютного городского скверика.

Хорошо, конечно, что рядом с высоткой Пушкина, 20 появится еще одна парковая зона, но это, вероятнее всего, долгосрочный проект, а ходить по одной из центральных пешеходных дорог города людям приходится уже сегодня.

От редакции. На запрос нашей газеты в Департамент городского хозяйства и имущества относительно ремонта тротуаров у 12-этажного здания в Нарве ответа пока не поступило. Если таковые планы имеются, мы обязательно познакомим с ними своих читателей.





Наталья Соболева

Фотогалерея: Наталья Соболева









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