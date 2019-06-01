«Кодулинн Нарва» возглавила Ирина Янович

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Ирина Янович стала новым председателем фракции «Кодулинн Нарва». Об этом на сессии городского собрания Нарвы

20 июня объявила депутат Елена Пахомова.

Ирина Янович стала председателем правящей в Нарвском горсобрании фракции «Кодулинн Нарва». Фото: Наталья Соболева

Никаких поздравлений или комментариев в зале заседаний это сообщение не вызвало – ни со стороны оппозиционных, ни со стороны фракционных депутатов. Янович также занимает кресло председателя Нарвского городского собрания.

Предыдущий председатель фракции Алексей Воронов возглавлял её с момента создания (январь 2019 года) до марта того же года, когда был арестован по подозрению в коррупции. В апреле он сложил с себя полномочия – как депутатские, так и главы муниципальной компании «Нарва Веси», и фракция довольно долгое время оставалась без руководителя. После объявления приговора о реальном тюремном заключении Воронова председатель фракции все же был выбран.

Напомним, что фракция «Кодулинн Нарва» была создана на основе новой некоммерческой организации, куда вошло большинство депутатов Нарвского городского собрания, вышедших из рядов Центристской партии летом прошлого года. Выход из партии был связан с предъявлением прокуратурой подозрений в коррупции восьми депутатам. Председатель партии Юри Ратас тогда потребовал от подозреваемых приостановить свои депутатские полномочия, однако все они предпочли покинуть ряды партии, но сохранить свой депутатский статус. Тогдашний руководитель фракции Алексей Воронов заявлял СМИ, что на основе некоммерческого объединения «Кодулинн Нарва» к следующим муниципальным выборам в городе будет создан и избирательный союз для участия в местных выборах.

Софья Боборенко