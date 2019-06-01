Ломать ноги на тротуаре перед 12-этажкой больше не придется

Дата публикации: Вчера, 10:59 Просмотрено: 199

В Нарве начался ремонт асфальтового покрытия вокруг дома №20 по улице Пушкина, или «двенадцати­этажки», как его еще называют в городе. Работы проводит фирма N&V.

Фото: Наталья Соболева

Напомним, что ранее в редакцию неоднократно поступали жалобы нарвитян на состояние дорожного покрытия как перед входом в этот дом, так и за ним. Люди жаловались на разбитые в самом «сердце» Нарвы тротуары и недоумевали, почему город не ремонтирует пешеходные дорожки, по которым мимо этого дома проходят не только жители города, но и многочисленные туристы, а также гости, пересекающие российско-эстонскую границу.

Фото: Наталья Соболева

Как выяснилось, нынешний ремонт асфальта вокруг 12-этажки заказан КТ Puškini 20 (председатель правления Людмила Усова). Как пояснила госпожа Усова нашему изданию, асфальтирование пешеходной дорожки перед домом хоть и стояло в перечне первоочередных работ товарищества, но в этом году не планировалось. Поспешить заставила «жизнь», а точнее — проводимый фирмой Junona OÜ (Тулевику, 6, рук. Федор Овсянников) ремонт асфальта на совместной с домом территории, в ходе которого мог быть поврежден и асфальт на землеотводе Пушкина, 20.

Фото: Наталья Соболева

Несмотря на то, что дорожкой перед 12-этажкой пользуются не только жители дома, но и, как говорится, все, кому не лень, правление КТ уже не рассчитывает на городскую поддержку, поскольку все ранее поданные ходатайства на счет частичного субсидирования не были удовлетворены.

Фото: Наталья Соболева

Наталья Соболева







