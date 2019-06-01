Юри Ратас в Нарве обсуждал возможности трудоустройства энергетиков

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Вчера, 9 июля, в Нарве побывал премьер-министр Эстонии Юри Ратас, он провел здесь ряд встреч, ключевой из которых можно назвать встречу с представителями профсоюза энергетиков и Кассы по безработице в Нарвском колледже ТУ. На встрече шла речь о возможностях трудоустройства для энергетиков, сокращаемых с Нарвских электростанций.

Юри Ратас сказал журналистам, что государство готово поддержать строительство завода ветряков, однако лишь в рамках существующего законодательства. Фото: Ирина Токарева

Лидер Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев сказал журналистам, что, по его мнению, на сегодняшний день план, предложенный братьями Сынаялг - завод по производству ветряков под Аувере, который предположительно может дать 8000 новых рабочих мест - единственная серьезная альтернатива рабочим местам, которые энергетики теряют.

«Мы об этом говорили на встрече с премьер-министром. Видно, что к нынешней ситуации никто не был готов - все знали, что это может произойти, но не думали, что это случится так резко. Поэтому и спасительный круг заранее не был подготовлен. А страдают от этой ситуации больше всего простые рабочие», - рассказал профлидер.

В настоящее время на Нарвских электростанциях работают либо находятся в резерве 11 энергоблоков, считая Ауверескую электростанцию.

Планируется, что рабочими останутся три энергоблока плюс два блока будут находиться в резерве. Таким образом, число энергоблоков уменьшится вдвое, что, соответственно, означает необходимость сокращения 50% персонала станции. Пока же сокращены 10% работников.

Сколько в итоге будет сокращено работников, сегодня сказать сложно. С 1 августа энергетики пойдут в вынужденные отпуска, графики которых уже составлены, при этом у многих из них доход упадет в 3-4 раза. «Это очень много, и мы будем вести переговоры с руководством Eesti Energia о том, чтобы падение дохода не было таким резким», - сказал Зайцев.

По словам профлидера, некоторые работники пока надеются, что дела наладятся, но большинство уже сейчас активно ищут себе новое место работы. «Если найдут - уйдут не задумываясь». В ближайнем будущем планируется еще одна встреча профсоюзников с членами правительства.

Премьер-министр, отвечая на вопрос журналистов, будет ли государство со своей стороны поддерживать строительство завода ветряков под Аувере, сообщил, что правительство в целом относится к этой идее положительно и готово оказать ей поддержку, но разумеется, в рамках существующего законодательства. «Государство понимает, что ситуация, которая возникла сегодня в энергетике, очень серьезная, она затрагивает и экономический, и социальный аспекты, и в поисках ее решения надо рассматривать все возможности», - сказал премьер-министр. Одной из таких возможностей в долгосрочной перспективе может также стать планируемое Eesti Energia строительство завода масел, отметил Ратас.

Как рассказала руководитель Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк, на встрече шла речь о различных возможностях работы для энергетиков. По ее словам, помимо братьев Сынаялг есть и другие предприниматели, которые, узнав, что нарвские энергетики могут остаться без работы, заявили о своем желании открыть в Ида-Вирумаа новые предприятия. «Другой вопрос, что мы не можем гарантировать, что энергетики к ним придут», - отметила Теэлахк.

Она не считает, будто сокращения на Eesti Energia могут привести к социальной катастрофе и что их можно сравнить с масштабными сокращениями, которые в свое время пережил Кренгольм. «Тогда у государства не было таких возможностей для поддержки и помощи сокращаемым, как сейчас», - отметила руководитель Ида-Вируского отделения, добавив, что, как показывает опыт, очень хорошие результаты дает переобучение, в том числе и людей в возрасте. «Без поддержки никого точно не оставим», - заверила она, подчеркнув, что в принципе, рабочие места в регионе сейчас есть.

Отвечая на вопрос, есть в Ида-Вирумаа рабочие места с таким же уровнем зарплаты, какой был у энергетиков, Теэлахк сказала, что они уже появляются, и в целом просматривается тенденция роста зарплат в Ида-Вирумаа. «Мы говорим с работодателями о том, что зарплаты необходимо повышать, иначе они вообще могут остаться без квалифицированной рабочей силы, поскольку конкуренция сейчас очень высока. Уверена, что работодатели и сами это понимают», - отметила Теэлахк.

Ирина Токарева









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