Задайте свой вопрос Ивану Сергееву на тему: подготовка Нарвы к участию в конкурсе "Культурная столица Европы - 2024"

Дата публикации: Сегодня, 17:05 Просмотрено: 55

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Иван Сергеев. Фото: архив "ВП"

В понедельник 17 июня встречу с прессой проведёт главный архитектор в обязанностях руководителя Департамента архитектуры и городского планирования Иван Сергеев. У вас есть возможность задать Ивану Сергееву свои вопросы в комментариях.

Тема инфочаса: подготовка заявки Нарвы на участие в конкурсе "Культурная столица Европы - 2024".

Вопросы принимаются до середины дня пятницы.











