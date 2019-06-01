Задайте свой вопрос Ивану Сергееву на тему: подготовка Нарвы к участию в конкурсе "Культурная столица Европы - 2024"

Город / Дежурный по городуЗадайте свой вопрос Ивану Сергееву на тему: подготовка Нарвы к участию в конкурсе "Культурная столица Европы - 2024"
Дата публикации: Сегодня, 17:05 Просмотрено: 55
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Иван Сергеев. Фото: архив "ВП"
В понедельник 17 июня встречу с прессой проведёт главный архитектор в обязанностях руководителя Департамента архитектуры и городского планирования Иван Сергеев. У вас есть возможность задать Ивану Сергееву свои вопросы в комментариях.
Тема инфочаса: подготовка заявки Нарвы на участие в конкурсе "Культурная столица Европы - 2024".
Вопросы принимаются до середины дня пятницы.