Транспортная комиссия настаивает на пересмотре необходимости одного из новых колец на улице Пушкина

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Члены транспортной комиссии при Нарвском городском собрании полагают, что чиновникам необходимо пересмотреть ныне существующий временный круг на ул. Пушкина (пересечение с ул. Мальми), разобраться с островками безопасности, а также лучше следить за установкой временных знаков и разметки.

Временный круг на пересечении ул. Пушкина и Мальми пока не облегчает дорожную обстановку, а ухудшает её. Фото: Софья Боборенко

Только ленивый водитель не высказывал своих претензий относительно кругов, появившихся на дорогах Нарвы в рамках программы по созданию сети велодорожек. Комментаторы выкладывают фото и видео, на которых видно, что водители испытывают трудности при движении по новым кругам, не соблюдают правила движения, что часто возникают опасные или даже аварийные ситуации. По интернету уже «гуляет» видео, на котором водитель большегрузной машины не смог проехать по кругу на ул. Пушкина, застрял и был вынужден вручную переставлять временные оранжевые заграждения, очерчивающие круг. Пояснения мэра и чиновников, которые они на страницах газет дают горожанам, мало кого успокаивают, люди не хотят верить заверениям, что все привыкнут и всё встанет на свои места.

Многие автолюбители полагают, что нововведения значительно ухудшают дорожную обстановку, не учитывают мнения пользователей дорог, поэтому должны быть пересмотрены. Горожане делятся мнениями о том, что, судя по всему, городским чиновникам важно не удобство людей, а отчеты по километражу дорог и освоению денег.

Пробки там, где их никогда не было

27 июня депутатская комиссия по транспорту пригласила чиновников Департамента развития и экономики, представителей Департамента городского хозяйства, городской управы и других заинтересованных лиц на заседание, инициированное заместителем председателя комиссии Сергеем Львовым и членом комиссии Владимиром Лакисовым. Они представили свои наблюдения и вопросы по двум основным темам: так называемые временные кольца по ул. Пушкина (у вокзала и у аптеки), а также островки безопасности, наличие или отсутствие которых тоже вызывают порой недоумение не только у горожан, но и у специалистов.

Владимир Лакисов пояснил нашему изданию:

- Мы высказали свое мнение, что сложившаяся ситуация по ряду мест ненормальна и требует пересмотра. На самом деле, речь о кругах мы ведем с 2017 года, но чиновники каждый раз парировали, что знают лучше, что и как будет создано по проекту. На днях мы с Сергеем Львовым посетили несколько мест, переделанных в соответствии с программой создания сети велодорожек, сделали лично замеры существующего дорожного полотна, сравнили результаты с требованием норм действующего стандарта Linnatänavad («Городские улицы»). Конкретно в нескольких местах мы нашли, что требования стандарта не совпадают с фактическим положением дел.

Мы также обратили внимание чиновников на то, что созданный временный круг на ул. Пушкина уже показал свою неэффективность, он затрудняет движение. Сам не раз замечал, что, когда пешеход переходит дорогу у аптеки, то машины вынуждены останавливаться и пропускать его: тем самым останавливается все движение по кругу. Если раньше там никогда не было задержки движения, то теперь микропробки появляются чуть ли не каждый час. Место там непростое, требуется найти решение, но тот способ, который наблюдается сейчас, явно не является оптимальным.

Где надо и где не надо?

На комиссии чиновникам также были указаны места, где необходимость создания островков безопасности не отвечала нормам. Так, например, на ул. Йоала на пешеходном переходе сделан островок безопасности. Стандарт предписывает сооружать островок в том случае, если ширина дорожного полотна составляет от 11 метров или существует более двух полос движения. По факту - всего две полосы, ширина полотна – 9,5 метров. Зачем в этом месте он был создан? Особенно, если учесть, что чуть далее по этой же улице есть довольно длинный пешеходный переход, на котором никаких островков нет. Не так далеко от этого места есть другое, значительно более опасное (у нового корпуса городской больницы), где зимой происходит обледенение, полотно там более 11 метров, есть пешеходный переход и велодорожка – а островка нет. Также нормы не требуют создания островка и на ул. Кадастику.

На заседании представитель фирмы ATKO (городские автобусы) высказал претензию со своей стороны. Под железнодорожным мостом проезжая часть заужена на полтора метра, поэтому автобусы задевают зеркалами друг друга при встречном движении. Претензия осталась без комментариев.

Исправить будет непросто

Позиция чиновников, высказанная в ответ на замечания, горожанам в целом хорошо известна, она уже не раз была озвучена на страницах местных газет. Проект был утвержден – в том числе городским собранием и фондом, выделяющим средства, прошел экспертизу безопасности, значит, хорош и его нужно осуществлять (читай - чтобы не потерять европейские деньги). Чиновники предлагают горожанам не нервничать, а привыкать к новым условиям, современным и безопасным.

Депутат Сергей Львов считает, что дело зашло далеко и исправлять ситуацию будет непросто. Изменить что-либо в уже утвержденном проекте очень нелегко, это связано с бюрократическими сложностями. Чиновники утверждают, что по условиям проекта, поддержанного европейскими фондами, созданное по этому проекту должно сохраняться в неизменном виде не менее пяти лет.

- Я полагаю, что в данном случае мы имеем дело с недоработкой специалистов Департамента развития и экономики, ведущего проект велодорожек. Возможно, не тех, кто разрабатывал проект, а тех, кто его осуществляет. Отлично, что работники департамента и привлекают в город европейские деньги, за это им большая благодарность. Но не замечать массовой негативной реакции людей – и горожан, и специалистов - тоже нельзя. В проекте было занято много участников (проектировщики, специалисты, технадзор), поэтому подобных «косяков» быть в общем-то не должно.

Проблема в том, что в итоге в городе нет удобной и безопасной логистики движения. Позиция, когда руководство департамента отказывается признавать очевидные недочеты - неконструктивна, хотя и понятна, учитывая условия по договору с европейскими фондами.

Нужно менять подход к реализации крупномасштабных проектов, затрагивающих безопасность и автотранспорта, и пешеходов, - говорит он.

Глава комиссии Илья Федоров также полагает, что заседание комиссии показало: проект велодорожек осуществляется с некоторыми недостатками.

- Специалисты пришли к выводу, что некоторые нарушения существуют, и требуется переделать ряд уже сделанных мест. Комиссия поставила перед городской управой вопрос о необходимости существования нового кольца на ул. Пушкина, которое сразу заявлялось как временное (на пять лет).

Если оно действительно должно существовать, то нужно определиться, когда и на какие средства будет осуществляться переделка кольца в постоянное. Вероятнее всего, эти расходы лягут на городской бюджет, но явно не в этом году. К кольцу, расположенному у вокзала (его мы тоже рассматривали), особых нареканий нет, вероятнее всего, оно станет постоянной конструкцией, - сказал он.

По его словам, в следующий раз комиссия соберется не раньше августа, но продолжит отслеживать ситуацию.

На заседании рассмотрели ещё ряд вопросов. В частности, Илья Федоров внес предложение обозначать поребрики островков безопасности особой разметкой для того, чтобы сделать их более заметными для водителей. Чиновникам поставлено на вид, что временные дорожные знаки и разметка при ремонте дорог не всегда выставляются правильно и в полном объеме. Общая схема и правила их установки определяются городскими правилами, однако фирмы, осуществляющие работы, далеко не всегда их придерживаются.

Софья Боборенко



