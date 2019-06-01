Будут ли чистить водоем на Липовке?

Дата публикации: Вчера, 11:28 Просмотрено: 184

Уважаемая редакция!

После того, как реконструировали зону отдыха Липовка, купаться и загорать там стало неуютно. Песок такой, что лежишь словно на цементе, и пляж зарастает. Но главное, что сам водоём скоро будет непригоден для купания: много мусора, тины, травы, в воду можно войти только на одном пятачке. Под двумя мостами надо углубить дно, а то под одним и другим воды - курице по колено. Вопрос: будут ли чистить водоём и когда?

Наталья Тимонина, нарвитянка

Пробы воды, которые регулярно берутся в водоеме рядом с городским пляжем Joaorg («Липовая ямка») в Нарве, показали, что содержание кишечного энтерококка в воде выше нормы. С 22 июня купаться в Липовой ямке запрещено. Фото: turbina.ru

С вопросом нашей читательницы редакция обратилась к специалистам Нарвской горуправы. И вот какой предельно краткий ответ мы получили.

София Перескока, старший специалист по окружающей среде департамента городского хозяйства НГУ:

- Да, департамент городского хозяйства действительно планирует очистку Липовки. В настоящее время идет сбор ценовых предложений на оказание услуги очистки пляжа.



