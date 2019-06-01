Наталья Вышинская: мне не стыдно ни за один рабочий день

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Стало известно, что Нарвская гор­управа готовится объявить конкурс для поиска поставщиков услуг школьного питания в муниципальных школах. Собственник компании Narva Tes Plus OÜ Наталья Вышинская приветствует это решение, однако пожелала высказать своё мнение по поводу информационной кампании, развернувшейся вокруг темы школьного питания.

Наталья Вышинская, руководитель Narva Tes Plus OÜ, которое в 2009 году было признано «Лучшим работодателем Нарвы». Фото: Татьяна Завьялова

Решение объявить новый конкурс на услугу организации школьного питания стало реакцией на высказывания гимназистов, недовольных качеством школьного питания, последовавшие за этим запросы депутатов оппозиционной фракции «Наша Нарва», а также на статью, появившуюся в газете «Северное побережье» в апреле. В публикации с весьма красноречивым названием «Власти Нарвы отдают миллионы евро без лишних вопросов и конкурсов», в частности, говорится о том, что «учащихся в муниципальных школах кормят по фантастически устаревшим контрактам», что «миллионы евро налогоплательщиков, выделяемые на питание в нарвских муниципальных школах, уже почти два десятилетия железно распределяются без всяких конкурсов между двумя фирмами». Соответственно, по мнению газеты, «нарвское самоуправление таким образом скрывает школьное питание от здоровой рыночной конкуренции, и на этом фоне поднялась волна недовольства качеством еды».



Наталья Вышинская, собственник компании Narva Tes

Plus OÜ, осуществляющей организацию питания теперь уже в двух нарвских школах (до недавнего времени её фирма кормила и детей в Ваналиннаской государственной

школе), после некоторой паузы решила высказаться публично относительно сложившейся в нарвских школах и гимназиях ситуации с питанием..

Полезно во всех отношениях

- Начнем с самого главного – к проведению конкурса я отношусь крайне положительно. Действительно, ситуация с организацией школьного питания застыла, а развитие любого дела невозможно без движения, конкуренции. Сейчас у нас тоже нет возможности двигаться вперед, развиваться, потому что, несмотря на «многомиллионные контракты», о которых упоминается в статье, моя фирма несет расходы на дорогостоящее оборудование, инвентарь (которого в школах требуется довольно много), на рабочую силу, на медицинские осмотры и пр. Также фирма регулярно и за свой счет проводит обучение работников (которое сейчас стоит немало), в частности, сотрудники Narva Tes Plus ежегодно посещали Финляндию, где проходили специальный курс обучения, посвященный школьному питанию.

Только один пример: варочный котел для большой школы стоит до 10 тысяч евро, и в Кренгольмской гимназии мы были вынуждены поменять его за свой счет. Стоит отметить, что замена оборудования по договору должна осуществляться из средств школьного бюджета, однако большинство директоров в данном случае находится на такой позиции: у школ денег нет, а если вас что-то не устраивает, то есть другая фирма, которая может оказывать те же самые услуги. Возможно, что условия нового конкурса внесут ясность в этот вопрос.

Конкурсы: звучит заманчиво...

В прошлом году наша фирма про­играла конкурс в Ваналиннаской государственной школе новому игроку на нарвском рынке питания – крупной столичной компании Baltic Restaurants Estonia, одним из учредителей которой является FAZER. Эта фирма под маркой Daily кормит детей более чем в полусотне школ по всей Эстонии. Про­играть такому крупному конкуренту не обидно, так как наши мощности даже сравнивать нельзя. Однако замечу, что объявленный в 2018 году конкурс проводился с нарушениями, неожиданно для нас сначала был прекращен, потом объявлен снова, с новыми условиями (на мой взгляд, с явным предпочтением конкретной фирмы). Я его оспаривала, он был призван недействительным, потом возник временный конкурс… В итоге, за прошлое лето конкурс объявлялся четыре раза. Такое ведение дел вызывает много вопросов.

Участие моей компании в новой планируемой госпоставке будет зависеть от условий проведения поставки и договора. Будут ли условия реальные, выполнимые? Нет ли опасности, что они будут «заточены» под конкретного исполнителя?

Насколько мне известно, договор предполагается заключить на пять учебных лет, и это будет так называемый договор концессии. То есть вы­игравший поставку получает право на предоставление услуги и принимает на себя риски, связанные со спросом на услугу и предложением (возможное уменьшение количества детей, перепроизводство).

Tes Plus OÜ выпускает также очищенную и упакованную продукцию для различных фирм города, специализирующихся в сфере питания.

Это определенный риск для предпринимателя. Замечу, что мы работаем в школах не 12 месяцев, а только 9, при этом моя фирма всегда изыскивала возможность найти для работников занятость и на летние месяцы, мы регулярно и честно платим налоги в местный бюджет. Новая компания, насколько мне известно, заключает договоры только на время обучения. Как будет выглядеть ситуация, если конкурс по всем школам выиграет одна фирма? Не станет ли она, будучи монополистом, спустя какое-то время диктовать условия, что уже не раз случалось на рынке услуг и чему мы были свидетелями?

Накормить и обслужить за полтора евро

Пару слов хочу сказать о качестве питания. В упомянутой статье «Северного побережья», со ссылкой на мнение работающей в сфере общественного питания нарвской предпринимательницы Янины Куксовой утверждается, что «качество питания сейчас никто не контролирует вообще». Не буду говорить от лица своих партнеров, но в отношении своей фирмы могу смело утверждать, что нас постоянно и довольно жестко контролируют Департамент здоровья, Ветеринарный и пищевой департамент, а также городской врач. За 2017-2018 учебный год у нас было пять различных документальных проверок, не считая проверок Ветеринарного департамента, которые происходят не менее 2-х раз за учебный год в каждом из наших подразделений.

В своей работе мы опираемся на рекомендации Министерства образования в области питания школьников. В частности, обязаны выполнять требования распоряжения № 8, которое предписывает, какие блюда и из каких продуктов разрешено предлагать школьникам. Так, два раза в неделю мы обязаны подавать детям суп, раз в неделю – рыбу, половина школьного меню должна состоять из овощей. К сожалению, эти требования зачастую противоречат пищевому поведению современных детей, которые предпочитают сосиски и макароны. Не секрет, что супы и овощное рагу, к расстройству приготовивших их людей, иногда идут в помойку.

Когда появилась статья и родители стали писать возмущенные комментарии, я публично предложила всем желающим лично ознакомиться с процессом приготовления пищи на нашем производстве. Примечательно, что ни один из родителей не пожелал увидеть это своими глазами. Когда родители приходят на дегустацию (а такая возможность всегда есть, было бы желание), они соглашаются, что приготовленные блюда съедобны и даже (о, ужас!) вкусны. Разговоры о стеклах в блюдах я вообще вела бы исключительно в присутствии полиции, так как ни на одном этапе производства еды тонкое стекло не встречается у нас ни в каком виде.

Tes Plus OÜ выпускает также много кондитерских изделий.

Один школьный обед в Нарве стоит сегодня 1,53 евро, из которых государство выделяет 1 евро на каждого ученика, а остальная сумма доплачивается из местного бюджета (с налогом с оборота). На эти деньги нам надо накормить не только младшего школьника (560 ккал на порцию), но и гимназиста, потребности которого значительно выше (785 ккал). До прошлого года стоимость обеда не менялась на протяжении десятка лет. Если мы начинали с куриного гуляша, то пришли к куриной котлете. В эту сумму входит не только стоимость продуктов, но и оплата работы поваров, их помощников и проч., растущая год от года. Об этом почему-то нигде не упоминается. Замечу также, что в Тарту, который приводился в пример, родители гимназистов доплачивают за обеды. Честно говоря, такую ситуацию в Нарве я представить не могу.

В заключение хочу сказать, что мне не стыдно ни за один рабочий день, а организацией питания я, как профессионал, закончивший Ленинградский институт торговли по специальности «технология общественного питания», занимаюсь уже более 25 лет. Безусловно, бывают ошибки, накладки, но на протяжении всего этого времени я и мой коллектив постоянно учимся и совершенствуемся.

НАША СПРАВКА:

В настоящий момент Narva Tes Plus OÜ организует питание в двух учебных заведениях – школе Паю и Кренгольмской гимназии, предприятие Mann Grupp OÜ обслуживает оставшуюся, большую часть учебных заведений. Нарвcкое самоуправление оплачивает расходы по организации питания в сумме примерно 1,1 млн евро в год.



