Нам дали слово, а мы и не заметили...

Дата публикации: Вчера, 10:21 Просмотрено: 209

Управление государством вместе с народом Эстонии – это, я думаю, мечта всех политиков и жителей Эстонии. Очень важно, чтобы пожелания низов были услышаны и была выстроена система совместных решений в обществе различных вопросов. Я понимаю, то, что я пишу, некоторым не понравится, но кто-то должен говорить правду…

Фото с семинара в Нарва-Йыэсуу, где участники - представители местных самоуправлений, НКО, молодежных организаций - одновременно обсуждали будущее страны, общаясь друг с другом с помощью видеомоста. Фото: архив "ВП"

С марта 2018 г. канцелярия Рийгикогу и министерство финансов Эстонии активно занимаются созданием Стратегии «Эстония 2035». Какие это даст результаты, покажет будущее, пока же все идет в нужном направлении. В частности, с 3 по 13 июня 2019 г. в Эстонии были проведены 5 семинаров на эту тему: в Пайде, Нарве, Таллинне, Пярну, Курессааре.

Еще до этого от жителей Эстонии в канцелярию Рийгикогу поступило более 14000 предложений. Однако странно, что по поводу семинара в Нарве была небольшая информация в одной местной газете, а то, что Рийгикогу ждет предложений и от жителей Нарвы, как-то осталось в стороне. Нарвские газеты пишут про все, только не про главное, или они считают, что стратегия «Эстония 2035» НЕ главное?

Можно сказать, что сейчас идет создание СИСТЕМЫ проработки всех вопросов, которые касаются непосредственно жителей Эстонии. Чтобы каждый чиновник знал, за что получает деньги, какие у него обязанности, а жители — кто у нас действительно слуга народа.

Большую роль в этой работе играют общественные организации, но не следует перекладывать всю работу на добровольцев. Отвечать за определенный раздел работы должны именно штатные работники - чиновники различных уровней. Информационные же источники должны быть доступны всем жителям Эстонии, что, к сожалению, пока обстоит далеко не так. Например, по линии спорта: министерство культуры делает рассылки только членам Олимпийского комитета Эстонии, хотя логично было бы, чтобы эти самые рассылки получали в первую очередь городские чиновники соответствующего профиля. Кто-то от такого положения дел выигрывает, кто-то проигрывает…. А кто вообще не заинтересован владеть информацией, остается только догадываться, но в конечном итоге страдают рядовые горожане.

И вот Рийгикогу дает возможность говорить всем желающим - и это здорово! И 14 000 предложений - тоже здорово. Лучше поздно, чем никогда. 9-10 августа этого года в Пайде состоится фестиваль мнений по Стратегии развития «Эстония 2035», куда приглашаются и представители городов, а в ноябре документ должен быть утвержден. Каждый житель Эстонии сейчас может вносить в него свои предложения по адресу eesti2035@listid.rk.ee.

От редакции. Материалы об обсуждении Стратегии «Эстония 2035» в Нарве можно прочитать в изданиях «Нарвская Газета» и «Виру Проспект», № 24 от 12.06.2019 и на нашем сайте www.prospekt.ee.



Людмила Иванова

специалист спорта









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