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По оценке руководства фирмы Enefit Energiatootmine, в дальнейшем временная остановка электростанций станет обычной практикой. Однако профсоюзы с этим решительно не согласны. В минувшее воскресенье впервые в истории госпредприятия было полностью остановлено производство электроэнергии из сланца. Нарвские электростанции не работали в течение восьми часов.

Фото: Ирина Токарева

"Да, думаю, что для нас это уже новая нормальность", - прокомментировал радионовостям ERR председатель правления Enefit Energiatootmine Март Проос.

"Это не новая нормальность, а новая ненормальность. Энергетическое оборудование - это не те вещи, с которыми можно играть таким образом: захотел - включил, захотел - выключил. Это не выключатель на стенке. Да, ситуация на рынке привела к вынужденной остановке, но ничем хорошим это не закончится", - заявил председатель правления Нарвского энергопрофсоюза Андрей Зайцев.

Директор Вирумааского колледжа ТТУ, кандидат технических наук, горный инженер-электрик Виктор Андреев считает остановку энергоблоков худшим выходом из сложившейся ситуации.

"Энергоблоки останавливают, медленно охлаждают, а затем, когда это снова требуется, начинают включать и разогревать. То есть электроэнергия расходуется впустую. Я не думаю, что это будет положительно сказываться на работоспособности энергоблоков. Куда логичнее было бы продавать электроэнергию по более низким ценам. Таким образом электростанция находилась бы в рабочем состоянии, а рабочих не пришлось бы сокращать", - объяснил эксперт.

Напомним, в минувшее воскресенье впервые в истории государственной компании Eesti Energia производство сланцевой электроэнергии было полностью прекращено. Вынужденная остановка продлилась 8 часов. Сжигать сланец стало невыгодно из-за низкой биржевой цены электричества и высокой стоимости квот на выброс углекислого газа.

Ранее сообщалось, что из-за резкого подорожания квот на выбросы углекислого газа и дешевого импортного электричества работу на Нарвских электростанциях могут потерять от 800 до 1000 энергетиков, а с учетом членов их семей дохода могут лишиться более 6000 человек в Ида-Вирумаа.

На следующей неделе в Нарву для обсуждения ситуации приедет премьер-министр Юри Ратас.

Источник: rus.err.ee





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