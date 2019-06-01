Депутаты отстраняются от голосования - дело о коррупции ещё не завершено

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Непременное участие депутатов городского собрания в многочисленных советах муниципальных учреждений и предприятий порой становится препятствием к принятию нужных для города решений. Так, на последнем заседании горсобрания не было принято решение, которое помогло бы городу обзавестись ещё одной парковочной площадкой.

Для передачи заасфальтированной парковки у Спортхолла в городскую собственность голосов депутатов не хватило. Фото: Софья Боборенко

На последнем перед летними каникулами заседании Нарвского городского собрания рассматривался вопрос об установлении права застройки на недвижимую вещь, находящуюся в собственности города Нарвы, в пользу акционерного общества АО Transservis-N.

Как пояснил член правления Андрус Тамм, заасфальтированная площадка, находящаяся по адресу ул. Раквере 22c, находится в собственности Transservis-N и не используется компанией в коммерческой деятельности. Однако, юридически, этот участок земли не является недвижимостью, поэтому Transservis-N не может просто передать его городу Нарве для обустройства там, например, городской парковки.

Довольно сложная юридическая коллизия рассматривается различными инстанциями уже более полутора лет, и вот управой предложен подходящий, казалось бы, вариант: город разрешает установить право застройки, земля переводится в категорию недвижимости, затем Transservis-N передает её на баланс города.

Правящей фракции не хватило голосов

Именно в таком виде и было подготовлено решение, которое должны были утвердить депутаты на заседании 27 июня. Казалось бы, в чем проблема? Правящая фракция «Кодулинн Нарва» легко проводила к исполнению и более спорные решения. Но в этот раз ситуация развернулась совершенно по-иному.

Часть депутатов на заседании отсутствовала (надеемся, что по уважительной причине - прим. ред.), пять депутатов правящей фракции — Сергей Львов, Владимир Мижуй, Елена Каврус, Владимир Бутузов, Лариса Оленина - отстранились от обсуждения и голосования, так как часть из них входит в Совет Transservis-N, часть - в правление предприятия. Один депутат, Анна Коваленко, выразила желание отстраниться от голосования ещё на заседании фракции и запись об этом потребовала занести в протокол. Не стал голосовать и Федор Овсянников. В итоге «за» принятие решения проголосовало только восемь депутатов.

Так как по закону для положительного решения по данному вопросу требовалось не простое, а квалифицированное большинство (то есть 16 голосов), то после первой части голосования стало ясно, что вопрос, что называется, «не прошел». Как пояснила председатель фракции «Наша Нарва» Яна Кондрашова, оппозиция теоретически не имеет ничего против предложенного развития событий, но настаивает на небольшой переделке содержания документа, чтобы в нем было предусмотрено создание бесплатной общественной парковки – в настоящий момент в проекте решения слово «бесплатная» отсутствует.

- Если к следующему заседанию документ будет изменен, мы проголосуем «за», - прокомментировала она.

Словом, получился интересный прецедент: несмотря на подавляющее большинство голосов правящей фракции, решение все же не было принято. Получается, что массовое участие депутатов в составах советов и правлений муниципальных и «околомуниципальных» предприятий мешает в принятии решений.

Фото: Софья Боборенко

Депутаты опасаются

Напомним, что ряду депутатов летом прошлого года было предъявлено обвинение в коррупции: в вину им вменяется то, что на заседаниях горсобрания они не отстранились от голосования по вопросам бесплатного отчуждения или финансирования принадлежащих Нарве муниципальных фирм, в советы которых они входят. Дело до сих пор расследуется прокуратурой.

В настоящий момент депутаты неукоснительно воздерживаются от обсуждения и голосования по вопросам, затрагивающим те целевые и муниципальные учреждения, в советах или правлениях которых они состоят. Как видим, это уже привело к ситуации, когда фракция, имеющая подавляющее большинство в городском собрании, не смогла «провести» вынесенный на рассмотрение вопрос из-за нехватки голосов.

Председатель правления Transservis-N Андрус Тамм в связи с этим вспоминает уголовное дело бывшего тартуского старейшины Айвара Соопа, который был обвинен в коррупции судом первой инстанции, а потом оправдан судами высших инстанций. Сооп как старейшина заключал сделки с фондом Emajõe Jõeriik, членом совета которого он сам являлся.

- На самом деле есть решение Госсуда, что в его действиях нет состава преступления. Есть и мнение канцлера права о том, в каких случаях голосование может иметь коррупционную составляющую. Однако наши депутаты, находясь под следствием, опасаются голосовать по вопросам тех учреждений, к которым они имеют отношение, - заметил Тамм.

Что же будет с парковкой?

По разъяснению Тамма, принять решение было необходимо для того, чтобы соблюсти необходимые юридические формальности, после которых фирма Transservis-N предполагала передать парковку с асфальтовым покрытием, расположенную на указанном участке, городу с тем, чтобы городские власти могли обустроить там общественную парковку. Как будут развиваться события теперь? Владимир Мижуй «по горячим следам» прокомментировал ситуацию довольно эмоционально:

- Ничего не будет. Оставим все, как есть!

Андрус Тамм был более сдержан:

- Не могу сказать. Вопрос довольно сложный с юридической точки зрения. Мы ведем по нему переписку с Департаментом городского хозяйства уже более года и не можем передать на законных основаниях участок, который нашей фирме для деятельности не нужен. Возможно, будем ждать разъяснений по этому делу от канцлера права.

Софья Боборенко



