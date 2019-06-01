+Галерея. Развлекавшие публику бинокли с променада исчезли

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На самом представительном и привлекательном участке Нарвы — Речном променаде — существенная потеря. Не стало двух биноклей, бывших занятным развлечением и для детей, и для взрослых; через эти оптические приборы можно было приблизить к себе противоположный берег Наровы, совершить по российской стороне своего рода экскурсию.

Руководитель-администратор пляжного здания на Linnuse tänav 2 Анатолий Иванов: теперь на видеокамерах просматривается вся наша территория без исключения. Фото: Татьяна Завьялова

Из Тайваня, по полторы тысячи каждый

Как и во множестве других случаев, променад пострадал от вандализма. В прежние годы вандалы регулярно «отмечались» в этом, полюбившемся нарвитянам месте отдыха. В какой-то момент повредили шахматные доски. В другой раз фонтан лишился одной из пяти форсунок. Регулярно испытывались на прочность металлические светильники — несколько пришлось затем ремонтировать. А самым «атакуемым», пожалуй, оказался павильон WC: здесь не без вмешательства человека сломался бойлер, и вода теперь в павильоне только холодная. Пропадали из туалета емкости для жидкого мыла, вешалки для сумок, а также еще кое-какие мелочи, предназначенные для блага его посетителей.

И вот теперь бинокли. Старший специалист Департамента городского хозяйства Николай Иванов, курирующий этот участок, поясняет:

штативы, на котором закреплялись бинокли, выломали «с корнем». К сожалению, их основание было сделано из не очень прочного материала. Хотя и выглядело оно достаточно мощно, нашим разрушителям свалить его все же оказалось по силам.

Специалист департамента, крайне огорченный такой неприятностью, говорит, что восстановить один из биноклей, скорее всего, удастся. Второй — вряд ли, поскольку при падении его оптика нарушилась. А покупать новые бинокли теперь, что называется, и рука не поднимается — прежние, тайваньского производства, стоили по 1,5 тыс. евро. Показательно, что вначале пользование ими собирались сделать платным, снабдив монетосборником. Потом решили: пусть это удовольствие будет доступно всем. Интересно, разделял ли это удовольствие тот, кто сломал бинокли? Или ему приятнее смотреть на их жалкие останки?

Бинокли на променаде. Все, что осталось от биноклей на променаде. Справка: В случае обнаружения акта вандализма следует немедленно сообщить об этом по телефону 112. Прибывший вовремя патруль сможет задержать злоумышленников или хотя бы по горячим следам опросить свидетелей. Обвиняемому в вандализме по cт. 218 ПК грозит штраф до 300 штрафных единиц (1200 евро) или арест.

По причине особой популярности

Регулярно совершая вместе с Николаем Алексеевичем подобные рейды — примерно 1 раз в два года — мы сделали осмотр променада в целом. И в итоге с удовлетворением отмечаем: в этот раз перевес сил оказался на стороне тех, кто заботится о променаде, а не тех, кто ему вредит. Контроль здесь, по всему видно, происходит постоянный, любое «увечье» городского оборудования ликвидируется без проволочек.

К примеру, пару дней назад сломался один из снарядов на спортивной площадке, о чем ваш корреспондент и сообщила г-ну Иванову.

Оказалось, уже исправлено. Территория выглядит ухоженной.

Надо сказать, что не все недочеты на променаде — дело рук вандалов. Встречается и простой физический износ. К примеру, потихоньку превращается в леопардов семейство львов: покрытие скульптур местами облупилось. Специалист департамента говорит, что такие метаморфозы он и его коллеги воспринимают спокойно. Скульптор о проблеме уже извещен, положение будет исправлено.

Самое же, однако, отрадное, что мы узнали во время этого рейда: вандализма в Нарве стало меньше. Так, к примеру, считает административный руководитель пляжного здания Йоаорг Анатолий Иванов.

Помогает техника

Вверенный Анатолию Иванову городской объект — одно из главных искушений для тех, у кого энергия бьет через край, а с нормальной самореализацией, наоборот, проблемы.

Здесь и пляжные кабинки опрокидывали (а они закреплены в фундаменте), и на стенах здания писали маркерами (иногда от них не уберегали и антиграффити), и спортивный инвентарь сознательно портили ( велосипеды, к примеру, находятся вне здания — все на доверии) .

- Безусловно, нас всегда это тревожило, - говорит административный руководитель. - Ведь то, что ломается, принадлежит городу, приобретается на средства налогоплательщиков. Это и материальный ущерб, и ущерб репутационный: что о нас в таком случае думают гости города, которые для прогулок часто выбирают зону отдыха Йоаорг ?

Однако, по мнению Анатолия Иванова, вандализм в Нарве идет на убыль. По крайней мере, об этом говорят его личные наблюдения. С чем это связано? С тем, что к борьбе с порчей городского имущества подключилась полиция. «Теперь ни одно наше заявление без внимания не остается, - говорит руководитель. - Полиции же в свою очередь стало проще расследовать такие случаи, потому что их фиксирует техника, которой становится все больше и в общественном, и в личном пользовании».

- В зону охвата наших видеокамер входит пляж, территория вокруг пляжного здания, помещения внутри здания, парковка, - поясняет менеджер. И картинка на экране монитора подтверждает его рассуждения. - Не нужно забывать, что сегодня фото или видеосъемку может сделать любой свидетель происходящего, вооруженный смартфоном. Отправить все это в полицию — какие-то секунды. Поэтому вандалам, я думаю, становится все более неуютно, а ведь когда-то разбитые стекла на автобусных остановках были для Нарвы обычным делом.

Не проходите мимо

Молодой руководитель полагает, что случаи порчи общего имущества в Нарве будут изживаться с улучшением работы полиции. А также если сами жители города станут воспринимать подобные ЧП как нечто, имеющее отношение к ним лично: увидел неладное — звони на телефон 112. Ну а, как мы знаем, неотвратимость наказания — серьезное средство против любых вольностей.

И еще Анатолий Иванов обращается к родителям. Судя по тем нарушителям, которых отправляет к нему на «трудотерапию» полиция, наши вандалы — это просто не отдающие отчета в своих действиях подростки. Предоставленные самим себе, ищущие острых ощущений, желающие произвести впечатление на своих сверстников.

- Будьте в курсе, чем занимаются ваши дети в свободное время, не пускайте их отдых на самотек, - советует он папам и мамам. - Не нужно будет потом ходить по полицейским участкам и объясняться по поводу проделок вашего ребенка. Вещи это, может быть, и не такие страшные, но однозначно неприятные.

Кстати, как сообщил вчера Департамент городского хозяйства, в зоне отдыха Йоаорг с 19 июля по 31 августа официально открыт купальный сезон.

Татьяна Завьялова

Фотогалерея: Татьяна Завьялова









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