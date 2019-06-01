Мэр Нарвы: Наши проблемы еще и в том, что мы судим об изменениях, не дождавшись окончания проекта

Дата публикации: Сегодня, 10:46 Просмотрено: 424

Уважаемые читатели, как и было обещано, сегодня мы публикуем ответы на часть ваших вопросов, заданных накануне интервью с мэром Нарвы Алексеем Евграфовым. В этот раз они касаются транспорта и дорог.

После реконструкции перекрестка эта часть дороги по ул. Пушкина стала уже, и не всем это нравится.

- Пожалуй, рекорд задаваемости сегодня принадлежит вопросу, касающемуся автобуса № 31. Вот один из них. «Новое расписание автобусного маршрута №31 Нарва - Нарва-Йыэсуу, начинающее действовать с 1июня и которое «предусматривает сокращение числа остановок и времени в пути, а также возможность только посадки или высадки на определенных остановках”- очень удивило.

Ликвидируются остановки Ледовый холл, Кангеласте-34, Энергетик-2 и многие другие по пути в Усть-Нарву. Фирмой SEBE, получающей средства от государства, всё делается для того, чтобы садоводы не пользовались этим бесплатным маршрутом. Почему делается такое разделение пассажиров, непонятно. Хочу заметить также, что СТ Энергетик -2 относится к Вайвараской волости, а садоводы являются жителями Нарвы, среди них много людей преклонного возраста. Городские автобусы (37,38 и т.д.) обслуживают нарвские садоводства, но с отменой автобуса 31 на них увеличивается нагрузка. Что планирует сделать город для урегулирования ситуации?».

Предложения и суждения на этот счет самые разные. Кто-то просит сделать бесплатный проезд в перечисленные сады… Кто-то обращает внимание, что они и раньше были готовы оплачивать проезд, но ввели бесплатный рейс, платные же сократили.

Сегодня основная проблема связана с тем, что рейсов для этих дачников стало очень мало: 2 утром, 2 вечером. Тогда как автобус № 31 ходит с интервалом в 1 час. Кроме этого, автобусы 37 и 38 отправлялись с двух остановок — Ледового холла и Сенди, что позволяло разделять пассажиров в зависимости от места проживания и не перегружать автобусы. Теперь же, возмущаются садоводы из Энергетика -2 (численность СТ порядка 500 владений), получается, что пенсионеры, закупив в городе провиант, стали добираться до дачи на такси, а это 6 евро в один конец. Ездить в складчину у большинства не получается: 70-80- летним людям такие хлопоты не по плечу.

Работающих же не устраивает расписание автобусов: в 17 и 17.40. Было бы лучше — в 16 и 18 часов. Как вы расцениваете эту ситуацию и готовы ли что-то в этом отношении предпринять?

- Следует понять, что 31-й автобус, вокруг которого возникли эти страсти, не относится к городским линиям. Он дотируется из госбюджета. Занимается организацией поставки и контролирует маршруты Ида-Вируский центр автотранспорта. Маршрут 31-го автобуса не рассчитан на то, чтобы люди передвигались на нем внутри какого-то населенного пункта. То есть сел, к примеру, на улице Пушкина в Нарве и вышел на следующей остановке. Аналогичная установка и по автобусам 903 и 904, и проблема та же: люди садились у магазина «Темпо», выходили на Петровской и шли на границу. Соответственно, водитель выбивается из графика, пассажиры вынуждены тесниться. Чтобы исправить ситуацию, министерство, как нам объяснили, настоятельно рекомендовало организовать дело так, чтобы посадку на 31-м автобусе делать в черте города, высадку — в конечном населенном пункте.

В Нарве — я все же остаюсь при таком мнении — довольно качественно организована система логистики городских маршрутов, их много, и они охватывают весь город. Соответственно, острой необходимости ехать на предназначенном для других целей автобусе, нет. Мы должны думать и о тех людях, которые используют автобус 31 для того, чтобы добраться до места работы, учебы, отдыха.

- Почему в городе не решён вопрос с автобусом до Вахтра, 3, то есть до префектуры полиции? В этом здании, открытом еще в 2013 году, люди оформляют документы. Велодорожка нам нужна в меньшей степени, так как богатые ездят до Нарва-Йыэсуу на машинах, а люди с малым достатком - на бесплатном автобусе. Префект Андреев обращался к городским властям по поводу автобуса до полиции еще в первый год работы в новом здании, ответ был - нет денег.

- В этом месте нет возможности организации остановки — нет землеотвода для создания кармана. То, как это делалось в 70-х, 80-х годах, уже не соответствует современным нормативам. Не совсем понимаю, почему вообще возник этот вопрос, ведь метрах в 200-х от полиции, на ул.Тиймана, располагаются две остановки.

- Когда решится вопрос с расписанием маршрута 12 в сады «Приморские» района Кренгольм ? Почему городские власти не заботятся о работающих людях, живущих на дачах с детьми в летний период, ведь не все родители могут позволить себе отправить своего школьника в лагерь. Почему договор с фирмой АТКО заключили до 2022 года и теперь на все вопросы один ответ: для изменений нет технической возможности? Конечно, откуда они возьмутся, если городские власти, заключив этот договор, вместо 43 автобусов при прежнем АТП оставили 17? Сэкономили на здоровье и удобствах горожан, а нам нужна такая экономия ? Почему городские власти не вмешались, когда автобусы на сады в осенне-зимний период ходили в темное время суток аж до 22 часов абсолютно пустые? Кто ответит за разбазаривание денег? Где ваш мониторинг, где выводы из мониторинга ? А может, мэрии просто попрощаться с организаторами этого беспредела, а оставшимся специалистам дать задание оптимизировать маршруты в рамках хотя бы имеющегося договора ?

- Жизнь показала, что маршрут №12 оказался у нас самым «больным». При составлении расписания год назад мы исходили из того, какие запросы и предложения поступали от горожан. Сводили их в специальных таблицах, старались сделать это по максимуму.

Но ситуация в том, что по договору с фирмой у нас оговорено примерное количество автобусов. А все проблемы, которые жители указывают, возникают в час пик. Однако в это время все автобусы на линии, снять с одного маршрута и направить на другой — такой возможности нет. Условно говоря, я должен взять «восьмерку» и поставить ее на маршрут 12 — это, конечно. не вариант.

Что мы все же предпринимаем? Вместе с ATKO Grupp пытаемся сейчас изучить возможность отправки, хотя бы утреннего рейса автобуса №9, в район Кулгу. То есть этот автобус будет делать дополнительный «крюк».

Про пустые автобусы могу сказать следующее: проводим мониторинг постоянно, пытаемся определить мало-загруженные автобусы, чтобы их затем убрать. Но, еще раз обращу ваше внимание: если мы убираем автобусы с позднего времени, это не означает автоматически, что они добавятся в час пик. Тут можно рассчитывать только на то, что если будет экономия за счет непопулярных рейсов, мы сможем заказать дополнительный автобус.

Журналист. - А нельзя ли увеличить объем заказа, сумму финансирования? Перевозчик, наверное, будет только рад.

- У нас есть договор, который менять нельзя, иначе нужно будет проводить новый конкурс, причем международный. Все, что можно было отрегулировать в рамках имеющегося договора, в прошлом году мы уже сделали. Количество рейсов существенно добавили.

Журналист. - Почему нельзя подключить к перевозке маршрутные такси, частично их субсидируя?

- Увы, городской бюджет не резиновый. Маршрутки могут подключиться, но это будет уже частная инициатива, как на маршруте в Усть-Нарву, и будет платный проезд.

При крайней необходимости и при удачной оптимизации системы мы, как я уже говорил, пустим на линию дополнительный автобус. Предварительный разговор с собственником у меня уже был.

-То, что теперь машины и автобусы вынуждены совершать маневры, чтобы пролезть в лазейки, остающиеся от дорог после установки странных колец и клеток на их пути, перекрытия дороги у «Гиганта», продление тротуара у спуска на Липовку — это, по-вашему, улучшение безопасности дорожного движения ? Почему бездумно ломаете логику проспектов и улиц Нарвы, ввергая городское движение в хаос?

- Каждый такой проект проходит аудит безопасности. Строительные нормы 70-80-х годов в отношении дорог сегодня плохо соотносятся с возросшим количеством автомобилей. Современные требования направлены в первую очередь на менее защищенных участников движения: пешеходов и велосипедистов. Если мы обратимся к опыту стран Старой Европы, то там это норма.

Вообще должен сказать, что люди у нас часто волнуются, еще не увидев конечных результатов. К примеру, когда мы начали строить кольцо на Раудсилла — от автовокзала в сторону Кренгольма, под мост, - все жаловались, что ни один автобус не пройдет. Когда мы все сделали, претензии закончились, и, думаю, любой увидит, что разворот для автобусов получился совершенно нормальный. Так же было у заправки Olerex на выезде из города. Поэтому я советую дожидаться окончания проектов. И ездить все же по знакам, по правилам, а не по привычке.

По поводу изменений у магазина «Гигант» (с правой стороны там сделана двусторонняя дорога, с левой - большая, двусторонняя зона парковки, которая решает проблемы микрорайона и посетителей ДК «Ругодив»). По аллее теперь проходит велодорожка, и нужно было позаботиться о безопасности велосипедистов.

Журналист. - То есть, несмотря на не очень дружелюбные реакции, вы по-прежнему считаете, что все в указанных местах было проделано грамотно и на пользу всем участникам движения?

- Я остаюсь при мнении, что город — не то место, где нужно давить на педаль газа.

- Улица Кереса: когда будем делать проезжую часть? Ждём конкретный ответ.

- В 2020-2021-й годы. Но мы должны говорить здесь не только об улице Кереса, поскольку проект направлен на реконструкцию наших транзитных дорог. Он охватит отрезок трассы протяженностью более 3,5 км, начнется на перекрестке Таллиннское шоссе - ул. Раху, пройдет через виадук, всю улицу Кереса и закончится на кольцевом перекрестке вблизи Петровской площади.

- Поскольку после вопроса стоят три вопросительных знака — сроки, очевидно, сдвигались?

- Сдвигались, да. Изначальное предложение, которое мы рассматривали в прошлом году, — делать дорогу 2 плюс 2 - превышало бюджет, предусматривало вырубку большого количества деревьев. Поэтому мы решили остановиться на варианте 2 плюс 1, т. е. две полосы в одну сторону, одна — в другую. Мы долго не могли пройти аудит безопасности по кольцу: оно у нас нестандартное, в силу того, что имеет много выездов — целых 6.

Но в итоге в следующем году работы уже должны начаться, а еще через год мы сможем увидеть результаты проекта и, я думаю, произошедшие перемены всех удовлетворят.

Ответы подготовила Татьяна Завьялова









Читайте также:





Мэр Нарвы: Если бы кто-то боялся, он сидел бы дома на диване...



