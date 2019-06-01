Купание на Липовке снова разрешено

Дата публикации: Сегодня, 15:01 Просмотрено: 24

Единственный городской пляж в Нарве в зоне Йоаорг опять открыт для купания. Сообщение об этом пришло на прошлой неделе весьма вовремя – накатившая жара погнала людей к воде. Специалисты заверяют, что вода теперь соответствует всем нормам.

София Перескока: «Протока прочищена и обустроена по технологии, принятой во многих европейских странах.

Вода в купальной зоне, по официальному заключению Департамента здоровья, хорошая». Фото: Софья Боборенко

Как известно, единственное место в черте Нарвы, где можно купаться, – это пляж на Липовке. Купание в пограничной Нарове запрещено законом, поэтому вопрос доступности водных процедур стоит остро. В июне пляж для купания был открыт, но потом посыпались жалобы от горожан: на коже купавшихся появлялись какие-то высыпания, особенно страдали дети. 13 июня были взяты пробы воды с подозрением на наличие сине-зеленых водорослей, но подозрения не подтвердились. Как писали СМИ, возможной причиной аллергической реакции могли стать церкарии - паразиты, переносимые водоплавающими птицами, расплодившиеся из-за застоя воды в купальной зоне. Городские власти рекомендовали воздержаться от водных процедур. Говорили, что пляж будет закрыт до конца сезона.

Работают две протоки

Однако 16 июля специалист департамента здоровья был приглашен для взятия нового анализа воды, результаты которого может увидеть каждый желающий на инфостенде у городского пляжа: все показатели воды – в норме.

Что же случилось, поинтересовались мы у городских чиновников.

Фото: Софья Боборенко

София Перескока, старший специалист по окружающей среде Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы, пояснила:

- В начале июля завершились работы по прочистке протоки под дальним мостиком на островке. Вода в купальной акватории активно начала меняться, и спустя полторы недели мы обратились в Департамент здоровья с просьбой разрешить открыть купальный сезон хотя бы в середине лета. В пятницу, 19 июля, мы получили официальное заключение: результат анализа воды по всем показателям меньше допустимых значений. Это значит, что купаться на Липовке безопасно, вода чистая, она постоянно обновляется благодаря двум протокам с противоположных сторон зоны Йоаорг. Спасатели тоже находятся на месте.

София Перескока уточнила, что в этом году протока под дальним мостиком была прочищена и углублена при помощи экскаватора, затем её выложили сеткой и обложили камнями по технологии, принятой в европейских странах. Теперь наглядно видно, что поток воды движется по протокам в обе стороны. Помимо этого департаментом городского хозяйства были заказаны работы по очистке береговой линии.

Официальная зона купания расположена на стороне пляжного здания, но так как люди купаются и со стороны островка, работы по очистке кромки воды были проведены и с этой стороны. На островке до сих пор видны две большие кучи наносов, поднятые из реки. В ближайшее время они будут вывезены.

Фото: Софья Боборенко

С травой бороться не надо

После получения разрешения на купание многие горожане сразу пришли на городской пляж. К счастью, официальное «да» купанию совпало с жарой, нахлынувшей на Эстонию. То, что люди сразу воспользовались возможностью отдохнуть у воды, позагорать и искупаться, подтвердили вашему корреспонденту работницы спортивного центра на Липовке.

Почему же работы по прочистке не были проведены накануне купального сезона – например, поздней осенью или ранней весной?

- Такие работы ведутся только со специального разрешения Департамента окружающей среды. При этом учитывается целый ряд факторов: например, уровень и температура воды в разные периоды, время размножения рыб и прочее. К сожалению, раньше июня работы по протоке провести было нельзя - объяснила специалист по окружающей среде.

- От горожан звучала критика, что после реконструкции пляжной зоны и замены песка она стала зарастать травой...

- Надо понимать, что пляж в зоне Йоаорг – не морской, а речной, поэтому сложностей с его содержанием намного больше. Из-за того, что происходит постоянный смыв песка с берега, Липовка мельчает. Ежегодно департамент городского хозяйства подсыпает песок, но это не решает, а скорее может усугублять проблему. Трава же своей корневой системой закрепляет берег. Поэтому принято решение, что с травой бороться не следует. Конечно, её нужно регулярно косить – и у отдыхающих будет выбор, где расположиться: на песке или на зеленой травке, - говорит Перескока.

Фото: Софья Боборенко

Не кормите диких птиц!

Специалист по окружающей среде просит горожан обратить внимание на то, что от птиц, проживающих на реке, появляются различные паразиты, в том числе и церкарии - «утиный клещ». Поэтому она убедительно просит горожан не кормить их. Иначе получается вред как для птиц, которые отвыкают добывать пищу самостоятельно, так и для людей, остающихся без водоемов для купания.





Софья Боборенко









Читайте также:





Купание на нарвском пляже стало опасным и официально запрещено

Будут ли чистить водоем на Липовке?



