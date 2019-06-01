Депутаты горсобрания Нарвы Галина Вологдина и Владимир Бутузов получили почетный знак города

Город / УправлениеДепутаты горсобрания Нарвы Галина Вологдина и Владимир Бутузов получили почетный знак города
Дата публикации: Сегодня, 17:24 Просмотрено: 73
На сессии городского собрания Нарвы, состоявшейся 20 июня, наградили почетным знаком города депутатов из правящей фракции Kodulin Narva Галину Вологдину и Владимира Бутузова.
Сессия городского собрания Нарвы. Автор: facebook
Галину Вологдину наградили за вклад в социальную сферу города, она руководила Департаментом социальной помощи Нарвы с 2007 по 2017 год. В городском собрании она возглавляет комиссию по культуре и спорту.
Владимира Бутузова наградили почетным знаком города за вклад в культурную жизнь города. В городском собрании он является заместителем председателя комиссии по культуре и спорту.
Источник: rus.err.ee