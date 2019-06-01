+ Галерея. Нынешний Праздник песни и танца стал самым масштабным в истории

Дата публикации: Вчера, 09:50 Просмотрено: 154

XVII Праздник песни и XX Праздник танца под общим названием "Моё отечество - моя любовь" организаторы называют самым масштабным за всю историю этой традиции.

Фотогалерея: Второй концерт Праздника песни "Моя любовь". (Автор: Анна Аурелия Минев/ERR)

Череда мероприятий, посвященная 150-летию эстонского Праздника песни и танца, получила начало 1 июня с эстафеты праздничного огня по уголкам Эстонии и закончилась в воскресенье большим финальным концертом на Певческом поле в Таллинне, сообщила "Актуальная камера" (ETV+).

В этом году праздник впервые проходил не три, а четыре дня. Всего сорок пять тысяч выступающих, сорок семь тысяч участников субботнего шествия, шестьдесят две тысячи зрителей финального концерта и более двух тысяч организаторов.

"Этот юбилейный Праздник песни и танца можно по праву назвать самым масштабным и массовым культурным событием Эстонии в этом году", - заключает новостная программа ETV+.

Источник: rus.err.ee

Фотогалерея: Анна Аурелия Минев/ERR