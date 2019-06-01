Осенью в Нарве будут снимать фильм о событиях 1939 года, кастинг для массовки пройдет 11 июля

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Эстонские кинокомпании Nafta Films и Taska Film приглашают всех желающих сняться в массовке фильма, действие которого происходит в начале Второй мировой войны. Главные герои - военные разведчики. Кастинг для массовки пройдет 11 июля в Нарве.

Иллюстративное фото.

Съемки фильма пройдут в Нарве в сентябре.

В феврале Эстонский институт кино выделил на фильм "0-2" 600 000 евро. Действие фильма происходит в 1939 году. Капитан Эстонской военной разведки (0-2), роль которого исполнит Прийт Выйгемаст, возвращается домой, чтобы разобраться в тайной смерти своего коллеги. В ходе поиска информации капитану становится очевидным план Красной армии по оккупации Эстонии, в котором важную роль играет советская военная разведка.

Авторы сценария - Тийт Алексеев, Эрийкка Этолен-Паю и Том Абрамс. Режиссер Маргус Паю известен по детскому фильму "Тайное общество Супилинна". В марте фильм "0-2" поддержал (150 000 евро) и Кинофонд Финляндии.

Кастинг состоится в торговом центре Astri.

Дополнительная информация: film@nordicface.com.