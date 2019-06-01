Ломать ноги на тротуаре перед 12-этажкой больше не придется

Город / Среда обитанияЛомать ноги на тротуаре перед 12-этажкой больше не придется
Дата публикации: Вчера, 10:59 Просмотрено: 199
В Нарве начался ремонт асфальтового покрытия вокруг дома №20 по улице Пушкина, или «двенадцатиэтажки», как его еще называют в городе. Работы проводит фирма N&V.
Напомним, что ранее в редакцию неоднократно поступали жалобы нарвитян на состояние дорожного покрытия как перед входом в этот дом, так и за ним. Люди жаловались на разбитые в самом «сердце» Нарвы тротуары и недоумевали, почему город не ремонтирует пешеходные дорожки, по которым мимо этого дома проходят не только жители города, но и многочисленные туристы, а также гости, пересекающие российско-эстонскую границу.
Как выяснилось, нынешний ремонт асфальта вокруг 12-этажки заказан КТ Puškini 20 (председатель правления Людмила Усова). Как пояснила госпожа Усова нашему изданию, асфальтирование пешеходной дорожки перед домом хоть и стояло в перечне первоочередных работ товарищества, но в этом году не планировалось. Поспешить заставила «жизнь», а точнее — проводимый фирмой Junona OÜ (Тулевику, 6, рук. Федор Овсянников) ремонт асфальта на совместной с домом территории, в ходе которого мог быть поврежден и асфальт на землеотводе Пушкина, 20.
Несмотря на то, что дорожкой перед 12-этажкой пользуются не только жители дома, но и, как говорится, все, кому не лень, правление КТ уже не рассчитывает на городскую поддержку, поскольку все ранее поданные ходатайства на счет частичного субсидирования не были удовлетворены.
Наталья Соболева