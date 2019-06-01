+Галерея. Строительство мультимедиа-инкубатора OBJEKT идет полным ходом

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Торжественное открытие мультимедиа-инкубатора OB­JEKT планируется накануне нарвской Недели предпринимательства, которая пройдет в городе с 7 по 10 октября.

Член правления OBJEKT Антон Осиповский и руководитель строительного проекта (фирма Eviko) Владислав Ларионов: в сентябре арендаторы уже смогут осмотреть помещения новых офисов. Фото: Светлана Зайцева

Арендаторы, впрочем, смогут въехать в новые офисы ещё раньше — уже в сентябре.

Нарвитяне видят, что большая реновация бывшего административного здания завода «Балтиец» по ул. Линда 2 идет полным ходом.

Напомним, один из трех этажей здания будет отдан под нужды мультимедиа-инкубатора OBJEKT, который станет принципиально новой площадкой для развития предпринимательской среды в регионе.

- К сегодняшнему дню пройдена значительная часть пути, мы буквально в двух шагах от открытия, - рассказывает член правления OBJEKT Антон Осиповский. - Планируем, что в середине сентября наши будущие арендаторы уже смогут познакомиться с предлагаемыми им помещениями. Это компании, сконцентрированные на развитии предпринимательства, фонды, инкубационные программы, работающие в Эстонии — теперь они будут представлены и у нас, в Нарве.

Развивать бизнес и удерживать молодежь

Предпринимателю на ранней стадии развития его бизнеса нужна различная помощь — как организационная, так и сопровождающая, поддержка и консультации менторов, возможность использования дорогого оборудования для разработки своих продуктов. OBJEKT готов все это предоставить для того, чтобы в Нарве (и регионе) развивался бизнес, который, в принципе, по мнению Антона, является единственным «драйвером», способным развивать Ида-Вирумаа.

- Звучит амбициозно, но у нашего региона нет шансов на будущее без прихода сюда крупных компаний или появления их из стартапов, способных дать работу молодым людям, которые заинтересованы в высокотехнологичных рабочих местах, - считает он.

С возникновением постоянной площадки инкубатора местные узнают больше об использовании визуальных медиа в различных сферах, у них появится больше возможностей развивать различные отрасли творческой индустрии как внутри сектора, так и за его пределами, IT-образованная молодежь сможет найти себе применение на рынке труда Ида-Вирумаа.

- Охват нашего бизнес-инку­батора несколько шире, чем только город Нарва. Мы уже работаем с компаниями всего региона, и стремимся охватить часть России - до Кингисеппа и Санкт-Петербурга. У нас есть хорошие связи с университетами, различными инкубационными программами с российской стороны, которые заинтересованы в сотрудничестве, - рассказывает Осиповский.

Коворкинг и кинематограф

Нарвский инкубатор работает уже третий год, за это время было проведено несколько хакатонов, осуществлены различные творческие проекты, бизнес-инкубатор помог начать свой путь к успеху 15 стартапам — и все это, как говорится, без постоянной прописки. С размещением в новых стенах OBJEKT сможет собрать все программы в одном месте и реализовывать их на новом уровне. На площади в 800 кв. метров разместятся не только офисы, бизнес-сервисы и выставочные пространства, но и принципиально новая для Нарвы услуга — коворкинг, то есть почасовое использование офисного пространства со всем необходимым оснащением для работы или ведения переговоров.

Также в стенах инкубатора появятся кибер-арена и кино-инфраструктура, что в значительной степени расширит возможности для компаний нашего региона. Так, например, в рамках мультимедийного хаба появятся VR- боксы, которые можно будет использовать как в качестве аттракционов, так и для разработки новых бизнес-продуктов виртуальной реальности. Появится также первый в Ида-Вирумаа Motion Capture Room - специальное оборудование для того, чтобы делать захват движения для сложной графики в кинематографе. Кстати, именно киноиндустрия может стать новой перспективной отраслью региона, а, может быть, и всей Эстонии. И это в последнее время довольно активно обсуждается в деловых кругах.

Остаётся добавить, что в здании на Линда, 2 разместится также Дом эстонского языка и другие организации. Но об этом мы поговорим позже.

Наша справка: Проект реализуется при поддержке Целевого учреждения развития предпринимательства из средств Европейского Фонда в рамках проекта EU50727.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Светлана Зайцева







