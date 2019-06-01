Совет Narva Vesi частично поменяли с целью изменения тарифов на воду

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Акционеры Narva Vesi частично поменяли совет предприятия с целью провести реорганизацию компании для повышения ее эффективности и пересмотреть тарифы.

Narva Vesi. Автор: ERR

Решением акционеров водоканала из состава совета вывели двух членов горсобрания: Михаила Стальнухина и Анну Коваленко. Их места в совете заняли члены горсобрания Николай Бурдаков и Олев Силанд.

По словам мэра Нарвы Алексея Евграфова, эти изменения в совете предприятия вызваны необходимостью реорганизации компании и изменения тарифов на оказание услуг.

"Было два основных момента. Первое – необходимо пересмотреть тарифы (на воду). Я хотел бы видеть (в совете) людей, у которых есть опыт работы в предпринимательстве и опыт управления, чтобы они объективно оценили картину (предприятия). Второе – необходимо рассмотреть возможность реорганизации Narva Vesi, чтобы повысить эффективность работы", – сказал Евграфов.

Также, как отметил мэр Нарвы, акционеры предприятия не видят необходимости объявлять конкурс на должность руководителя Narva Vesi. После ареста в конце марта бывшего руководителя компании Алексея Воронова его место решением совета заняла финансист предприятия Рената Метсис.

"Член правления избран, работает и в ближайшей перспективе я не вижу необходимости его менять. Это оценит совет, и он будет принимать решения", добавил мэр.

Основным акционером Narva Vesi является город Нарва, также небольшая часть акций принадлежит Нарва-Йыэсуу. Компания обеспечивает питьевой водой Нарву и Нарва-Йыэсуу и очищает сточные воды.

Источник: rus.err.ee