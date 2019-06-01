Мэр Нарвы: жду активности от товариществ, задумавшихся о ремонте фасадов

Дата публикации: Вчера, 16:54 Просмотрено: 140

Уважаемые читатели! Сегодня мы публикуем ответы на ваши вопросы к Алексею Евграфову, касающиеся городской среды. Большое интервью с мэром Нарвы мы традиционно берем в рамках Дней города.

Там, где уже должны быть танцы и играть музыка, сегодня действительно полная тишина: фирма-подрядчик обанкротилась. Мэр обещает, что горуправа дело поправит. Фото: Татьяна Завьялова

- Что предпринимается мэрией для приведения в порядок фасадов домов, особенно на центральных улицах? Когда наш романтический порыв стать Культурной столицей дойдет и до этой «прозы жизни»?

- Во-первых, все дома, фасады которых чаще всего попадают под огонь критики нарвитян, находятся в частных руках. Но мы, конечно же, озабочены этой проблемой. Хотя проблемой это вряд ли стоит сегодня считать: посмотрите, как много фасадов в городе реновируется. Я благодарен этим товариществам и считаю, что такую активность городу удается поощрять: напомню, что в Нарве работает проект «Кодулинн Каунимакс».

В прошлом году мы внесли в него изменения для большего стимулирования владельцев собственности, находящейся в т. н. милье зоне. Такие дома не являются достопримечательностью, но в целом имеют повышенную ценность, стоимость ремонта в них выше, чем в обычных. В Нарве это, к примеру, здания на улицах Пушкина, Йоала. Благодаря принятым изменениям эти товарищества смогут получать субсидию большего размера. Для некоторых из них, на мой взгляд, это стало толчком к началу действий.

Помимо этого мы отправляли в КТ письма с предложением обратить внимание на свой фасад, на возможности его реновации и в целом много общаемся на эту тему, прежде всего Департамент архитектуры и планирования. Городской художник, например, чуть ли не ежедневно встречается с представителями товариществ на месте, дает им практические рекомендации — начиная тем, как действовать и заканчивая выбором цветовой гаммы.

Жду активности от товариществ, которые только задумываются о ремонте фасада.

- Будет ли в этом году продолжено строительство велодорожки по Усть-Наровскому шоссе ? Если нет, то по каким причинам?

- Как известно, велодорожка должна пройти по большому количеству частных владений. Соответственно, с каждым надо было договориться, заключить сервитуты. Последний я подписал пару недель назад - этот процесс наконец закончен.

Теперь следует провести поставку на строительство. Если она не будет никем оспорена, либо не возникнет каких-то особенных сложностей, в нынешнем году мы строительство начнем.

Речь идет о велодорожке до 12- го километра, которая соединится с велодорожкой, построенной городом Усть-Нарвой, и о продлении велодорожки вдоль Таллиннского шоссе до поворота на сады Пеэтерристи. Проведем подготовительный этап работ, и в следующем году до окончания лета велодорожки будут построены.

- Что происходит со 2-м этапом реконструкции Темного сада? Предыдущий мэр обещал, что этим летом там уже будет играть духовой оркестр, но и само строительство, как можно видеть, полностью заглохло.

- Фирма, занимавшаяся этим объектом, находится в состоянии банкротства, и мы сейчас ищем решение, как продолжить строительство. Поскольку реновируется объект на средства, выделяемые европейским фондом, смена подрядчика должна согласовываться с фондом. Похоже, что договориться по новому подрядчику нам удастся, и работы вскоре возобновятся. Так что беспокоиться не стоит — денег на этот проект мы не лишимся.

- Когда будут снесены развалины в парке ДК им. Герасимова, и если не будут, то как, на ваш взгляд, они будут смотреться на фоне парка после его реновации, проводимой городом?

Алексей Евграфов. Фото: Татьяна Завьялова

- В этом кабинете мы встречались с представителями собственников двух расположенных в этом месте объектов недвижимости. По перспективам это получаются две разные истории: собственники танцплощадки готовы свою собственность продать. Они уже назвали цену, но нам она показалась завышенной, мы запросили представить экспертную оценку.

С ДК им. Герасимова все обстоит сложнее, поскольку собственник живет в России. Но мы договорились с его представителем, что здание будет выставлено на продажу.

Помимо этого обоим собственникам сделано предписание с требованием устранить опасные элементы. Если оно не будет выполнено, придется востребовать с них принудительные деньги, что не означает их освобождения от необходимости предпринимать по своим объектам что-то кардинальное.

- В Нарве остро стоит проблема выгула собак. Когда чиновники будут наказывать владельцев, не убирающих за своими питомцами? С каждым годом город загажен все больше!

- Я только что вернулся из поездки в Амстердам и хочу сказать, что наш город, центральные улицы, по сравнению с ним просто вылизан. Затронутую читателем тему мы тем не менее осознаем и ею занимаемся.

Сейчас готовится Порядок, касающийся содержания кошек и собак, в котором мы хотим прописать и правила выгула собак. Для того, чтобы он был не просто принят, но и выполнялся, мы взяли курс на установку 50 урн для собачьих отходов. Они должны появиться в течение 5 лет.

В этом году 10 урн поставили (одна, к сожалению, уже сломана, отдана в ремонт). Урны будем снабжать специальными пакетами - либо с запахом, либо с соответствующей картинкой. Отходы будут приравнены к бытовым, урны вменяется в обязанность опорожнять фирмам, которые осуществляют уборку города.

Но реальный успех будет нам обеспечен, если возрастет культура содержания животных у их владельцев. Какой бы документ мы не приняли, к каждому собачнику полицейского приставить не сможем, тем более муниципального, каковых в городе просто единицы.

Должен заметить также, что сейчас по закону, который в 2015 году был изменен, вину хозяина животного можно квалифицировать как проступок только в случае, если кому-то был нанесен ущерб: собака либо покусала, либо порвала одежду. Когда мы примем Порядок, сможем применять и меры воздействия.

Журналист. - А добавится ли у нас площадок для выгула собак?

- Новая площадка должна появиться до конца года в парке EV100. Она будет разделена на 2 зоны: для больших и маленьких собак. Сейчас заключаем договор на строительство.

-Планируется ли установка нормальной детской площадки у многоэтажных домов Раху, 38,38а,40 и Кангеласте, 53? Наши дети не имеют возможности проводить досуг у себя во дворе.

- В этом году будет построена большая детская площадка по адресу Кангеласте, 40а, то есть поблизости от указанного места. Каждый двор снабдить площадкой мы однако не можем. В то же время у города есть программа субсидирования строительства детских площадок квартирными товариществами. Товарищество может определиться с проектом и прийти к нам. Мы проведем поставку и софинансируем строительство. Возможности субсидирования зависят от количества жилых домов в этом месте и наличия свободной земли без коммуникаций.

- Почему в городе перестали поливать дороги, смывать с них пыль спецмашинами? Фирмы, производящие полив-уборку, явно со своими обязанностями не справляются: город в пыли уже с утра, особенно те районы, где идут строительные работы. Полив производится выборочно, например, Таллиннское шоссе всегда пролито более качественно!

- Насколько я понимаю, недовольство читателя возникло из-за запыленности на участке Раху-Пяхклимяэ- Кангеласте, где идет строительство ливневой канализации, плюс к этому строилась велодорожка. По весне, когда стояла жаркая погода, тут действительно стояла пыль столбом. Чтобы впредь этого не случалось, горуправа поменяла порядок землеройных работ, и депутаты его поддержали. Согласно изменениям, перекопы в нашем городе засыпаться гравием больше не будут. Если позволяет сезон, на месте нарушенного асфальтового покрытия фирма обязана теперь положить новое, постоянное. Если не позволяет — вначале временное, затем постоянное.

А с утверждением, что город не моется, не соглашусь: я езжу на работу к 8 часам, и не только по главной улице, и вижу, что к этому времени дороги помыты.

- У нас в городе даже газоны косить - очередь. Мы свой все же скосили, но рядом находится кусок городской земли, и там трава уже выше 15 см. Почему город позволяет себе оставлять свои территории в запущенном состоянии?

- Газоны косятся: достаточно проехать по городу, чтобы увидеть, как много людей этим сейчас занимается. При этом надо учесть, что наш город разделен на зоны ухода, и здесь своя очередность. Если все же есть какие-то плохо выкошенные места, можно обратиться в департамент городского хозяйства, это направление курируют Елена Магдина и Екатерина Ширай.

-Когда же вы достроите вокзал?

- Сам вокзал готов. Мы в этом году начали реновацию сквера перед вокзалом, на что было выделено порядка 60 тысяч евро. Работы эти идут, обустроена парковка. Остался только вопрос по строительству навеса.

- Журналист. - Ну не только по навесу. Нужно запустить в полноценную эксплуатацию залы ожидания…

- Разрешение на эксплуатацию собственником, то есть Eesti Raudtee, получено. Далее нам вместе с собственником нужно будет подобрать оператора вокзала. Это будет сделано после окончания второго этапа строительства. Построить навес планируется до конца этого года, генподрядчиком является паевое товарищество RTS Infraehitus, которое и выиграло конкурс. 17 мая с ним заключен договор.

Это фирма, которая занимается строительством велодорожек - большая и успешная.

- Господин мэр, будете ли вы поддерживать художников?

Журналист. Вероятно, за этим вопросом стоит какая-то история...

- В распоряжении мэра имеется фонд с наполняемостью примерно 10 тыс. евро. Почему-то у нас сложилась такая практика, что ко мне в связи с этим постоянно обращаются — в основном представители культуры и спорта — в режиме «дайте туда, дайте сюда»… На всякие поездки и мероприятия.

Но я считаю, что все эти события известны заранее. Поэтому если кто-то хочет, чтобы их поддержали, они должны приходить на соответствующую комиссию горсобрания и ходатайствовать о выделении нужной суммы. Это не значит, что я отказываю всем. Есть моменты, которые заранее не спрогнозируешь и тут резервный фонд мэра может быть как раз выходом из положения.

- Когда закроют якобы бесплатную газету, на которую с каждым годом тратится все больше денег? Лучше бы эти средства направили на строительство детских площадок в разных районах города.

- Во-первых, насколько мне известно, перед газетой поставлена задача самоокупаемости. Я считаю, что целью муниципальной газеты должно быть максимальное информирование о том, что происходит в городе. И это должно делаться максимально объективно. Со своей стороны могу сказать, что точно не собираюсь использовать Linnaleht как средство для самовосхваления. По моим в ней выступлениям, надеюсь, это видно.

Ответы подготовила Татьяна Завьялова









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