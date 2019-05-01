Narva 2024 организует сбор идей для составления программы мероприятий Культурной столицы Европы в Нарве

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В связи с подготовкой заявки от Нарвы на титул Культурной столицы Европы, объявлен сбор идей для составляемой в рамках заявки программы мероприятий. Предложения ожидаются до 23-его июня.

Иллюстративное фото.

Ожидаются идеи, демонстрирующие местные обычаи и формы самовыражения, смелые художественные интервенции, а также свежие видения будущего Нарвы. Для подачи идеи требуется заполнить онлайн-форму https://www.narva2024.ee/ru/ideekorje не позднее 23-его июня.

“Мы хотим одним выстрелом убить двух зайцев,” говорит художественный руководитель команды Narva 2024 Ильмар Рааг. “С одной стороны, мы хотим улучшить условия жизни в регионе, с другой, мы хотим привлечь дополнительный интерес к Нарве из-за рубежа. Важно осознавать, что на данной стадии мы все-таки имеем дело с идеями. Мы не ожидаем, что получим только полностью сформированные проекты, и готовы к тому, что некоторые интересные идеи надо будет в сотрудничестве с программной командой довести до ума. Откровенно говоря, чтобы стать Культурной столицей, мы должны удивить Европу. Поэтому приветствуются даже самые сумасшедшие проекты, единственным ограничением которых является их выполнимость.”

Программная концепция кандидатуры Нарвы основана на трех «столпах». «Скрытая культура» ищет идеи, которые подчеркнули бы самобытность культуры Нарвы и помогли продемонстрировать уникальный характер города. «Искусство на грани и за гранью» создает пространство для смелых художественных проектов, которые пытаются переосмыслить как существующие отраслевые, так и государственные и национальные границы. «Прыжок в будущее» ищет решения, которые помогут сформировать будущее Нарвы.

На сбор идей ожидаются как идеи по развитию ныне уже существующих мероприятий, так и новые смелые визии будущего, а также идеи для мероприятий различных масштабов, от деревенского праздника до международных фестивалей и проектов по сотрудничеству. Поскольку Нарва претендует на звание Культурной столицы Европы вместе со всем Вирумаа, приветствуются предложения об инициативах, осуществляемых по всему региону. Идеи могут подать как частные лица, так и предприниматели, профессиональные организаторы мероприятий, исследователи культуры, активные художники и межотраслевые эксперты, а также энтузиасты и любители сферы культуры. Критериями оценки являются как привлекательность и понятность концепции, так и реалистичность и продуманность идеи и плана действий. Лучшие идеи получат возможность быть реализованными в рамках программы мероприятий Культурной столицы Европы в период 2020–2024 г, в случае если Нарва будет названа Культурной столицей Европы 2024 г.

Поступившие в срок идеи оценит, при помощи программной команды Narva 2024, художественный совет во главе с художественным руководителем Ильмаром Раагом. В состав художественного совета входят руководитель отдела культуры Таллинна Леннарт Сундья, нарвский корреспондент ERR Юрий Николаев, композитор Юло Кригуль, руководитель проектов при Эстонском Центре Современного Искусства Кадри Лаас, кинокритик Карло Функ, ректор Эстонской Академии Искусств Март Кальм, руководитель Фонда Интеграции Иренэ Кяосаар, директор Департамента охраны памятников старины Сиим Райе, главный организатор нарвского Энергетического забега Мати Лиллиаллик, член правления промпарков Ида-Виру IVIA Тээт Куузмик, а также директор Силламяэской музыкальной школы и руководитель экспертной группы по Ида-Вирумаа Эстонского Культурного Фонда Владимир Высоцкий.

В четверг, 13-ого июня по всему Вирумаа пройдут инфочасы, в рамках которых руководитель команды Narva 2024 Иван Сергеев вместе с художественным руководителем Ильмаром Раагом дадут обзор кандидатуры Нарвы на титул Культурной столицы Европы, а также объяснят принцип формирования программы мероприятий. Инфочасы состоятся в 10.00 в Культурном центре г. Раквере, в 13.00 в Йыхвиском Концертном доме и в 16.00 в Нарвском колледже.

Окончательная заявка от города на конкурс Культурной столицы Европы должна содержать детальную программу мероприятий как на сам титульный год, так и на период подготовки. Заявка должна быть представлена Европейской комиссии к 1-ому августа 2019 г. Победитель выяснится осенью 2019 г.

Целью Европейской инициативы Культурной столицы является оказание долгосрочного позитивного воздействия на сферы культуры, гражданского общества и городского развития в городах Европы. В 2024 году три города будут удостоены звания Культурной столицы Европы. В дополнение к одному эстонскому городу, титул Культурной столицы Европы получит один город из Австрии, а также один город из стран Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз (Албания, Македония, Черногория, Сербия, Турция) или стран потенциальных кандидатов (Босния и Герцеговина и Косово).

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