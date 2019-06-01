+ Галерея. Генконсул России устроил в Нарве прием по случаю праздника своей страны

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12 июня Генеральный консул Российской Федерации в Нарве Юрий Грибков устроил прием по случаю государственного праздника – Дня России. На прием были приглашены руководители и депутаты местных самоуправлений консульского округа, который протянулся от Тапа до Нарвы, представители общественных организаций, деловых кругов Ида-Вирумаа.

Фото: Евгений Капов

Дипломатов пришел поздравить с государственным праздником Российской Федерации епископ Нарвский и Причудский Лазарь, почтила праздник и настоятельница Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря в Куремяэ игуменья Филарета. Присутствовали на приеме также другие православные и лютеранские священнослужители.

Перед началом торжества небольшой концерт дали коллективы нарвских центров культуры «Ругодив» и «Женева». Затем к участникам приема обратился с речью Юрий Грибков. Руководитель дипломатического ведомства, в частности, напомнил о визите в Россию президента Эстонии Керсти Кальюлайд, который прошел совсем недавно, ее встрече с Владимиром Путиным. Российский дипломат отметил также, что расширяется и сотрудничество северо-востока Эстонии с северо-западом Российской Федерации.

Юрий Грибков ответил на вопросы журналиста.

- Юрий Васильевич, в каком состоянии находится сотрудничество эстонского и российского приграничья?

- Считаю, что оно сейчас набирает обороты. Заключаются двухсторонние соглашения о партнерских связях. Даже по возросшему количеству визовых обращений можно констатировать, что это сотрудничество набирает темп. Мы же со своей стороны делаем так, чтобы все участники российско-эстонских обменов получали двух-трехлетние визы, чтобы люди не теряли ни деньги, ни время на консульские формальности.

- Когда мы говорим о сотрудничестве, получается, что оно, в основном, носит характер культурного обмена. А как насчет делового сотрудничества по обе стороны границы?

- Экономическое сотрудничество, к сожалению, сильно отстает от гуманитарного. Но, тем не менее, например, совсем недавно с участием российских предпринимателей в Нарве прошли встречи под символичным названием «Точка входа». Встречались представители бизнеса из наших стран. Такие форумы важны, чтобы придать новый толчок для развития наших экономически отношений. Для того чтобы экономические связи Эстонии и России развивались более интенсивно, необходим политический диалог. Как только он состоится, это будет для всех демонстрацией политической воли, и тогда бизнес пойдет вслед за политикой, - сказал Юрий Грибков.

В торжественном приеме Генерального консула России участвовал и мэр Нарвы Алексей Евграфов, который также ответил на вопросы.

- Господин мэр, в этот праздничный для россиян день хотелось бы узнать, какие у самого близкого к России эстонского города существуют взаимоотношения с самоуправлениями российского приграничья?

- Самые близкие. У нас по ту сторону реки Нарва есть города-побратимы, где живут наши друзья. Это и Ивангород, и Кингисепп. Если посмотреть подальше, это Петрозаводск, Кировский район Санкт-Петербурга. С ними мы поддерживаем самые что ни на есть добрососедские отношения. Происходит обмен опытом, идеями, творческими и спортивными коллективами.

- С культурным сотрудничеством все более или менее понятно. Что же касается экономического сотрудничества – не мешает ли ему «вышестоящая» политика?

- Безусловно. Есть определенные ограничения, которые мы должны учитывать. Тем не менее, если кто-то хочет найти выход из ситуации, тот его находит. У нас во всех промпарках есть фирмы, которые имеют российских основателей, они приходят к нам и успешно работают.

Евгений Капов

Фотогалерея: Евгений Капов