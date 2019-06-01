Наличные или карточка: кому что удобней

Дата публикации: Вчера, 10:00 Просмотрено: 91

Уважаемая редакция!



Столкнулся с ситуацией, когда в одном из отделов нарвского магазина на ул. Тулевику не смог купить товар по карточке, продавец сказала, что продажа осуществляется только за наличные деньги. Удивительно, что в наше время развития электронных услуг ещё есть места, где нет терминала для безналичного расчета! Ещё более удивительно, что находятся продавцы, не заинтересованные в том, чтобы у них покупали – мне, например, пришлось уйти ни с чем, хотя я был готов заплатить по «безналу». Насколько это вообще законно – отказывать клиенту в покупке только потому, что у него нет наличных денег в кармане?



С уважением, Александр

Новый тренд - все чаще используют банковские терминалы частные торговцы на ярмарках и в небольших магазинах. Иллюстративное фото.

Отвечает заведующая Службой предпринимательства и защиты потребителя департамента развития и экономики Нарвской горуправы Мария Теребилина:

- В Эстонии оплату за товары и услуги можно производить как наличными деньгами, так и безналичным расчетом через банковский терминал.

Обязательность наличия банковского терминала законом не регулируется.

Предприниматель сам решает, каким образом ему организовывать торговлю, учитывая при этом потребительские привычки покупателей.

Например, люди пенсионного возраста предпочитают снимать пенсию сразу после её перечисления на счет и потом в течение месяца расплачиваться наличными деньгами. Молодые люди отдают предпочтение банковским картам, им так удобнее совершать покупки. При этом замечу, что предприниматель, приобретая терминал, заключает с банком договор об оказании услуг и платит за них, то есть для предпринимателей наличие терминала означает дополнительные расходы. Поэтому часть предпринимателей сознательно не пользуются терминалами, мотивируя это тем, что тогда им придется повышать цены на товары и услуги. Покупателю в таком случае вежливо предлагается снять наличные деньги в банкомате, находящемся неподалеку, и тем самым сэкономить. Как правило, в магазинах, где можно произвести оплату банковской карточкой, для покупателей имеется соответствующая информация.

Есть и другой тренд - все чаще используют банковские терминалы частные торговцы на ярмарках и в небольших магазинах. Продавец заинтересован в том, чтобы клиенты не уходили без покупки, поэтому согласен нести дополнительные расходы. Во многих развитых странах хождение наличных денег сведено к минимуму, население там пользуется преимущественно банковскими картами при оплате услуг и товаров, но и там могут быть ограничения при оплате банковской картой: устанавливается, например, минимальная сумма покупки, начиная с которой можно платить банковской картой.

Несомненно, что мы движемся в сторону постепенного вытеснения наличных денег из повседневной жизни, но вряд ли это случится скоро.

Софья Боборенко



