Будут ли чистить водоем на Липовке?

Город / Обратная связьБудут ли чистить водоем на Липовке?
Дата публикации: Вчера, 11:28 Просмотрено: 184
Уважаемая редакция!
После того, как реконструировали зону отдыха Липовка, купаться и загорать там стало неуютно. Песок такой, что лежишь словно на цементе, и пляж зарастает. Но главное, что сам водоём скоро будет непригоден для купания: много мусора, тины, травы, в воду можно войти только на одном пятачке. Под двумя мостами надо углубить дно, а то под одним и другим воды - курице по колено. Вопрос: будут ли чистить водоём и когда?
Наталья Тимонина, нарвитянка
С вопросом нашей читательницы редакция обратилась к специалистам Нарвской горуправы. И вот какой предельно краткий ответ мы получили.
София Перескока, старший специалист по окружающей среде департамента городского хозяйства НГУ:
- Да, департамент городского хозяйства действительно планирует очистку Липовки. В настоящее время идет сбор ценовых предложений на оказание услуги очистки пляжа.