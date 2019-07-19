В Нарве может появиться дом для людей с психическими расстройствами

Дата публикации: Вчера, 12:29 Просмотрено: 372

Городу не помешал бы ещё один дом попечения, считают те, кто столкнулся с проблемой присмотра за пожилым или больным родственником. Вероятнее всего, депутатам придется обсуждать и другую, не менее актуальную идею.

Нарве не помешал бы ещё один дом попечения, считают те, кто столкнулся с проблемой присмотра за пожилым

или больным родственником. Фото: Светлана Зайцева

В публикации под названием «Судьба нового дома попечения в Нарве зависит от рабочих мест энергетиков» (№ 25 от 19.07.2019) мы поднимали проблему нехватки в нашем городе мест для людей, нуждающихся в постоянном присмотре. И узнали, что обсуждение темы строительства нового дома попечения намечается - не раньше сентября.

Вероятнее всего, депутатам придется обсуждать и предложение о создании в Нарве небольшого специального дома для людей с особыми психическими потребностями. подобного тому, что работает в Силламяэ. Как стало известно редакции, в мае этого года городская управа Нарвы получила такое предложение от государственного учреждения AS Hoolekandeteenused.

AS Hoolekandeteenused - это коммерческое объединение, на 100 процентов принадлежащее государству, основной сферой деятельности которого является предоставление услуг взрослым людям с особыми психическими потребностями. Предприятие было создано в 2007 году, и его сформировали из 16 домов, предлагающих особый уход, которые до тех пор принадлежали уездным управам. На сегодняшний день дома, управляемые этой организацией, действуют практически во всех уездах. В двадцати трех попечительских домах, расположенных по всей Эстонии, имеется более 2500 койко-мест. Как пояснила нашему изданию руководитель по связям с общественностью этого учреждения Катрин Пяргмяэ, строительство в Нарве предполагается осуществить из средств государственного бюджета и структурных фондов ЕС, самофинансирование со стороны местного самоуправления не требуется. Люди, получающие услугу в доме AS Hoolekandeteenused, оплачивают свое содержание в размере 270 евро в месяц, остальное доплачивает государство. Если дохода человека с психическими и умственными расстройствами для оплаты расходов на свое содержание не хватает, недостающую сумму доплачивает за него государство.

Фото: Светлана Зайцева

- Речь не идет о доме для содержания престарелых, мы работаем, главным образом, со взрослыми людьми с особыми психическими потребностями. Им предлагаются краткосрочные и долгосрочные дневные и круглосуточные попечительские услуги, в число которых входит дневной и ночной уход, помощь в выполнении повседневных дел, поддержка трудовой занятости, а также поддержка и консультирование людей с особыми потребностями и их близких, - пояснила нашей редакции г-жа Пяргмяэ.

Директор департамента социальной помощи г. Нарва Елена Васильева подтвердила нашей газете, что Нарвская управа получила предложение о сотрудничестве в строительстве «дома активной жизни», как называет свои учреждения AS Hoolekandeteenused.

- Подчеркну, что в данном случае речь не идет собственно об услуге попечения для пожилых людей, а исключительно о проживании и помощи людям с психическими расстройствами. В Эстонии это серьезная проблема, сейчас она начинает решаться. Мэр Нарвы А. Евграфов получил первичную информацию от председателя правления AS Hoolekandeteenused Маарьо Мяндмаа. Эта информация требует глубокого, детального анализа разных специалистов, не только нашего департамента, но и других городских структур. Мы должны видеть реальную картину потребности в этой услуге нарвитян. Есть ряд условий, которые нужно проверить. Для строительства дома необходимо выделить участок и пр., поэтому предложение следует обсудить и с депутатами городского собрания. По итогам подготовительной работы будем встречаться с представителями госучреждения и говорить уже более конкретно, - сказала Елена Васильева.

Софья Боборенко









Читайте также:

Судьба нового дома попечения в Нарве зависит от рабочих мест энергетиков

Департамент социальной помощи ожидает роста обращений

Теплый подарок Дому попечения

Популярность социальных услуг в Нарве растет. Хватит ли на всех денег?



