Новые цели Нарвы: некошеные газоны, электроавтобусы и пруды-накопители

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На прошедшем в горуправе инфочасе специалисты Департамента развития и экономики Нарвы поделились с журналистами, какие проекты готовят для получения финансовой поддержки от Евросоюза.

Анна Веево, руководитель службы проектов, и Наталья Смелова, исполняющая обязанности директора: в новом проектном периоде доля самофинансирования вместо нынешних 15 процентов может доходить до 45 процентов. Поэтому для города будет очень важно сотрудничество с другими организациями, в том числе и с товариществами. Фото: Татьяна Завьялова

Следующий этап финансирования уже на подходе — он открывается в 2021 году и продлится 7 лет. Соответственно, к этому времени каждая идея должна пройти путь от принципиального ее одобрения до детальной разработки ходатайства.

Идея в данном случае — это то, что поможет Нарве, сообществу ее жителей решить какую-то серьезную проблему и даже немного опередить время. Следует отметить - то, что предлагает сегодня названный департамент, воспринимаются на слух как нечто даже необычное.

Но прежде, чем идея пойдет в работу, она должна попасть в Программу развития г. Нарва. И сегодня специалисты департамента обращают наше внимание на то, что у нарвитян есть возможность выразить свое отношение к проекту программы, к отдельным ее пунктам, а также внести свои предложения.

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- Проект изменений Программы, согласно закону, готовится ежегодно, поскольку на ее основе принимается городской бюджет, - поясняет помощник руководителя департамента, аналитик Антон Вылиток.- Помимо стратегической части в программе имеются две таблицы, одна из них - таблица реализации, это и есть перечень действий, которые планируется осуществить в ближайшие, как минимум , 4 года. В него в настоящий момент внесено 199 действий.

С 26 июня по 17 июля, отмечает Антон Вылиток, проект открыт для обсуждения — он размещен на городском сайте на двух языках, в том числе и на русском. Затем департамент в доработанном варианте передаст его в горуправу, затем документ поступит к депутатам с тем, чтобы до 15 октября он был принят. Специалист департамента призывает нарвитян проявить активность в обсуждении Программы развития города, присылать свои соображения на электронный адрес anton.volitok@narva.ee , можно также позвонить по телефону 3599049. И с сожалением сообщает, что пока ни одного предложения в департамент не поступило.

Ездить, но не загрязнять

Тем не менее нарвская «копилка идей» на следующий проектный период силами чиновников и депутатов энергично пополняется. Особые шансы на успех всегда имеют проекты, максимально соответствующие приоритетам Еврокомиссии. Пока приоритеты на следующий проектный период, отмечает руководитель службы проектов Анне Веево, официально не обозначены. Однако по уже имеющейся информации можно сделать вывод, что «зеленый свет» получит, к примеру, тема охраны окружающей среды и ресурсосбережения.

Нарвитяне в связи с этим готовят проект, касающийся развития и улучшения транспортной инфраструктуры города.

- Некоторые самоуправления переходят на использование электрических автобусов, у многих уже сделаны т. н. «умные» остановки. И это новшество постоянно развивается: пассажир, к примеру, теперь может не только отслеживать движение нужного ему автобуса, но и влиять на то, какого размера выйдет на линию автобус: большой или маленький, - говорит руководитель службы проектов. - Европейский союз поддерживает развитие всех способов передвижения, не загрязняющих окружающую среду, поэтому тему велосипедных и пешеходных дорожек мы собираемся продолжать.

В планах Еврокомиссии, по словам Анне Веево, - к 2027 году 30 процентов транспорта перевести на электричество. Понятно, что в первую очередь это будут требовать от общественного транспорта. В таком случае перестроиться придется и Нарве — или за собственные средства или, если повезет, - за средства Евросоюза.

Насекомые нужны даже городу

Новые веяния в финансировании природоохранной деятельности — это решения, приближающие городскую среду к природной. К примеру, приветствуется строительство систем ливневых канализаций, составной частью которых будут соответствующим образом обустроенные пруды. В данном случае излишки воды будут направляться не по трубам, и не куда-то в реку, а стекать в водоемы внутри города. Что-то похожее нарвское самоуправление в свое время собиралось осуществить на пруду по ул. Выйду, но не хватило средств. Для садоводческих товариществ это будет иметь двойную пользу: и осушение, и противопожарная безопасность. Эту идею можно было бы применить, например, в районе Кудрукюла, рассуждает Анне Веево.

Еще один любопытный тренд — борьба за биологическое разнообразие внутри города, в том числе сохранение насекомых. Приветствуются зеленые зоны в своем естественном, природном состоянии, кошение травы поэтому перестает быть актуальным. Тут, казалось бы, Нарва может очутиться в передовиках. Но идея состоит все же не в том, чтобы земля зарастала бурьяном, речь идет о хорошо организованных участках газона.

В следующий программный период будут поддерживаться и проекты, направленные на сохранение культурного наследия. Нарва намерена продолжать реконструкцию бастионов, очередь за бастионом Хонор. Намерена создать историко-археологический парк — от Ратушной площади по направлению к реке. Благоустроить участки Кренгольма, входящие в зону городской ответственности.

Следующее направление поддержки проектов в новом периоде — экономия ресурсов в городской инфраструктуре. Евросоюз особо приветствует уже не ремонт, а строительство общественных зданий, к примеру, школ и детсадов. Соответственный интерес проявляет и Нарва. Возможно также, что на этой волне удастся построить новое здание горуправы.

Специалисты департамента отдают себе отчет в том, что озвученные ими планы пока больше похожи на мечты. Даже если проекты будут стопроцентно профинансированы, несколько прозаичней все может оказаться на этапе исполнения. Чему нашлось подтверждение на инфочасе: отвечая на вопросы читателей. чиновникам пришлось объяснять, почему буксует строительство очередного этапа Темного сада, и почему по завершении проекта велодорожек появилось столько недовольства изменениями на нарвских автотрассах.

Татьяна Завьялова









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