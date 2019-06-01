Есть план, как помочь энергетикам

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Социальную катастрофу в Ида-Вирумаа в связи с массовыми сокращениями в энергетической отрасли может предотвратить запуск местного производства ветрогенераторов. Строительство, наладка, последующее обслуживание ветряков потребует создания тысяч рабочих мест в регионе. Это реальная возможность предложить энергетикам достойное и отвечающее их навыкам будущее в промышленной сфере восстанавливаемой энергетики.

Представители AS Eleon, Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков, Нарвского Энергетического профсоюза и Союза Ветряных технологий заключили соглашение об общих намерениях по созданию в Ида-Вирумаа производства ветряков. Фото: Светлана Зайцева

Чтобы начать претворять эти масштабные планы в жизнь, Нарвский энергетический профсоюз и Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков, Союз ветряных технологий и АS Eleon, компания - лидер в сфере ветряной энергетики, заключили в понедельник, 8 июля, трехстороннее соглашение об общих намерениях.

Как было сказано на пресс-конференции, прошедшей в Нарве в Ида-Вируском отделе Центрального союза профсоюзов Эстонии по следам этого события, в рамках соглашения об общих намерениях стороны договорились вместе действовать во имя реализации потенциала ветряной энергии в Вирумаа. Мощность ветряных парков Вирумаа может только за счет уже находящихся в стадии развития парков вырасти более чем семикратно, а выработка может возрасти на два тераватта в год.

Как мы уже сообщали, в последние полгода профсоюзные деятели энергетиков неоднократно вели переговоры с руководством Нарвских электростанций и концерна Eesti Energia, встречались с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и министрами, обращались за поддержкой к депутатам Рийгикогу и Европейского парламента, чтобы привлечь внимание к проблемам, которые сложились сегодня в энергетике, и принять меры для сохранения (читай - трудоустройства) людей, которые в ней заняты. Сегодня с конкретными предложениями по решению проблем к энергетикам выходят представители бизнеса.

Энергия ветра создает рабочие места

Сейчас в Эстонию поступают готовые ветрогенераторы из Дании и Германии. Понятно, что доставить на место эти крупногабаритные машины — уже затратное дело. В большинстве случаев их наладку также осуществляют приглашенные из-за рубежа специалисты. По словам члена правления Eleon AS Олега Сынаялга, 1 мегаватт ветряной электроэнергии, полученной при таком раскладе дел, дает Эстонии одно рабочее место; если же взять в свои руки всю цепочку производства электроэнергии, начиная непосредственно от производства самих ветрогенераторов и заканчивая их обслуживанием, то 1 мегаватт даст уже 6 рабочих мест. Почувствуйте разницу!

И главное, уверяют предприниматели Олег и Андрес Сынаялги, именно в Вирумаа есть все для того, чтобы успешно развивать ветряные парки: климатические условия, запатентованные технологии, производственные мощности, квалифицированная рабочая сила.

По оценке О. Сынаялга, запуск местного производства ветряков в Ида-Вирумаа позволит Эстонии войти в европейскую пятерку государств с наиболее крупным производством ветряков к 2025 году, что создало бы в регионе тысячи новых рабочих мест и предложило бы подходящую занятость для сокращаемых в сланцевом секторе специалистов. «По всему миру растет спрос на электроветряки, ежегодный объем их производства оценочно составляет 100 миллиардов евро. Предприятие Eleon в Эстонии разработало инновационную запатентованную ветряную технологию, что дает возможность создать местное производство ветряков в Ида-Вирумаа», - сказал на пресс-конференции Сынаялг.

Фото: Светлана Зайцева

Как скоро?

Но как скоро может быть запущено производство ветрогенераторов в Ида-Виру­маа? Мы уже наслышаны о планах «Ээсти Энергия» построить новые заводы масел к 2023 году. Но люди нуждаются в работе сейчас и не будут ее дожидаться в течение нескольких лет.

Как было заявлено на пресс-конференции, строить новые заводы для производства ветряков нет надобности, можно арендовать уже существующие промышленные площади — например, в той же Нарве их достаточно.

По словам Олега Сынаялга, первоначальный этап производства ветряков в Ида-Вирумаа может быть запущен уже осенью этого года.

Необходимое оборудование для производства лопастей и электрогенераторов уже закуплено, уточняет член правления Eleon Green OÜ Андрес Сынаялг. Остается найти место для производства 70-метровых деталей.

Естественно, что понадобится время и на переобучение сокращенных из концерна «Ээсти энергия» работников. Но это, на взгляд предпринимателей, не самая сложная задача. «По сути это та же энергетика, но другого направления. К тому же в Eesti Energia всегда были и есть хорошие специалисты », - говорит Олег Сынаялг.

С помощью ЕС и государства

Как сказала на пресс-конференции председатель Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова, в Ида-Вирумаа сейчас нет подходящих рабочих мест для сокращаемых из энергосектора специалистов. «Увольняемые не хотят сидеть на пособиях Кассы по безработице и в поисках работы уезжают из региона. Но мы не хотим, чтобы наши люди потерялись», - говорит Лукьянова.

Лидер Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев подчеркивает: сейчас заключено соглашение о намерениях, что не предполагает, что автоматически завтра всем сокращаемым будут предложены рабочие места. «Но по большому счету к нам впервые обратились с реальными предложениями о том, как можно сохранить рабочую квалификацию наших специалистов и при необходимости овладеть новыми навыками. Возникла какая-то перспектива», - говорит Зайцев.

«Может быть, регион начнет развиваться и дальше, потому что озвучиваются идеи, что нужно будет 8000 рабочих мест - это очень много», - сказал он в интервью «Актуальной камере».

Заключившие соглашение стороны считают, что для переобучения работников энергосектора и создания производства ветряков необходимо искать возможности для привлечения средств из фондов Европейского Союза и Эстонской Кассы по безработице.

Также в рамках соглашения делается предложение Министерству обороны найти решения для узких мест обороноспособности с помощью средств ЕС, НАТО и поступлений от продажи квот CO2, направляемых в энергетику из восстанавливаемых источников, с тем, чтобы в Ида-Вирумаа можно было в полном объеме воплотить планировки, связанные с ветропарками.

«Естественно, нам нужна поддержка правительства, - говорят предприниматели. - Мы не просим у государства денег. Но надеемся на то, что государство создаст необходимую среду и возможности для переобучения людей».

Светлана Зайцева









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