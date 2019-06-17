Город / Управление+Галерея. В понедельник президент Керсти Кальюлайд посетила Нарву и уезд Ида-Вирумаа для разговора о судьбе энергетиков
Дата публикации: 17-06-2019, 18:10 Просмотрено: 477
В первой половине дня президент прибыла в Нарву, где встретилась с членами Нарвской горуправы и обсудила с ними местную обстановку и проект культурной столицы Европы.
После 13 часов президент отправилась в Аувере, где обсудила ситуацию в отечественной энергетике с правлением Eesti Energia, членами профсоюза нарвских энергетиков и независимого профсоюза шахтеров и энергетиков. После 16 часов президент отправилась в предназначенный для молодежи из Ида-Вирумаа спасательный лагерь спасательного департамента в деревне Аа.
Подробности о том, что сказала Керсти Кальюлайд о будущем энергетики в стране и что посоветовала работниками Eesti Energia, читайте позже на нашем сайте.
Софья Боборенко
Фотогалерея: Софья Боборенко