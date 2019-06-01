Отдававшую подряды своему мужу и.о. директора нарвской Солдинаской гимназии заменят

Горуправа Нарвы решила провести открытый конкурс на замещение вакантной должности директора Солдинаской гимназии. В школе обязанности директора уже 9 лет исполняет Любовь Фомина. Одна из причин проведения конкурса — она отдавала подряды на выполнение электротехнических работ в школе своему мужу. Кроме того, мэр Нарвы Алексей Евграфов заявил, что хочет и в других учебных заведениях заменить и.о. на полноценных директоров.

Нарвская Солдинаская гимназия. Фото: wikimapia.org

По данным Отдела культуры в 2017-2018 годах FIE Vladimir Fomin Elekter выполняла в школе следующие работы: замена ламп и мелкий ремонт в классах, ремонт освещения в коридорах и на территории школы, обслуживание электроустановок, установка оборудования. За 2017 год общая стоимость выполненных работ составила 3 919,32 евро, за 2018 год – 6 943,56 евро.

"Решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора Нарвской Солдинаской гимназии было принято по нескольким причинам. Мы давно рассматривали необходимость объявлять конкурсы на место директоров в тех учреждениях, где руководят исполняющие обязанности. Когда вскрылось обстоятельство, что Солдинаская гимназия заказывала услуги по проведению электротехнических работ у супруга директора школы (т.е. в данном случае возможен конфликт интересов), то это послужило катализатором процесса и основанием выбора именно этого учреждения для проведения первого конкурса", - сказал мэр Нарвы Алексей Евграфов.

На вопрос о том, будут ли проводить проверки в других учебных заведениях города на возможные финансовые связи директоров со своими родственниками, мэр ответил, что это задача следственных органов, но если ему станут известны подобные факты, горуправа предпримет соответствующие меры.

По словам Евграфова, у каждого учреждения в бюджете заложена небольшая сумма на проведение ремонтных работ, чтобы в случае необходимости у руководителя была бы возможность оперативно, без излишней бюрократии решать возникающие проблемы.

Хозяйственный департамент Нарвы, как правило, производит более масштабные и плановые работы.

Объем ремонтного фонда по школам разнится и рассчитывается пропорционально площадям помещений.

Ремонтные фонды нарвских шкло на 2019 год: Нарвская школа №6 - 4100 евро, Паюская школа - 3700 евро, Кесклиннаская гимназия - 5300 евро, Эстонская гимназия - 3500 евро, Кренгольмская гимназия - 4900 евро, Пяхклимяэская гимназия - 4700 евро, Солдинаская гимназия - 5100 евро, Языковой лицей - 6200 евро, Школа для взрослых - 300 евро.

Четверо исполняющих обязанности директора учебных заведений являются депутатами гособрания

Всего в Нарве 11 школ, 18 детских садов, шесть школ по интересам. Из них в 15 руководители исполняют обязанности директора: 4 и.о. директора школы, 9 и.о. директора детского сада, один и.о. спортивной школы и один и.о. в Молодежном центре.

Среди исполняющих обязанности директоров школ и детских садов четыре человека являются депутатами городского собрания: Елизавета Чертова (и.о. директора Школы №6, Елена Каврус (и.о. директора Нарвской школы для взрослых), Светалана Лешихина (и.о. директора детского сада "Чиполлино") и Екатерина Голубцова (и.о. директора д/с "Малышок" (Põngerjas). Все они входят в правящую фракцию Kodulinn Narva.

По мнению Евграфова, необходимо уйти от практики назначения исполняющих обязанности и выбрать полноценных руководителей. Однако мэр не стал обозначать сроки, когда это может произойти. Не ответил мэр прямо и на вопрос, касается ли его желание выбрать директоров и тех учебных заведений, которые возглавляют депутаты. Он сказал, что после конкурса в Солдинаской гимназии посмотрит, где есть острая необходимость выбрать руководителя учебного заведения.

"Посмотрим, как пройдет конкурс, сколько будет желающих, какова будет их квалификация. После этого можно будет решить, где еще необходимо выбрать директора", - сказал Евграфов.

Источник: rus.err.ee