+ Галерея. Преодолевая жару километры

Дата публикации: Вчера, 16:37 Просмотрено: 124

Жаркое солнце не стало помехой любителям бега и профессионалам этого вида спорта. Нарвский «Энергозабег-2019» собрал рекордное количество участников. На полумарафон, дистанцию длиной 21 км, зарегистрировалось порядка тысячи спортсменов, а на «любительский» забег, 6 км, - более двух тысяч.

Фото: Виталий Школа

Все подробности и результаты «Энергозабега-2019» - в ближайшем номере газеты.

Смотрите как это было.

Фотогалерея: Виталий Школа



