В Нарве фирма-производитель модульных домов прекращает деятельность: сократят свыше 100 человек

Город / ПредпринимательствоВ Нарве фирма-производитель модульных домов прекращает деятельность: сократят свыше 100 человек
Дата публикации: Сегодня, 15:16 Просмотрено: 40
Более 100 человек лишатся работы в Нарве, поскольку занимающаяся производством домов фирма Modulehouse решила прекратить свою деятельность.
Фирма занималась производством деревянных модульных зданий. Автор: modulehouse.ee
Причиной коллективных сокращений является ликвидация компании, и все рабочие места сокращаются, сообщила во вторник, 16 июля, газета "Северное побережье".
По данным издания, о первой волне сокращения, которая затронет 109 человек, предприятие проинформировало Кассу по безработице еще 3 июля.
Modulehouse - компания с частным капиталом, специализирующаяся на строительстве сборных деревянных каркасных зданий.
По данным на 16 июля, задолженность предприятия по налогам превышает 50 000 евро.
Источник: rus.err.ee