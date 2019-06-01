Павшего солдата идентифицировали по его ложке + (Программа мероприятий в честь 75-летия со дня освобождения Нарвы)

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26 июля исполняется 75 лет со дня освобождения Нарвы.

Установка маркировочных крестов на местах захоронений. Из личного архива Дмитрия Шутова

В боях за Нарвский плацдарм погибли, по разным оценкам, около 60 тысяч человек, а сколько всего солдат обеих армий покоится в полях и лесах под Нарвой, на сегодняшний день сказать не может никто. Много конкретных имен погибших стали известны благодаря работе нарвского поисково-краеведческого клуба «Камерад».

Именно благодаря «Камераду» и его спонсору, нарвскому бизнесмену, предоставившему поисковикам экскаватор, в прошлом году под Аувере прозошло знаковое событие, попавшее во многие ленты новостей: были не только подняты на поверхность останки советского военного самолета, разбившегося в ходе боев за освобождение Нарвы, но и установлены имена его экипажа и их дальнейшая судьба. Под Аувере покоятся в земле останки еще двух военных самолетов, откопать которые у клуба пока нет возможностей.

По словам члена правления клуба «Камерад» Дмитрия Шутова, работы под Нарвой хватит еще не одному поколению поисковиков.

- Расскажите о своих последних находках.

- Самая интересная из последних находок была сделана в апреле этого года - нам позвонил опытный поисковик из Южной Эстонии Арнольд Унт и рассказал, что в ходе земляных работ у одного хутора обнаружены останки советского солдата. Унт предложил принять участие в раскопках. Мы приехали, но никаких идентификационных материалов долго не могли найти, хотя по каске, ремням, патронам было видно, что солдат советский.

И уже в самом конце поисков я зацепил детектором сигнал от металлической ложки. На ней были выбиты инициалы - «А.И.Г». Найди мы такую ложку с инициалами здесь у нас, под Аувере, где погибли тысячи солдат, через архивы мы получили бы сотни страниц с именами погибших. Это было бы безнадежно.

А в Ляэне-Вирумаа эта ложка дала нам возможность установить личность солдата - там, согласно архивным данным, в ночь 7 на 8 августа 1941 года 268 стрелковая дивизия, сдерживая превосходящие силы противника, отошла в район станции Кабала. И всего один солдат из этой дивизии с такими инициалами числился пропавшим без вести в те дни - им оказался сапер Арсентий Иванович Гаврилов, уроженец Чкаловской области.

Сейчас благодаря нашим российским коллегам-поисковикам найдены родственники Арсентия Ивановича в России, и в ближайшее время с ними будет установлен контакт. Надежду никогда нельзя терять - иногда даже по такой мелочи, как ложка, есть шанс найти человека.

- Есть у клуба традиционное мероприятие, посвященное памяти павших во Второй мировой войне?

- Одна из операций, которая предвосхитила освобождение Нарвы - высадка Мерикюльского десанта, поиски останков которого клуб ведет уже много лет.

По этой ложке с инициалами А.И Г поисковикам чудом удалось установить личность солдата, погибшего в Эстонии в первые месяцы войны. Из личного архива Дмитрия Шутова

Ежегодно в день высадки десанта 14 февраля мы проводим марш-бросок по следам группы Маслова. От памятника Мерикюльскому десанту проходим по местам, где были обнаружены останки солдат. Оставляем гвоздики, зажигаем свечи и доходим до того места, где нами в 2015-2016 годах было найдено самое крупное захоронение: останки более 50 солдат мы обнаружили в двух воронках, находящихся рядом. Мы установили мемориальный крест между двумя воронками, и в этот день у креста нарвские священники служат панихиду по павшим воинам.

Мы идем по тем же местам, где проходили десантники, доходим до берега моря, и можно представить, каково было высаживаться в феврале в ледяную воду залива. Каждый раз в нашем походе участвует около 30 человек, некоторые приходят с детьми, участвуют в марш-броске и представители российского консуль­ства.

- А останки немецких солдат тоже находите?

- У нас есть договор о сотрудничестве с Союзом по уходу за воинскими захоронениями Германии, мы передаем их представителям найденные останки и информацию о них, и дальше они занимаются захоронением останков на кладбище в Сийвертси. Например, в апреле этого года было обнаружено большое захоронение под Арумяэ - около 50 немецких солдат - трактор пахал поле, и случайно зацепил его.

- Обычно это именно случайные находки?

- Нет, мы ведем не только полевую, но и исследовательскую работу. Например, приобретаем материалы немецких разведывательных аэрофотосьемок времен войны, этот архив сейчас находится в Америке. На этих снимках видны не только танки и вереницы «Катюш», по ним, обладая определенным опытом, можно определить места воинских захоронений.

Обнаружив место, мы делаем несколько шурфов, понимаем, что это не единичное захоронение, пытаемся определить его границы и заносим его в ежегодный отчет, который мы передаем Департаменту охраны памятников старины.

- Почему этот момент важен?

- Если в дальнейшем кто-то будет планировать какую-либо хозяйственную деятельность в этих местах, они получат эту информацию и смогут не потревожить место захоронения.

Эти места нами отмечены крестами с табличками, но пока не было возможности поднять архивные документы и узнать, кто же там захоронен и целесообразно ли проводить эксгумацию и перезахоронение останков. Если встретите в лесу крест над безымянной могилой - можете сорвать несколько цветочков и отдать дань памяти.

- Как определяете, кто похоронен - немецкие солдаты или красноармейцы?

- Иногда это определить непросто, поскольку в условиях дефицита солдаты пользовались амуницией и снаряжением вражеской армии - сапогами, ремнями и так далее. Например, в одном из захоронений советских солдат нашли ременную пряжку со свастикой. Но свастика была сильно затерта, и, скорее всего, этим ремнем пользовался красноармеец.

В целом идентифицировать немецких солдат легче, поскольку они носили на шее металлические жетоны, по которым можно определить имя солдата и часть, в которой он служил. Советские солдаты носили на шее гильзы, внутри которых находилась бумажка с их данными - если в гильзу попала вода, то бумажка истлевала. А потом вместо гильз ввели воинские книжки - бумажные документы, которые сохраняются далеко не всегда.

Если есть большое захоронение советских солдат, то трудно предположить, что среди тех, кого не удалось опознать, окажутся немецкие солдаты, но совсем исключить этого нельзя.

Немецкая сторона, в свою очередь, взяла на себя обязательство - хоронить на своем кладбище в Сийвертси не только опознанных, но и всех неизвестных солдат- нельзя исключить, что и на немецком кладбище есть могилы русских солдат.

Наш клуб придерживается такой позиции: нужно увековечивать и уважать память всех павших.

Наша справка: Клуб «Камерад» занимается археологическими и военно-историческими изысканиями, сотрудничает с музеями и военно-мемориальными организациями различных государств. Официально зарегистрированный в 2011 году, клуб объединяет в своих рядах поисковиков и краеведов стран Евросоюза, России и других государств. В настоящее время в клубе числится около 70 членов, в основном - нарвитяне.

Кредо клуба: сохранение культурно-исторического и природного наследия, а также увековечивание памяти всех жертв войн, вне зависимости от их национальности, вероисповедания и политических взглядов. Происхождение названия клуба: в одном из воинских захоронений поисковиками была найдена зубная щетка с надписью по-немецки: «Гутен морген, камерад!» («С добрым утром, товарищ!»). Мечта клуба: создать в Нарве музей военной истории.





Программа мероприятий в честь 75-летия со дня освобождения Нарвы

25 июля

12.00. Торжественный митинг на Братском захоронении в Ивангороде. Участвует делегация от г. Нарва.

20.30. Перекличка городов Нарва и Ивангород. Нарвский речной променад, сцена Дальберга.

26 июля

10.00. Возложение цветов к памятным доскам с названиями воинских подразделений, которым за ратный подвиг и мужество, проявленные в боях на подступах к городу в январе-июле 1944 года, было присвоено звание «нарвские». Нарва, Петровская площадь.

10.30. Поездка по местам захоронений участников боев за освобождение Нарвы. По окончании — митинг в Синимяэ.

Ирина Токарева



