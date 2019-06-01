Нарва подала заявку на титул "Культурная столица Европы-2024"

В четверг, 1 августа, представители Нарвы передали международной экспертной комиссии заявку на участие в заключительном туре конкурса на получение титула культурной столицы Европы 2024 года.

Фото: visitestonia.com

Эту информацию подтвердил ERR руководитель проекта "Нарва-2024" Иван Сергеев.

Книга-заявка напечатана на 100 страницах, в ней содержится художественное видение, детальный обзор запланированных мероприятий, а также планы сотрудничества с Европой и Россией. Программа мероприятий "Нарва-2024" охватывает весь регион Вирумаа.

"Первое и самое главное направление называется "Конец Запада и Востока". Несмотря на политику на высоком уровне, люди – культурная дипломатия и народная дипломатия – тоже могут достичь некоторого успеха. Здесь есть такие проекты, как, например, "Два замка – одна история", где будут представлены театральные пьесы на одну и ту же тему, причем питерский театр привезет и сыграет эту пьесу в Нарве, а эстонский театр, например, Linnateater, сыграет эту пьесу в Ивангороде", – ранее говорил ERR художественный руководитель рабочей группы Ильмар Рааг.

Вторая часть программы "Нерассказанные истории" даст возможность открыть для себя искусство и культуру там, где их непривычно видеть, помогая воссоздать и переосмыслить идентичность всего Вирумаа. Одним из важнейших проектов этой части будет "Women's Voices" ("Женские голоса"), который основывается на истории Кренгольма. Третья часть программы называется "Производство будущего" и объединяет художественные и культурные проекты с предпринимательством.

Днем ранее, 31 июля, заявку на участие в конкурсе культурной столицы подал город Тарту. Подготовленная в сотрудничестве города Тарту и 19 местных самоуправлений Южной Эстонии книга озаглавлена "Искусства выживания" ("Arts of Survival"). Она включает в себя художественную концепцию, культурную, социальную и образовательную программу, а также программу действий по реализации и менеджменту титула культурной столицы Европы.

Конкурсная комиссия будет рассматривать финальные заявки Нарвы и Тарту на титул культурной столицы Европы 2024 года в конце августа в Эстонии. Результаты конкурса объявят 28 августа.

Источник: rus.err.ee





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