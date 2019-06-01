Дом для людей с психическими потребностями в Нарве: горуправа не против

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Во вторник, 6 августа, мэр Нарвы Алексей Евграфов сообщил журналистам, что, вопреки ранее опубликованному сообщению портала rus.err, местные власти не противятся планам Hoolekandeteenused AS построить в Нарве дом для людей с особыми психическими потребностями и переговоры по этому поводу сейчас продолжаются.

Алексей Евграфов: «Процесс переговоров с Hoolekandeteenused AS еще не завершен». Фото: Ирина Токарева

Двухэтажное здание с четырьмя квартирами, где могли бы проживать и получать круглосуточную поддержку 24 человека с особыми психическими потребностями, планируют построить в Нарве через три года, сообщила в понедельник радиостанция Vikerraadio.

Подобные заведения строятся по всей Эстонии, однако, по словам мэра Нарвы Алексея Евграфова, они не должны находиться в пределах города, передал в понедельник портал rus.err.

Представитель Hoolekandeteenused AS Катрин Пяргмяэ отметила, что в других домах по уходу в Эстонии проживают более 45 жителей Нарвы с особыми психическими потребностями. По этой причине нарвский дом по уходу необходим в первую очередь местному обществу, считает Пяргмяэ.

«Люди с особыми психологическими потребностями не более опасны, чем обычные люди. Это подтверждает как статистика Департамента полиции и погранохраны, так и наш опыт. Для них необходима доступность магазинов, аптек, библиотек и медицинской помощи от семейного врача. Все это должно находиться в пределах одного или полутора километров, т.е. в шаговой доступности», - подчеркнула она.

Hoolekandteenused AS рассчитывает, что местное самоуправление сменит свою позицию и через три года удастся построить дом по уходу в пределах Нарвы, сообщает портал.

Как заявил во вторник Евграфов, сейчас переговоры города с Hoolekandeteenused AS продолжаются и официального отказа эта организация не получала.

Алексей Евграфов:

- Рассказываю историю от начала и до конца, как она есть: к нам обратилась фирма с предложением построить не один, а два дома для людей с психическими расстройствами, каждый из которых рассчитан на 24 человека. Свободные пятачки под застройку в центре есть, но в реалиях нашего города главное выдвинутое требование, а именно - нахождение поблизости магазинов и аптек, означает, что рядом непременно будут находиться также школы и детские сады», - сказал Евграфов.

По его словам, вначале представители Hoolekandeteenused AS дали понять, что безопасность будет обеспечена. Однако городской социальный департамент выяснил, что в этих домах люди находятся без охраны. «То есть, мы получаем концентрацию в 48 человек с психическими расстройствами рядом со школами и детскими садами, а также магазинами и аптеками, что, на наш взгляд, мягко говоря, не соответствует ожиданиям горожан», - отметил мэр.

По словам Евграфова, город со своей стороны предлагает два варианта: перенести строительство на окраину или обеспечить клиентам Hoolekandeteenused AS опорное лицо, которое должно сопровождать их при выходе в город.

«Еще мы обязательно сами посмотрим, как эти учреждения работают в других городах. Понятно, что их клиенты - такие же люди, как и все остальные, но проблема в том, что иногда они могут вести себя неадекватно. Поэтому мне было непонятно, почему началась такая волна и для чего она была поднята, поскольку процесс переговоров не завершен», - заявил Евграфов.

Ирина Токарева









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