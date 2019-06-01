Город / Среда обитания+Галерея. Развлекавшие публику бинокли с променада исчезли
Дата публикации: Вчера, 15:47 Просмотрено: 852
На самом представительном и привлекательном участке Нарвы — Речном променаде — существенная потеря. Не стало двух биноклей, бывших занятным развлечением и для детей, и для взрослых; через эти оптические приборы можно было приблизить к себе противоположный берег Наровы, совершить по российской стороне своего рода экскурсию.
Из Тайваня, по полторы тысячи каждый
Как и во множестве других случаев, променад пострадал от вандализма. В прежние годы вандалы регулярно «отмечались» в этом, полюбившемся нарвитянам месте отдыха. В какой-то момент повредили шахматные доски. В другой раз фонтан лишился одной из пяти форсунок. Регулярно испытывались на прочность металлические светильники — несколько пришлось затем ремонтировать. А самым «атакуемым», пожалуй, оказался павильон WC: здесь не без вмешательства человека сломался бойлер, и вода теперь в павильоне только холодная. Пропадали из туалета емкости для жидкого мыла, вешалки для сумок, а также еще кое-какие мелочи, предназначенные для блага его посетителей.
И вот теперь бинокли. Старший специалист Департамента городского хозяйства Николай Иванов, курирующий этот участок, поясняет:
штативы, на котором закреплялись бинокли, выломали «с корнем». К сожалению, их основание было сделано из не очень прочного материала. Хотя и выглядело оно достаточно мощно, нашим разрушителям свалить его все же оказалось по силам.
Специалист департамента, крайне огорченный такой неприятностью, говорит, что восстановить один из биноклей, скорее всего, удастся. Второй — вряд ли, поскольку при падении его оптика нарушилась. А покупать новые бинокли теперь, что называется, и рука не поднимается — прежние, тайваньского производства, стоили по 1,5 тыс. евро. Показательно, что вначале пользование ими собирались сделать платным, снабдив монетосборником. Потом решили: пусть это удовольствие будет доступно всем. Интересно, разделял ли это удовольствие тот, кто сломал бинокли? Или ему приятнее смотреть на их жалкие останки?
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Бинокли на променаде.
Все, что осталось от биноклей на променаде.
Справка:
В случае обнаружения акта вандализма следует немедленно сообщить об этом по телефону 112. Прибывший вовремя патруль сможет задержать злоумышленников или хотя бы по горячим следам опросить свидетелей. Обвиняемому в вандализме по cт. 218 ПК грозит штраф до 300 штрафных единиц (1200 евро) или арест.
По причине особой популярности
Регулярно совершая вместе с Николаем Алексеевичем подобные рейды — примерно 1 раз в два года — мы сделали осмотр променада в целом. И в итоге с удовлетворением отмечаем: в этот раз перевес сил оказался на стороне тех, кто заботится о променаде, а не тех, кто ему вредит. Контроль здесь, по всему видно, происходит постоянный, любое «увечье» городского оборудования ликвидируется без проволочек.
К примеру, пару дней назад сломался один из снарядов на спортивной площадке, о чем ваш корреспондент и сообщила г-ну Иванову.
Оказалось, уже исправлено. Территория выглядит ухоженной.
Надо сказать, что не все недочеты на променаде — дело рук вандалов. Встречается и простой физический износ. К примеру, потихоньку превращается в леопардов семейство львов: покрытие скульптур местами облупилось. Специалист департамента говорит, что такие метаморфозы он и его коллеги воспринимают спокойно. Скульптор о проблеме уже извещен, положение будет исправлено.
Самое же, однако, отрадное, что мы узнали во время этого рейда: вандализма в Нарве стало меньше. Так, к примеру, считает административный руководитель пляжного здания Йоаорг Анатолий Иванов.
Помогает техника
Вверенный Анатолию Иванову городской объект — одно из главных искушений для тех, у кого энергия бьет через край, а с нормальной самореализацией, наоборот, проблемы.
Здесь и пляжные кабинки опрокидывали (а они закреплены в фундаменте), и на стенах здания писали маркерами (иногда от них не уберегали и антиграффити), и спортивный инвентарь сознательно портили ( велосипеды, к примеру, находятся вне здания — все на доверии) .
- Безусловно, нас всегда это тревожило, - говорит административный руководитель. - Ведь то, что ломается, принадлежит городу, приобретается на средства налогоплательщиков. Это и материальный ущерб, и ущерб репутационный: что о нас в таком случае думают гости города, которые для прогулок часто выбирают зону отдыха Йоаорг ?
Однако, по мнению Анатолия Иванова, вандализм в Нарве идет на убыль. По крайней мере, об этом говорят его личные наблюдения. С чем это связано? С тем, что к борьбе с порчей городского имущества подключилась полиция. «Теперь ни одно наше заявление без внимания не остается, - говорит руководитель. - Полиции же в свою очередь стало проще расследовать такие случаи, потому что их фиксирует техника, которой становится все больше и в общественном, и в личном пользовании».
- В зону охвата наших видеокамер входит пляж, территория вокруг пляжного здания, помещения внутри здания, парковка, - поясняет менеджер. И картинка на экране монитора подтверждает его рассуждения. - Не нужно забывать, что сегодня фото или видеосъемку может сделать любой свидетель происходящего, вооруженный смартфоном. Отправить все это в полицию — какие-то секунды. Поэтому вандалам, я думаю, становится все более неуютно, а ведь когда-то разбитые стекла на автобусных остановках были для Нарвы обычным делом.
Не проходите мимо
Молодой руководитель полагает, что случаи порчи общего имущества в Нарве будут изживаться с улучшением работы полиции. А также если сами жители города станут воспринимать подобные ЧП как нечто, имеющее отношение к ним лично: увидел неладное — звони на телефон 112. Ну а, как мы знаем, неотвратимость наказания — серьезное средство против любых вольностей.
И еще Анатолий Иванов обращается к родителям. Судя по тем нарушителям, которых отправляет к нему на «трудотерапию» полиция, наши вандалы — это просто не отдающие отчета в своих действиях подростки. Предоставленные самим себе, ищущие острых ощущений, желающие произвести впечатление на своих сверстников.
- Будьте в курсе, чем занимаются ваши дети в свободное время, не пускайте их отдых на самотек, - советует он папам и мамам. - Не нужно будет потом ходить по полицейским участкам и объясняться по поводу проделок вашего ребенка. Вещи это, может быть, и не такие страшные, но однозначно неприятные.
Кстати, как сообщил вчера Департамент городского хозяйства, в зоне отдыха Йоаорг с 19 июля по 31 августа официально открыт купальный сезон.
Татьяна Завьялова
Фотогалерея: Татьяна Завьялова
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