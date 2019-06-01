Будьте осторожны: на Кадастику собаку укусила гадюка!

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При укусе гадюки следует незамедлительно отвезти человека в отделение экстренной медицины. Ситуация куда сложнее, если пострадал не человек, а собака.

Иллюстративное фото.

В среду, 3 июля, на нарвском городском карьере хозяин, гуляя с золотистым ретривером, заметил странное поведение собаки. Собака сначала лаяла на кусты, через пару секунд собака сунула туда нос, затем сразу выскочила с визгом и побежала к машине. Раздвинув кусты, хозяин увидел лежащую на камне гадюку, достаточно крепкую и толстую.

К сожалению, в Нарве нет круглосуточной ветеринарной помощи, а поскольку это случилось в 7.30 утра, то дозвониться до врачей хозяин не смог. Он знал, что при укусе змеи действовать нужно как можно быстрее. Позвонив своей знакомой, хозяин выяснил, что у нее дома есть все нужные препараты для нейтрализации яда и облегчения состояния собаки. Медлить было опасно: за полчаса морда собака сильно опухла, а сама собака стала очень вялой. Собаке ввели необходимые препараты, оставалось только ждать открытия ветеринарной клиники. Позже собаку отвезли на прием к ветеринару, который, проверив сердце пострадавшей, вколол дополнительные препараты. Ветеринар подтвердила, что люди действовали правильно, и посоветовала всегда держать дома в аптечке на такой случай подходящие для животных препараты, информацию о которых можно узнать у специалиста.

Уже 14 случаев

Нападение гадюк на животных или людей в Эстонии – не редкость. Однако, встречи с ними больше ожидаешь, находясь в лесу, а не на хуторе или даже в черте города, как это случилось в районе Кадастику. Всеэстонский Центр тревоги 112 сообщил нашему изданию, что в начала этого года Центр тревоги уже 14 раз получал сообщения о событиях, связанных со змеей (гадюки, ужи и прочие змеи).

Зоозащитники из Эстонского союза защиты животных (ELL) предупреждают, что заползшая в городское пространство или во двор дома гадюка может представлять опасность для человека, но она и сама попадает в беспомощное положение. В ELL подчеркивают, что нельзя убивать важных для нашей экосистемы пресмыкающихся, а нужно искать для избавления от них альтернативные решения. Например, скосить газон или убрать груды камней и веток со двора - это первое, что должен сделать владелец участка, чтобы змеи держались от его дома подальше. Кроме того, стоит использовать работающее на вибрации устройство для отпугивания кротов и предназначенные специально для отпугивания змей порошки.

Рекомендации от Центра тревоги 112

Для избежания укуса змеи эксперт отдела развития Службы 112 Маргит Каллас советует: гуляя по лесу или в поле человеку нужно быть внимательным и, главное, выбирать правильную одежду - длинные брюки и обувь с высокими краями (сапоги, ботинки).

Маргит Каллас:

- В месте укуса гадюки обычно видны два маленьких прокола, расположенных примерно на расстоянии 5 мм друг от друга – это и есть следы укуса. Укусы змеи особенно опасны в области головы и шеи. Степень и частота симптомов, которые появляются после укуса, зависят от количества яда, чувствительности пострадавшего к яду, места укуса, скорости отравления и т. д. Яд может вызвать возникновение аллергической реакции, которая проявляется быстро. Местными симптомами являются боль, отек и изменение цвета кожи. В качестве общей реакции могут возникнуть кожная сыпь, нарушение функции кровоснабжения (бледность, холодный пот), тошнота, рвота, боль в животе, диарея, затруднение дыхания. Реакция может ухудшиться в течение нескольких дней.

Первая помощь при укусе змеи:

- Не травмируйте область укуса - не прижигайте, не режьте и не пытайтесь высосать яд! Использование льда в месте укуса, удаление укуса и выведение яда увеличивают повреждение тканей, и делать этого не следует.

- По возможности положите пострадавшего человека в постель, обеспечьте покой пострадавшего участка тела, запретите любые движения, чтобы яд не так быстро распространялся в организме.

- Поврежденную конечность необходимо зафиксировать.

- Не позволяйте пострадавшему есть или пить.

- В случае укуса гадюки позвоните по номеру экстренной помощи 112 (особенно если пострадавший - ребенок) или свяжитесь с ближайшим отделением неотложной помощи больницы, при этом обеспечьте укушенному положение «лежа».

Эксперты Центра тревоги не могут давать рекомендации по использованию каких-либо домашних средств лечения или лекарств, так как в случае укуса змеи очень большое значение имеет состояние здоровья пострадавшего на момент укуса.

Софья Боборенко









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