+ Галерея. Город чествует своих рыбаков

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Самый главный, по мнению жителей, и самый любимый городской праздник Нарва-Йыэсуу - День рыбака - вот уже более полувека традиционно проходит во второе воскресенье июля. В этом году он еще стал и завершающим аккордом Фестиваля реки Наровы, который впервые был организован в городе с 5 по 14 июля.

Чтобы получить порцию рыбацкой ухи, надо было купить билет стоимостью в 1 евро и отстоять немалую очередь. Но уха того стоит, честное слово! Фото: Светлана Зайцева

Как ни крути, а у популярного курорта на Балтийском взморье все же рыбацкие корни и богатое историческое наследие в рыболовном промысле; последний внес заметную лепту в развитие Нарва-Йыэсуу. Традицию чествовать рыбаков, вспоминают старожилы, заложил колхоз «Октообер», имевший в советское время в Нарва-Йыэсуу рыбозавод. Колхоза ныне нет, а рыбаки (пусть их немного) остались. И теперь организацию традиционного праздника взял на себя город, что ежегодно успешно и делает.

В этом году День рыбака прошел с небывалым размахом — если говорить не только об одном дне - воскресенье 14 июля, но иметь в виду, что ему предшествовала целая неделя с чередой различных мероприятий, так или иначе связанных с рыбаками и рыболовством: открытие фотовыставки «Рыболовство в Нарва-Йыэсуу», показ фильма «Рыба- мечта», съемки которого проходили в Нарва-Йыэсуу, интерактивная лекция «Блистательный Гунгенбург» и арт-шоу «Селедка в жизни и в искусстве», живая музыка и танцевальные вечера на территории обновленного яхтенного порта, прогулки в выходные дни по Нарове на различных судах. Непосредственно 14 июля на праздничную сцену пригласили подняться профессиональных рыбаков Нарва-Йыэсуу: чтобы им вручить скромные подарки от городской управы, ну и само собой, чтобы город «знал своих героев» в лицо.

По словам сотрудников горуправы курортного города, толчком для организации фестиваля реки Наровы стали реконструкция и строительство порта Нарва-Йыэсуу. Планируется проводить этот фестиваль ежегодно. В любом случае — начало, будем надеяться, новой традиции положено.

Сам же День рыбака в этом году к удивлению многих проходил не на своем привычном месте - в порту и прилегающей к нему территории, а в Светлом парке. Объяснение этому, однако же, есть и очень простое: рядом с портом сейчас развернулось строительство нового торгового центра в Нарва-Йыэсуу. Для большой ярмарки, которая всегда работает на Дне рыбака и активно посещается жителями и гостями курорта, сцены и аттракционов не хватило бы места. Да и небезопасно соседство праздника со стройкой.

Еще одно нововведение этого года: нынче на Дне рыбака разбить свои палатки с едой и летние кафе было дозволено только местным предпринимателям. В управе посчитали, что этим город «защитит» своих бизнесменов и даст им возможность хорошо подзаработать: День рыбака, действительно, самый массовый городской праздник, «круче» даже, чем День города, народу много до самого позднего вечера.

Правда, было и одно непреложное условие: в меню обязательно должна быть рыба, а не только шашлыки и гамбургеры. На самом деле в течение ряда лет в адрес этого мероприятия звучали упреки: мол, День рыбака проходит без рыбы — ни на прилавках ее не найти, ни на обеденных столах. Традиционная уха от рыбаков Усть-Нарвы и города, приготовленная на полевой кухне, не в счет, это, как говорится, «святое».

Как и в прошлом году, в этом порцию ухи можно было купить за 1 евро, а заодно и поучаствовать в лотерее, призы для которой выставили СПА-отель «Ноорус» и нарвские торгово-развлекательные центры Astri и Fama. Молодые ребята-волонтеры, продававшие билеты, рассказали вашему корреспонденту, что, например, один из участников Дня рыбака 2018 купил сразу 20 билетов. Наверное, была большая компания и страстное желание выиграть. Вспомнили, что приз оказался солидным — целая неделя проживания в СПА.

По большому счету, с уверенностью можно сказать, в выигрыше остаются все, кто приходит на День рыбака: дружелюбно, весело, сытно, всегда есть что купить и на что посмотреть, разнообразная концертная программа. В этом году настоящим сюрпризом стало выступление группы «Свята Ватра» харизматичного Руслана Трочинского.

Ну, а прекрасная погода в это воскресенье стала дополнительным праздничным бонусом.

Светлана Зайцева

Фотогалерея: Светлана Зайцева













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