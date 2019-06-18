+Галерея. Академия МВД, Тартуский университет и Nordecon AS во вторник заложили краеугольный камень учебного центра в Нарве

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Сегодня, 18 июня, в 12 часов ректор Академии МВД Марек Линк, ректор Тартуского университета Тоомас Ассер и председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер заложили краеугольный камень Нарвского учебного центра. В камень была замурована «капсула времени».

Ректор Академии МВД Марек Линк, сказал, что создание нового учебного центра Академии в Нарве поддержит развитие обучения в сфере внутренней безопасности.

По словам председателя правления Nordecon AS Герда Мюллера, строительство в Нарве является особенным как для строителей, так и для местных жителей. «В виде Нарвского учебного центра Академии МВД и Тартуского университета Нарва получит новое и современное здание разностороннего назначения. Объединение всех разнообразных возможностей в единое целое и станет самым большим вызовом для строителей».

Зданием будут управлять Академия МВД и Тартуский университет. Строительство учебного и жилого здания площадью 9707 м2 по адресу Кересе, 14 завершится в сентябре 2020 года и обойдется в 15,4 миллиона евро (без учета налога с оборота). Финансируется стройка из государственного бюджета, в том числе 3,7 млн евро (без НСО) в комплекс по размещению инвестирует Тартуский университет.

В Нарвском учебном центре Академии МВД запланированы помещения для размещения и общего пользования, учебные классы и стрелковый тир для кадетов Академии, а также служащих Департамента полиции и погранохраны. Четверть здания (2360 квадратных метров) будет использовать для размещения своих студентов Нарвский колледж Тартуского университета. Кроме того, рядом с учебным зданием появится спортивный комплекс с бассейном, открытый и для горожан.

Автором архитектурного решения учебного, тренировочного и жилого комплекса является архитектурное бюро Kolm Pluss Üks. Согласно их идее, все общественные и частично общественные помещения собраны на первом этаже, а жилые помещения размещены выше уровня улицы. Проходящий сквозь все здание атриум на нижнем уровне разделен на зоны для занятий и отдыха. Во внешнем виде доминируют различные открытые и закрытые ступени. Главной строительной особенностью здания является то, что все три этажа общежития будут построены из дерева.

По информации НКТУ и Академии МВД

Фотогалерея: Софья Боборенко





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