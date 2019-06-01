Нарвский променад станет длиннее

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Реализация проектов «Развитие прибрежных районов Нарвы и Сланцев для улучшения деловой и туристической среды» и «Интегрированное развитие исторической охранной зоны набережных Нарвы и Ивангорода, III этап» перенесены решением Нарвского городского собрания на один год по каждому проекту.

Красивую набережную эстонский берег Наровы получит и в районе Липовой Ямки.

Депутаты Нарвского горсобрания на заседании 20 июня согласились перенести сроки реализации проектов без изменения сумм бюджетов.

Проекты давно одобрены и находятся в работе, однако из-за того, что подготовка проектных договоров со стороны Программы эстонско-российского приграничного сотрудничества на период 2014-2020 годы заняла больше планируемого времени, период реализации проекта перенесен на 2019 – 2021 и 2019-2022 годы. Задержка вызвана бюрократическими согласованиями документов российской стороной, бюджет проектов не меняется.

Цель запланированных мероприятий заключается в развитии прибрежной территории как единого целого и создании хорошей туристической, спортивной и предпринимательской среды с разнообразными возможностями. Планируется, что в результате будут развиваться благоприятная инвестиционная среда, предпосылки для развития водного туризма, появятся новые возможности для более разно­образного досуга и отдыха местного населения. По словам ведущей эти проекты Анны Веево, руководителя Отдела проектов Департамента развития и экономики, на развитие порта Кулгу предусмотрена сумма в полмиллиона евро, из которых доля самофинансирования составит 10 процентов (примерно 51 тысячу евро).

Также будет продлен уже существующий речной променад – как со стороны Нарвы (по территории острова Йоаорг), так и со стороны Ивангорода (от уже выстроенного до моста «Дружба»). На эстонской стороне продолжатся работы по благоустройству: будет укреплен берег реки от начала променада (пересечение улиц Linnuse и Raia) до моста на полуостров, реконструированы оба моста на полуостров, проведено освещение, дорожку на полуострове приведут в порядок, установят новое сооружение для зимних купальщиков. Общая стоимость договора по продлению променадов составляет четыре с половиной миллиона евро, из которых примерно половина достанется эстонской стороне, доля самофинансирования Нарвы - 273 815,80 евро. Работы по проекту планируется начать уже в июле этого года.

Софья Боборенко