Сеть велодорожек приняли не с первого раза

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Сеть вело-пешеходных дорожек в Нарве окончательно принята 26 июля. Дело за малым – чтобы пешеходы, велосипедисты и автолюбители привыкли к новым условиям и схемам движения.

Зоной повышенной опасности пока являются собственно вело-пешеходные дорожки, где одновременно могут двигаться как пешеходы, так и люди, использующие колесный транспорт: велосипеды, ролики, скейты, самокаты и прочее. Фото: Татьяна Завьялова

- Все работы, указанные в договоре, строителями осуществлены, исполнительные документы представлены и акцептированы надзором и нашими специалистами. 26 июля состоялась окончательная процедура. Остались небольшие замечания по озеленению (не везде взошла посеянная трава), но это решается в текущем режиме. Если в дальнейшем возникнут какие-то проблемы или недостатки, они будут устраняться уже по гарантии, которая действует в течение двух лет с момента окончания работ, - сказала нашей газете заведующая службой проектов Департамента развития и экономики НГУ Анне Веево.

Три дня ездили сами

Согласно действующему договору, все работы по проекту строительства сети вело-пешеходных дорожек должны были быть закончены к 14 июня. Департаментом экономики и развития, осуществлявшим этот проект, была создана комиссия, в которую вошли специалисты городской управы, представители строительной фирмы, надзора собственника, проектировщики. Комиссия потратила три дня на то, чтобы проехать на велосипедах по всем велодорожкам, посмотреть, остались ли где-то недоработки, есть ли неудобства для пользователей.

Согласно ПДД, наличие велодорожек не обязывает велосипедиста ехать именно по ним. Если нет запрещающих движение знаков, он вправе выбирать свой путь. Фото: Татьяна Завьялова

- Все эти замечания - по маркировке, дорожному покрытию, по озеленению, дорожным знакам и т. д. были внесены в список. Замечу, что в некоторых местах требовалась переделка работ. Те недостатки, которые носили текущий характер, к настоящему времени в большей своей части уже исправлены. Так, например, траву на новых зеленых участках покосили непосредственно перед сдачей объекта, так как по договору строители делают только один покос травы перед тем, как окончательно отчитаться о сделанной работе, - ранее рассказывала и.о. директора Департамента развития и экономики Наталья Смелова на инфочасе для журналистов. - Дополнительные работы по устранению недостатков должны быть согласованы с финансирующей Программой. Сейчас на рассмотрении Программы остались два вопроса, но в связи с периодом отпусков ответы задерживаются. Мы все же предполагаем, что к концу июля окончательная приемка работ состоится, после чего новая инфраструктура будет передана на баланс Департамента городского имущества.

Напомним, что согласно плану, озвученному чиновниками в момент запуска проекта, срок его окончания намечался на декабрь 2018 года.

НАША СПРАВКА: Строительные работы по велодорожкам осуществляли RTS Infragate Ehitus OÜ и Rand ja Tuulberg AS. Строительство финансировалось с помощью средств Программы «Устойчивое развитие городских регионов Ида-Вирумаа» и средств городского бюджета.

Законом разрешено, законом запрещено…

Появление сети велодорожек всех проблем, связанных с безопасностью на дорогах, в Нарве, к сожалению, не решило. В некоторых моментах, наоборот, возросло напряжение между пешеходами и велосипедистами.

Так, например, некоторые владельцы двухколесного транспорта предпочитают ехать по проезжей части не только в городе, но и на трассе Нарва--Нарва-Йыэсуу, хотя рядом пролегает велодорожка. И, судя по комментариям в соцсетях, вызывают гнев водителей.

- Согласно ПДД, наличие велодорожек не обязывает велосипедиста ехать именно по ним. Если нет запрещающих движение знаков, он вправе выбирать свой путь. В качестве примера приведу выезд из Нарвы: справа от трассы проходит вело-пешеходная дорожка, а на трассе стоит знак, запрещающий движение по ней велосипедистам. В месте, где велодорожка заканчивается, появляется следующий знак, разрешающий движение велосипедам. В других местах таких знаков нет, поэтому велосипедисты исходят из собственного понимания, где им удобнее и безопаснее двигаться. В качестве решения проблемы можно установить, например, на трассе Нарва - Нарва-Йыэсуу соответствующие запрещающие знаки, тогда велосипедисты будут обязаны пользоваться более безопасной дорогой. Это могло бы стать наилучшим выходом в этой ситуации, - говорит инструктор по вождению, владелец компании Forbest Autokool Роман Копылов.

Другим камнем преткновения стали собственно вело-пешеходные дорожки, где одновременно могут двигаться как пешеходы, так и люди, использующие колесный транспорт: велосипеды, ролики, скейты, самокаты и прочее. Обязаны ли разные участники движения строго придерживаться своих полос? К сожалению, практика показывает, что ни одни, ни другие не успели привыкнуть к «своим полосам», порой дело заканчивается не только руганью, но и реальными столкновениями, особенно опасной ситуация может быть для детей.

Роман Копылов объясняет:

- Дорожный знак, установленный у вело-пешеходной дорожки (синий круг, четко разделяющий полосы движения) подсказывает, какой стороны следует держаться участникам движения. Однако это не означает, что оба участника должны перемещаться исключительно по одной полосе. Можно выходить за рамки «своей» полосы, например, при обгоне. Главное – не создавать угрозу безопасности для людей, находящихся рядом. Велосипедисты обязаны учитывать, что на их стороне могут оказаться пешеходы. Пешеходы, в свою очередь, должны держаться своей стороны. Иногда наблюдаешь картину: идет неспешным прогулочным шагом семья или группа друзей, занимая всю ширину дорожки. Это неправильно, так как создаётся препятствие для других участников движения. Все же вело-пешеходная дорожка не является местом для прогулки (для этого есть парки), это дорога, соединяющая пункт А с пунктом В. Нужно быть взаимовежливыми и уважать права других, тогда споров и претензий будет меньше.

Софья Боборенко









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