В Нарве фирма-производитель модульных домов прекращает деятельность: сократят свыше 100 человек

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Более 100 человек лишатся работы в Нарве, поскольку занимающаяся производством домов фирма Modulehouse решила прекратить свою деятельность.

Фирма занималась производством деревянных модульных зданий. Автор: modulehouse.ee

Причиной коллективных сокращений является ликвидация компании, и все рабочие места сокращаются, сообщила во вторник, 16 июля, газета "Северное побережье".

По данным издания, о первой волне сокращения, которая затронет 109 человек, предприятие проинформировало Кассу по безработице еще 3 июля.

Modulehouse - компания с частным капиталом, специализирующаяся на строительстве сборных деревянных каркасных зданий.

По данным на 16 июля, задолженность предприятия по налогам превышает 50 000 евро.

Источник: rus.err.ee



