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Город / Управление+Галерея. В понедельник президент Керсти Кальюлайд посетила Нарву и уезд Ида-Вирумаа для разговора о судьбе энергетиков

Дата публикации: 17-06-2019, 18:10 Просмотрено: 477

В первой половине дня президент прибыла в Нарву, где встретилась с членами Нарвской горуправы и обсудила с ними местную обстановку и проект культурной столицы Европы.

+Галерея. В понедельник президент Керсти Кальюлайд посетила Нарву и уезд Ида-Вирумаа для разговора о судьбе энергетиков

После 13 часов президент отправилась в Аувере, где обсудила ситуацию в отечественной энергетике с правлением Eesti Energia, членами профсоюза нарвских энергетиков и независимого профсоюза шахтеров и энергетиков. После 16 часов президент отправилась в предназначенный для молодежи из Ида-Вирумаа спасательный лагерь спасательного департамента в деревне Аа.

Подробности о том, что сказала Керсти Кальюлайд о будущем энергетики в стране и что посоветовала работниками Eesti Energia, читайте позже на нашем сайте.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья Боборенко


 

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